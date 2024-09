Indignación por insultos de funcionaria de Capital Salud contra la Supersalud: “Como si fuera empleado de ellos”

La funcionaria de Capital Salud se refirió a las solicitudes de información que hace la superintendencia diciendo: "de malas" - crédito @LuisCarlosLealA/X

Hay indignación en redes sociales por la denuncia que hizo el superintendente Nacional de Salud (Supersalud), Luis Carlos Leal, relacionada con la atención de la EPS Capital Salud. El funcionario compartió la grabación de una llamada telefónica que hizo una trabajadora de la entidad a la EPS, con el objetivo de indagar por un caso al que estaba haciendo seguimiento. En la conversación, la mujer que debía responder al requerimiento se quejó de la superintendencia con insultos.

De acuerdo con el audio publicado por Leal, la funcionaria de Capital Salud habló con una compañera y mostró su inconformismo con las solicitudes de información que suele hacer la superintendencia, mientras mantenía en espera a la trabajadora de la entidad. Sin embargo, olvidó poner la entrada de audio en silencio, por lo que sus quejas quedaron expuestas y grabadas.

“No es justo que pongan en riesgo la vida de las personas, no hagan su trabajo, no resuelvan las necesidades en salud y además insulten a las personas que sí hacemos la tarea. La @Supersalud no es jefa de las EPS, pero si hace un traslado en salud es una orden por un incumplimiento al derecho a la salud de las personas. Alcalde @CarlosFGalan @Capitalsalud NO le sigan diciendo “demalas” a la ciudadanía”, aseveró el superintendente en su cuenta de X.

Esta fue la conversación que mantuvieron las funcionarias, que generó críticas hacia la EPS:

— Supersalud: Por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, ¿con quién tengo el gusto? ¿Me ayuda a validar gestión para un caso, por favor?

— Capital Salud: Me indica, por favor, el número de documento del usuario.

La trabajadora de la superintendencia brindó el número solicitado y se dispuso a esperar una respuesta, mientras la funcionaria de Capital Salud buscaba la información, sobre el caso. Sin embargo, en ese momento, empezó una conversación con una compañera de la EPS:

— Funcionaria: ¿A usted también le toca atender llamadas de la Supersalud? Esos hijueputas de la Supersalud le hablan a uno como si fuera empleado de ellos.

— Compañera: Uy, yo me pego unas azaradas con ellas, no, chino. Yo por lo menos me bloqueo, no sé.

— Funcionaria: Noo... yo era lo mismo al principio, así, de malas. ‘Ay, que necesito validar un caso’. Sí, como es el número... de malas. Ellos son iguales que nosotras, además, ellas no trabajan directamente con la Supersalud, es un call center que ellos contratan. Tienen ojo clínico los de la Supersalud.

Al regresar a la llamada, la funcionaria de la entidad promotora de salud pidió que nuevamente se le indicara el número que le habían indicado en un inicio. No obstante, fue interrumpida por la trabajadora de la Supersalud que le hizo notar que había olvidado silenciar el audio. “No pusiste el mute y todo quedó en la llamada. Ten cuidado con lo que dices”, dijo.

La divulgación de la llamada generó una ola de críticas en redes sociales, donde varios usuarios manifestaron su descontento con las afirmaciones de la funcionaria de la EPS. “Qué deshumanización tan grave con los usuarios la de EPS capital salud”; “Han dejado al descubierto su negligencia”; “Que falta de ética, respeto y consideración por los pacientes y los funcionarios de @Supersalud”; “Si eso lo hacen con la Supersalud que se puede esperar de los usuarios que mendigamos los servicios”, señalaron.

La entidad promotora se pronunció al respecto mediante un comunicado en el que aseguró que está comprometida con la ética, el respecto y la transparencia. Aclaró que el audio en cuestión, “de confirmarse”, no refleja los principios de la EPS. Por eso, informó que pusieron en marcha las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos.

“Capital Salud EPS reconoce la importante labor que realiza la Superintendencia Nacional de Salud en la defensa y garantía del derecho a la salud de todos los habitantes del territorio nacional”, añadió.

