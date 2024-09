Fue revelado el estado médico de los soldados heridos durante el atentado con explosivos del ELN: 8 permanecen en unidades de cuidado intensivo

En la mañana del martes 17 de septiembre, la tranquilidad de los habitantes de Arauca fue interrumpida por una violenta ofensiva con cilindros bomba realizada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la base militar de Puerto Jordán - crédito @StephBatesPress/X

El Hospital Militar Central emitió un comunicado oficial sobre el estado de salud de los soldados heridos durante el atentado con explosivos perpetrado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Puerto Jordán, Arauca, el pasado 17 de septiembre.

El ataque dejó como saldo dos uniformados fallecidos y más de veinte heridos, algunos de gravedad.

Según la información divulgada por la institución, un total de 25 soldados han recibido atención médica en sus instalaciones: 18 de ellos llegaron el mismo día del ataque, mientras que otros siete fueron trasladados el 18 de septiembre. De los 25 heridos, nueve se encuentran en proceso de egreso hospitalario, dado que su condición ha mejorado.

No obstante, ocho soldados permanecen en las unidades de cuidado intensivo (UCI) debido a la gravedad de sus lesiones. Su pronóstico está sujeto a la evolución de las heridas sufridas durante el ataque con cilindros bomba.

Finalmente, directivos del Hospital Militar Central indicaron su compromiso con la atención de alta complejidad y aseguraron que seguirá informando a la ciudadanía sobre la evolución de los pacientes. El comunicado concluyó señalando que nueva información oficial será revelada a la opinión pública en las próximas 48 horas.

Nuevo parte de los soldados que resultaron heridos tras el atentado con explosivos cometido por el ELN en el departamento de Arauca - crédito Ejército Nacional

El violento ataque y la contradicción de Petro con el ELN

El brutal ataque que fue cometido desde una volqueta donde lanzaron 17 bombas artesanales que terminaron afectando seriamente el Batallón de Artillería Número 18 donde perdieron la vida los soldados profesionales Julián Patiño Arango y Bayron Andrés Correa Vargas. Este condenable acto violento generó tanta indignación que el mismo presidente Gustavo Petro señaló que el dialogo de paz adelantado con la narcoguerrilla quedaba detenido.

“Obviamente, como sucedió aquella vez en otro sitio aquí cerca, en la Escuela de la Policía, donde murieron muchísimos agentes de Policía, alféreces, que estaban estudiando allí, pues prácticamente es una acción que cierra un proceso de paz con sangre”.

Sin embargo, aquella férrea decisión del jefe de Estado parece haber quedado en el pasado. Esto se evidencia en una reciente publicación en su cuenta de X (anteriormente Twitter), en la que la firmeza inicial se diluye al formular una pregunta a la organización terrorista respecto si desea o no continuar con el proceso de paz. Este giro ha generado dudas e incertidumbre sobre el futuro de las negociaciones, sembrando inquietud en diversos sectores.

“Se rompe un proceso de paz si se rompe la vida de los jóvenes y se hace sufrir a las familias pobres. Si el ELN no quiere romper el proceso de paz dígalo. No se silencien, que la paz es para gritarla y la violencia para enterrarla. No es a los jóvenes a quienes se entierra, es a la violencia a quien se entierra. Aquí estoy listo en mi oficina para entregarles la sotana del padre Camilo Torres Restrepo si están dispuesto a hacer de la vida de esta persona su bandera en el amor eficaz”.

El presidente le respondió a García a través de X - crédito @petrogustavo/X

La postura del mandatario generó rechazo en amplios sectores de la comunidad, especialmente debido a la gravedad del ataque, ocurrido a menos de 900 metros de una institución educativa que alberga a más de mil menores de edad. Tras el atentado, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, confirmó que el proceso de paz con el ELN llevaba varios meses sin avances significativos, lo que refuerza la coherencia en la decisión del presidente Petro de suspender los diálogos con la guerrilla.

“Ya estaba prácticamente congelado desde el mes de octubre a noviembre del año anterior. Este año ha sido de muchas dificultades, en cese al fuego que se había levantado también. La mesa muy paralizadada, después de avances que se tuvo con el cese al fuego bilateral, que por primera vez se había establecido con esta guerrilla, que ha tenido negociaciones prácticamente con todos los gobiernos de los últimos 30 años, se había avanzado en una negociación, un trabajo importante del equipo negociador con el primer punto de la agenda”, comentó el jefe de la cartera del Interior hace algunos días en Blu Radio.