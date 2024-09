Video: armaron tremenda fiesta en TransMilenio con una ronda infantil; “Próxima parada: ‘La granja de mi tío’”

La interpretación de una canción infantil conmocionan las redes sociales con su espontaneidad, transformando un viaje ordinario en una celebración - crédito jhontrapboy / Instagram

Un grupo de artistas ganó protagonismo en TikTok al convertir un cotidiano viaje de TransMilenio en una rumba improvisada. El sistema masivo de transporte masivo de Bogotá, que moviliza a miles de personas diariamente, también se ha convertido en un escenario de eventos curiosos y llamativos captados en video por los pasajeros y viralizados en redes sociales.

El evento destacable involucró a Jhon Trapboy, un artista conocido en la plataforma de videos cortos, con 12,6 mil seguidores. Durante el trayecto en el transporte, Trapboy interpretó una versión divertida de la ronda infantil La granja de mi tío. Este acto espontáneo no solo animó a los usuarios, sino que también se volvió viral, acumulando más de 356.000 ‘me gusta’ en TikTok y generando una oleada de comentarios positivos.

En el mencionado clip se observa cómo los pasajeros se unen al espectáculo, cantando, saltando y sonriendo, lo que creó un ambiente festivo dentro del vagón del bus. Situaciones como esta demuestran que, a pesar del estrés diario, los usuarios de TransMilenio están dispuestos a disfrutar de pequeños momentos que rompen la rutina.

La interacción espontánea entre artistas y pasajeros creó un ambiente festivo en Transmilenio - crédito Alcaldía de Bogotá y jhontrapboy / TikTok

En las redes, los comentarios de los internautas reflejaron humor y aprecio por el cómico suceso. Algunas de las frases destacadas fueron: “Nunca había visto un TransMilenio con tanto ambiente jajajaja”; “Eso no era un TransMilenio, eso era una chiva ya jajajaja” y “Colombia es mucho ambiente pa’ gente de afuera”. Otros añadieron con humor: “Por qué nunca se suben esas personas a mi TransMilenio”; “Próxima parada: ‘La granja de mi tío’” y “El que sufre en Colombia es porque quiere.”

Este tipo de actos no solo ofrecen un respiro en medio del ajetreo cotidiano, sino que también resalta la creatividad y el dinamismo de los bogotanos, tal como lo expresó otro usuario: “A mí me salen con un show así y me arreglan el día”. TransMilenio se ha convertido, además de su función como sistema de transporte, en un reflejo de la vitalidad y la capacidad de disfrutar de los pequeños momentos para sus pasajeros.

La diversidad de escenas captadas a diario en TransMilenio, desde discusiones hasta demostraciones de afecto y situaciones hilarantes, revela una panorámica vivaz de la vida urbana en la capital del país. Estos momentos insólitos se han convertido en una forma de entretenimiento y expresión cultural que deja una impresión duradera tanto en quienes los presencian en directo como en aquellos que los ven a través de las pantallas.

“A $500 la colada”: video viral muestra a un joven pidiendo dinero por dejar colar en TransMilenio

El joven grabó a las personas que se cuelan en las estaciones, dejando una profunda reflexión sobre la cultura ciudadana en Bogotá - crédito @bryanreyy_/Instagram

TransMilenio, más allá de ser un medio de transporte, sostiene un ecosistema de historias y situaciones espontáneas que reflejan la esencia de la ciudad y de sus habitantes. Estos hechos cotidianos capturan la esencia personal y emocional que los bogotanos tienen con su sistema de transporte diario.

Recientemente, se viralizó otro video en el que se observa cómo un joven, cámara en mano, graba a los pasajeros que intentan ingresar al sistema sin pagar y les pide enérgicamente que aporten $500 si deciden no pasar por las entradas permitidas. Durante la grabación, se escucha al joven decir frases como “¡Pague el pasaje!” y “¡hay que pagarlo!”. En ciertos momentos, se disculpa por su conducta alterada con frases como “Perdón, me alteré, ¿ve?”.

Además, hay una interacción peculiar con trabajadoras del TransMilenio que advierten al joven sobre posibles represalias. A lo que él responde indirectamente mencionando “también una puñalada”. El video, que ya cuenta con más de 60.000 reproducciones, muestra un escenario tenso y controversial dentro del sistema.