La presentadora colombiana Melissa Martínez habló de su edad y la trayectoria como profesional en el periodismo deportivo

La reconocida periodista también tiene una exitosa tienda de ropa con su nombre - crédito @melissamartineza/Instagram

La periodista de deportes Melissa Martínez ha sorprendido a muchos de sus seguidores y televidentes por mantener una apariencia juvenil pese a sus 38 años de edad.

La comunicadora nacida en Soledad, Atlántico, celebró su cumpleaños el pasado 29 de enero, y asegura que la edad no le afecta para nada. “No tengo problemas con mi edad, eso es maravilloso”, declaró en una reciente entrevista para el programa de entrevistas Sisepuedcast.

Melissa reconoce que antes era un tema que le preocupaba, pero con el tiempo ha aprendido a aceptarse y sentirse bien consigo misma:

“Hubo un tiempo en el que me preocupaba mucho el tema de la edad y luego me fui encontrando con muchas amigas a lo largo del tiempo. Me siento muy bien con esta edad que tengo, porque siento que he vivido como cuatro vidas en una”.

Melissa Martínez comenzó su carrera en Noticias RCN, donde era conocida como “la patrullera”. Su carisma, conocimiento del fútbol y pasión por este deporte la han llevado a destacarse en el periodismo deportivo. Durante su tiempo en el canal nacional, participó en programas como Fútbolmanía RCN y cubrió eventos deportivos importantes en Colombia, ganándose un lugar en el periodismo deportivo.

Después de su exitoso paso por RCN, Melissa se unió a Fox Sports, participando en programas como Central Fox. Actualmente, Melissa es una de las presentadoras más destacadas de Espn Colombia, como parte de programas como Espn FShow y otros espacios deportivos. Su trayectoria en estos medios ha sido sólida, y ha trabajado en diversos programas y proyectos, lo que la ha consolidado como una figura reconocida en su carrera.

Además de su trabajo en televisión, Melissa también ha participado en otros proyectos como conferencista y empresaria, creando su propia marca de ropa. Esta versatilidad demuestra su capacidad para abordar diferentes roles dentro y fuera del ámbito deportivo.