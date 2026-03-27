Colombia

Senadora Andrea Padilla se pronunció por ‘pagadiarios’ que decomisaron perrito a dueña deudora: “No es chistoso, ni legal”

El video de dos ‘gota a gota’ que se grabaron orgullosos de haber sustraído a la mascota es viral en redes sociales. Figuras públicas reaccionaron y denunciaron extorsión y secuestro

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El video ya se había viralizado en 2022, pero recirculó en 2026, tras la denuncia de usuarios en redes sociales - crédito Mafe Cruz / Facebook

La recirculación de un video que muestra a dos cobradores, conocidos como “gota a gota”, exhibiendo a un cachorro supuestamente sustraído de la vivienda de una deudora, mereció un contundente mensaje de rechazo por parte de la senadora animalista Andrea Padilla, que en sus redes sociales expuso su indignación, en particular, por la actitud de los “pagadiarios” frente a un presunto caso de secuestro animal y extorsión.

La grabación fue realizada por ellos mismos, mientras se desplazaban en motocicleta en una ciudad colombiana que aún no ha sido identificada. En el clip se oye que uno de ellos asegura: “¡María! Mira quién está aquí, ve. Lo saqué por la ventana. Dame la foto, dame la foto. No te lo voy a dar. Si me das la foto, te devuelvo a tu perro. Mira, ve. Lo saqué por la ventana —riendo— Ya está, María (sic)”, mientras sostiene al animal entre sus brazos.

Andrea Padilla cuestionó este tipo de prácticas y reiteró que los animales son inembargables - crédito captura de pantalla @andreanimalidad/Instagram
Andrea Padilla cuestionó este tipo de prácticas y reiteró que los animales son inembargables - crédito captura de pantalla @andreanimalidad/Instagram

Además, los sujetos registraron cuando marcaron la fachada de la casa de la deudora con la palabra “MALA PAGA” pintada con aerosol, como forma de intimidación y estigmatización.

Ante la difusión del video, Padilla escribió en sus redes sociales que no solo rechazaba el hecho, sino que los hombres, a quienes catalogó de “estúpidos”, no consideraron la protección legal que existe para los animales de compañía en Colombia.

“Esto, sea cierto o no, ni es chistoso, ni es legal. Gracias a la Corte Constitucional los animales de compañía son inembargables desde 2024, o sea, no pueden ser usados ni tomados para pagar una deuda. Los animales son criaturas sintientes y miembros de la familia”, manifestó la congresista.

Los animales son inembargables en Colombia, según la legislación nacional - crédito Corte Constitucional
Los animales son inembargables en Colombia, según la legislación nacional - crédito Corte Constitucional

Por el momento, no se ha establecido el lugar donde ocurrieron los hechos ni la identidad de los implicados. Tampoco se ha conocido un pronunciamiento oficial de las autoridades en el que se confirme si ya se inició una investigación sobre este caso.

Senador Alejandro Chacón ya había condenado el hecho

Tras una búsqueda en redes sociales, se conoció que el video ya estaba circulando en redes desde 2022. A principios de marzo de 2026 volvió a circular de manera viral, ya que no se conocen ni el verdadero origen, ni las identidades de los involucrados.

Ante la coyuntura, antes de la senadora Padilla, el senador del Partido Liberal, Alejandro Carlos Chacón, publicó en su cuenta de X un video en el que rechazó la presunta extorsión cometida por los prestamistas.

En las últimas horas se ha hecho viral un video en donde unos prestamistas del ‘gota a gota’ se llevan un perrito de una familia. Eso es una extorsión. Es un delito. Han secuestrado además un animal doméstico de compañía”, afirmó Chacón.

El congresista recordó que ha sido uno de los motores de los derechos de los animales en el Congreso de la República, y reiteró que las mascotas no pueden ser tratadas como bienes embargables ni utilizadas como instrumentos de presión para el cobro de obligaciones económicas.

“Yo soy el autor de la ley de la inembargabilidad de los animales domésticos de compañía. El perrito que está en nuestras casas no es un semoviente”, señaló.

Chacón hizo un llamado a la Fiscalía y a la Policía para que identifiquen a los responsables, rescaten al animal y avancen con las investigaciones. “Utilizar el animalito doméstico de compañía para presionar el pago de una deuda es una extorsión, es un delito y la Fiscalía tiene que actuar”, expresó el senador, que insistió en estrategias de protección especial para los animales ante este tipo de prácticas ilícitas.

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