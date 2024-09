Influenciadora bogotana preocupó a sus seguidores con publicaciones en un hospital de Miami: “Se me estalló un quiste”

Estas fueron las imágenes que compartió la creadora de contenido en el hospital - crédito @lamafemendez/IG

A través de sus historias de Instagram, la influencer Mafe Méndez reveló que tuvo que ir de urgencias a un centro médico en Miami por una complicación en su salud.

De acuerdo con sus publicaciones, desde hace varios días la joven creadora de contenido estaba preparándose para el viaje a la ciudad que visita varias veces al año en Estados Unidos, su salud estaba estable, teniendo en cuenta los cuidados que debe poner como prioridad por su condición médica, pero de manera inesperada le pasó una difícil situación que la llevó al hospital.

En primer lugar, Mafe Méndez publicó un corto video en el que se ve acostada en una camilla y conectada a sueros y sangre y no dio mayor explicación, pero un tiempo más tarde reveló lo que le había sucedido.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La Mafe Méndez sorprendió con visita de urgencia en el médico de Estados Unidos y reveló qué le pasó - crédito @lamafemendez/IG

“Tengo una hemorragia interna abdominal, se me estalló un quiste en el ovario”, reveló Mafe Méndez en la siguiente publicación.

En la fotografía, la bogotana mostró que tenía el abdomen inflamado, como si estuviera en embarazo, pero no se trata de nada similar, pues la hinchazón es por culpa de la cantidad de sangre que tienen acumulada en esa parte del cuerpo.

Sin embargo, Méndez quiso darles un parte de tranquilidad a sus seguidores y trató de sacarle el lado bueno a la situación, como también de reírse en medio de todo lo sucedido. Así como también les dio las gracias a las personas que han demostrado estar pendiente de ella y por los mensajes de amor que le han llegado.

“Gracias infinitas por todos sus mensajes. Tenerlos a ustedes, mis amigos, mi familia y a Dios me da motivación para aguantar el dolor, de aceptar esta experiencia, de estar sola en otro país y de aprender más inglés, jajaja. Dios es enorme”, escribió la creadora de contenido.

Mafe Méndez tuvo que ir al médico en Estados Unidos por un quiste que se le estalló en el ovario - crédito @lamafemendez/IG

Adicionalmente, aseguró que va a contar más detalles al respecto y por el momento solo dijo que había sido un episodio difícil, pero que agradecía a Dios por todo, especialmente porque fue ella misma quien se auxilió y alcanzó a llamar a los paramédicos.

“Dios es enorme. Literal llamé al 911, di los datos de la casa y me desmayé, luego me levanté en la ambulancia con 4 enfermeros que me dijeron que me sacaron”, explicó.