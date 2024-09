Miguel Uribe Turbay aseguró que Gustavo Petro se victimiza con alertas de atentados: “Que gobierne”

El senador aseguró que el presidente Petro usa alertas de posibles atentados para victimizarse - crédito Jesús Aviles/Infobae

El senador opositor Miguel Uribe Turbay se refirió a los supuestos planes terroristas para atentar contra la vida del presidente Gustavo Petro, dado que el primer mandatario aseguró que tenía información sobre un camión cargado con explosivos que sería detonado a su paso.

Al respecto, el congresista, en entrevista con Semana TV, comenzó por recalcar que, puede que sí existan planes para atentar contra la vida del presidente Petro, el problema está en la manera en la que manejan la información, dado que parece que fueran alertas falsas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Lo que es cierto aquí es que puede haber información sobre supuestos atentados, pero la manera en la que lo manejan sugiere que es falso, sugiere que no es cierto, que Petro se está victimizando”, comenzó por explicar el senador.

En cuanto a las amenazas, Uribe Turbay señaló que el primer mandatario sí ha tenido alertas; como también las ha vivido el expresidente Álvaro Uribe, pero la diferencia es que Gustavo Petro maneja varias instituciones de inteligencia del país, por lo que no debería solicitar información a terceros, sino que ellos deberían realizar las investigaciones pertinentes y así llegar a una conclusión clara.

Petro mencionó que el plan implicaría el uso de fusiles adquiridos en barrios asociados con el M-19 y financiación desde Dubai - crédito X

“Maneja la Dirección de Inteligencia, la Inteligencia de la Policía, de las fuerzas militares, tiene cercanía con la fiscal y ahora resulta que pobrecito, que ¿dónde está la información que hay que darle?, no, que la manejen y que sean ellos los que hagan las investigaciones necesarias, pero que no siga haciendo acusaciones que no son ciertas sobre la oposición y que el señor haga lo que le toca”.

En ese sentido, el congresista le envió un contundente mensaje al primer mandatario: “Que gobierne, que deje de victimizarse, que deje de lavarse las manos”.

Asesinos se están victimizando

Otro de los temas al que el senador Uribe se refirió fueron los ataques a la fuerza pública que han dejado varios soldados muertos, dado que señaló que: “Es simpático que quienes hoy gobiernan quieren reescribir la historia y quieren volver víctimas a los verdugos y salvadores a los victimarios”.

Miguel Uribe Turbay agregó que no se puede permitir que “los asesinos” roben la autoridad moral del país, dado que se han victimizado “cuando son ellos los que nos han asesinado”.

El congresista aseguró que muchos “asesinos” se han victimizado asegurando que son sobrevivientes, por lo que recordó que él y su familia han sido sobrevivientes de atentados y diferentes hechos de violencia.

El senador aseguró que grupos delincuenciales se están fortaleciendo en le Gobierno de Gustavo Petro - crédito @MiguelUribeT/X

“No vamos a permitir que estos señores se victimicen y nos digan que ellos son sobrevivientes cuando ellos son los que nos han venido asesinando a nosotros, yo mismo soy un sobreviviente y mi familia también y muchos más colombianos que han sido sobrevivientes de las Farc, el ELN, el Clan del Golfo”.

También señaló que las fuerzas que apoyaron a Petro son las mismas que han venido asesinando soldados a lo largo del territorio nacional, incluso, agregó que “que hoy se fortalecen gracias a Gustavo Petro”.

“Los mismos que hoy matan soldados en Arauca son los que ayudaron a elegir a Petro, los mismos que asesinan en Antioquia en el Clan del Golfo son los mismos que apoyaron a Petro”.

La información del atentado

Alfredo Saade acompañó a Gustavo Petro en su campaña presidencial del 2022- crédito @ALFREDOSAADEV/X

En la tarde del miércoles 18 de septiembre de 2024, se conoció que el informante del presidente Gustavo Petro sobre el posible atentado fue el pastor cristiano Alfredo Saade, que en una entrevista con el sistema de medios públicos aseguró que: “Hay quienes tienen la información, porque otro señor salió en una cárcel pidiendo hablar, y le dijo a quienes tenían que escucharlo: es que yo escuché a tres del Tren de Aragua diciendo que tienen un camión para volarlo a su paso. Y era la misma información. Y dijeron: no, esa versión tampoco la podemos creer”.