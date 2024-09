Gustavo Petro arremetió contra María Fernanda Cabal, quien se retractó de señalamientos contra el español Xavier Vendrell: “No haga lo del fascista Franco”

El presidente Petro le mandó una pulla a la senadora Cabal por medio de una referencia al dictador fascista Francisco Franco - crédito Luisa González / Reuters / Captura de pantalla X

A las 2:17 a. m. del 20 de septiembre, la senadora María Fernanda Cabal compartió un video en su cuenta oficial de X, antes Twitter, en el que expresa unas disculpas al político español Xavier Vendrell Segura, de quien en su momento se refirió a él cómo un “delincuente”.

“Teniendo en cuenta la diligencia de conciliación celebrada el 17 de septiembre del año en curso, me permito manifestar que no me consta que el señor Xavier Vendrell Segura sea un delincuente y no se encuentra probado que tenga condena alguna en su contra”, afirmó el texto que la senadora colombiana compartió en su cuenta oficial de X, seguido de un video en el que se le ve a ella, en un fondo azul. El video en cuestión, es la misma senadora, recitando las palabras que en texto dispuso.

Seguido a esto, por medio de su cuenta oficial de X, el presidente Gustavo Petro compartió el video de la senadora Cabal, junto con una pulla: “No haga lo del fascista Franco, no trate a un republicano como terrorista”.

Petro le responde a María Fernanda Cabal: “No haga lo del fascista Franco, no trate a un republicano como terrorista” - crédito captura de pantalla X

En la misma red social, usuarios le reclamaron al presidente Petro, afirmando que su publicación era hipócrita. “Le recuerdo Presidente @petrogustavo que usted se ha tenido que retractar en los últimos días, no solo una vez, sino 2. No hable de cosas de las que usted NO puede dar ejemplo”, afirmó uno de estos usuarios.

“¿Qué esperamos de quienes apoyan golpes de Estado y quién, además, planea uno para Colombia?”, “A la senadora cabal ya no se le puede querer ni lo qué reza.”, “Ud GUERRILLERO jamás se desmovilizó Solidaridad TOTAL Senadora”, “Usted es un terrorista indultado, quizá era válido levantarse en armas contra el estado, no contra la población civil, matando, secuestrando y cometiendo delitos tan comunes de las guerrilleras comunistas y socialistas” y “Siempre pendiente de la senadora Cabal a la que tendrá que entregarle la banda presidential”, son solo algunos otros comentarios en redes sociales.

Presidente colombiano ofrece disculpas en redes tras polémica y le responden con acto de protesta en concierto de música clásica

Gustavo Petro se disculpó públicamente por haber llamado “asesinos” a sus opositores, quienes han utilizado la consigna “¡Fuera Petro!” en diversos eventos. Sin embargo, la respuesta del presidente no fue bien recibida por sus detractores, quienes volvieron a corear la frase en un concierto de música clásica en Bogotá.

Así gritaron unánimes "¡Fuera, Petro!", en el Movistar Arena, en concierto de Andre Rieu - crédito @lukelipekun13/X

El Consejo de Estado ordenó al presidente retractarse y ofrecer disculpas públicas en un plazo de cinco días, tras haber catalogado de “asesinos” a quienes lo critican. La institución judicial especificó que las disculpas debían ser publicadas en las cuentas de redes sociales de la Presidencia de la República, el Departamento Administrativo de la Presidencia y la cuenta personal de X de @petrogustavo.

En cumplimiento de la orden, Petro publicó en sus redes sociales: “Las personas que gritan ‘Fuera Petro’ no son asesinos, disculpen. Pero, sin ser mis electores, quieren que se pase por encima del voto popular mayoritario en Colombia y eso es asesinar la democracia”. Esta declaración fue interpretada por muchos como una reiteración de su postura inicial, lo que generó aún más descontento entre sus opositores.

El incidente más reciente ocurrió durante un concierto del violinista André Rieu en Bogotá. Asistentes al evento aprovecharon la ocasión para repetir la consigna “¡Fuera Petro!”, mostrando su descontento con la gestión del mandatario. Este tipo de manifestaciones no es nuevo; la frase ha sido coreada en partidos de fútbol, conciertos y otros eventos masivos, tanto a nivel nacional como internacional.

La respuesta del mandatario a la orden del Consejo de Estado no pareció gustarles a los opositores que, incluso, en el concierto de Andre Rieu no dejaron de decirle al mandatario: "Fuera, Petro" - crédito Colprensa, @lukelipekun13/X y @petrogustavo/X

La polémica en torno a las declaraciones de Petro y la reacción de sus opositores subraya la polarización política que vive Colombia. La orden del Consejo de Estado y la respuesta del presidente han avivado el debate sobre la libertad de expresión y el respeto al voto popular.