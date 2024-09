Carlos Torres habló de su experiencia en ‘Pedro el escamoso’ junto con Miguel Varoni: “Uno nunca deja de aprender”

Carlos Torres y Miguel Varoni compartieron pantalla en el regreso de 'Pedro el escamoso' - crédito @carlos1torres1 y @soyvaroni/Instagram

A sus 35 años, Carlos Torres sigue dando pasos para convertirse en uno de los actores más destacados del panorama latinoamericano. El barranquillero que inició su trayectoria en Padres e hijos y luego fue recibiendo papeles en Niñas mal, La ley del corazón y Francisco el matemático: Clase 2017; se proyectó a nivel internacional gracias a su participación en La reina del flow de Caracol Televisión, que con su paso por Netflix le ganó reconocimiento en toda la región.

Cuando se acerca a los 20 años de carrera, el barranquillero ya tiene en la mira la televisión hispana en los Estados Unidos con dos proyectos. El primero, ya conocido por los colombianos, el regreso de Pedro el escamoso, que se grabó conjuntamente entre Caracol Televisión y Disney +, y que comenzó emisiones en la cadena Telemundo el pasado miércoles 18 de septiembre. El segundo será la telenovela Sed de venganza, de Telemundo, que está por finalizar sus grabaciones y se estrenará en octubre. En ambas producciones está la curiosidad de que Torres compartió con Miguel Varoni.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Carlos Torres habló de su relación con el colombo-argentino en People en Español, particularmente durante las grabaciones de Pedro el escamoso, revelando que inicialmente pensaba que le pedirían a él interpretar al personaje de Pedro Coral Tavera.

La nueva aventura del ‘mompirri’ será estrenada el 16 de julio en Caracol y Disney+ - crédito Disney+

“Ya luego me explicaron: ‘regresa Miguel haciendo su personaje más icónico, regresa esta serie que fue un ícono en Colombia y queremos que hagas el hijo, pero el hijo no tiene nada que ver con la primera versión; es una historia completamente diferente donde vamos a aportar una parte juvenil muy actualizada’”, recordó, añadiendo su felicidad por compartir pantalla con Varoni. “Me encantó la historia, me encantó que esté Migue, que lo admiro mucho desde muy joven”, declaró.

Torres recordó que años atrás coincidió con Varoni cuando este era productor de la serie 100 días para enamorarnos, pero remarcó que fue completamente diferente para él la experiencia de tratarlo como actor en Pedro el escamoso. “Migue tenía el personaje como si hubiera terminado de grabar la primera temporada hace una semana, lo tenía perfecto, intacto, entonces eso me dio todavía más nervio, dije ‘aquí toca ponerse las pilas y pegarse al ritmo de Migue y sacar esto lo mejor posible’”, expresó.

Torres también destacó el sentido del humor del esposo de Catherine Siachoque. “Yo siempre le he dicho ‘eres más chistoso que Pedro, el escamoso’. Siempre llega con buena actitud, con positivismo, con un chiste siempre para contar, bailando, disfrutando”, comentó.

Carlos Torres no descartó la posibilidad de sumarse a 'La reina del flow 3' - crédito Caracol Televisión

Tampoco faltaron las lecciones para Torres, tanto en la interpretación como en términos de profesionalismo durante las grabaciones. “Le aprendí cómo maneja la comedia, la seriedad que le pone Migue a la comedia. Creo que es lo que lo hace muy chistoso, los tiempos, tiene un timing perfecto, la forma en cómo enfrenta cada escena, cómo trabaja cada escena, cómo se sienta a hablar con los compañeros… Recordarle a uno como actor que la disciplina es importantísima en este oficio, el trabajo en equipo y que uno nunca deja de aprender”, expresó.

En cuanto a su papel en Sed de venganza (donde coincidió nuevamente con Varoni, esta vez como su director), Torres anticipó que dará vida a un personaje que describió como “indescifrable”. “Un ser humano con cosas buenas, cosas malas y muchos errores (...) En un capítulo lo pueden ver como el más querido, en el otro puede ser el más malo, en el otro puede ser el más tonto, en el otro puede ser el más chistoso… Hasta el final van a descubrir sus verdaderas intenciones y cuál ha sido su plan a lo largo de la serie”, reveló.

Debido a que en los últimos días se intensificaron los rumores de que La reina del flow grabaría una tercera parte (para la que Carolina Ramírez anunció que estaría de regreso), se le preguntó a Torres si también formaría parte del rodaje, pero en este caso se mostró más reservado. “Me tienen prohibido hablar del tema”, respondió, pero se mostró abierto a la posibilidad de sumarse al elenco. “Por mi lado, siempre lo he dicho, están las ganas de hacer una tercera temporada (...) Ojalá se dé”, respondió.