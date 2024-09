Migrante española reveló qué expresiones colombianas incorporó en su vocabulario tras pasar una temporada en el país

Unos días en Colombia bastaron para que Lorena adoptara o reemplazara algunas expresiones de manera definitiva - crédito @lorenarondans / TikTok

A través en su perfil de la plataforma Tiktok la creadora de contenido española Lorena Ronda compartió con sus seguidores las palabras o expresiones colombianas que incorporó en su vocabulario de manera inconsciente, tras haber visitado el país.

Empezando por la palabra ‘video’ y cómo cambia su pronunciación del ‘Nuevo’ al Viejo Continente: mientras en su país natal tiene el acento en la ‘i’, en colombia el acento es en la ‘e’.

“Cuando hablo muy fluido con alguien sobre algún tema relacionado con un video, ya no me sale ‘vídeo’ ahora es ‘vidéo’”, explicó. Pero esta no fue la única herencia que le quedó de su viaje a Colombia para conocer a la familia de su novio.

También “se le pegó” la palabra “chucha” para describir “cuando a alguien le huele mucho la axila o tiene un muy mal olor de sobaco”. Algo que jamás había escuchado en Europa, pues “cuando estás en algún sitio público de España, con amigos, se utiliza la expresión ‘te canta el ala’ o directamente le dices a alguien que le huele mucho el sobaco o huele a sudor, pero en Colombia se utiliza la palabra chucha y yo la utilizo ahora”.

Y de igual manera cómo adquirió el “¿Cómo así?”, cuando “alguien te cuenta algo que te sorprende o te impacta, te parece extraño o, simplemente, dudas de eso”. Mientras que en el país ibérico se utilizan las expresiones: “¿Qué me estás contando? O ¿Qué dices?”

Y su última adquisición, aunque debe ser utilizada con cautela, es el “qué hueva”, que, a su estilo, Lorena utiliza en frases como “estás muy hueva para decir que alguien está muy apanado o apardalado (apático o desganado)”.

Migrante argentina en Colombia se habría metido en líos en su trabajo al no entender la expresión “de hoy en 8″

La creadora de contenido argentina Camilups, residente en Colombia, compartió en redes sociales una confusión que surgió en su entorno laboral debido a la expresión colombiana “de hoy en 8″, lo que generó un choque idiomático entre las dos culturas, a pesar de hablar el mismo idioma.

Camilups explicó que en su trabajo le indicaron que revisarían un asunto “de hoy en 8″, lo que ella interpretó como que sería el martes siguiente, dado que el día en que se mencionó la expresión era lunes. Sin embargo, cuando llegó el lunes siguiente, se sorprendió al descubrir que sus colegas esperaban revisar el tema ese mismo día, no el martes. “Si es lunes y me dicen ‘de hoy en 8′, yo pensaba que sería el próximo martes”, comentó en un video.

Ante la confusión, Camilups cuestionó la lógica de la expresión. “Si quieren decir la próxima semana, ¿por qué dicen ‘de hoy en 8′, cuando en realidad no son 8 días? Lo que quieren decir es ‘de hoy en 7′, si es lunes”, expresó, criticando la falta de precisión en el uso de la frase. Además, mencionó otra expresión común en Colombia, “de hoy en 15″, para referirse a un periodo de dos semanas, señalando que, matemáticamente, “8 más 8 son 16, no 15″.

Ante sus dudas, sus seguidores colombianos le explicaron que, en la lógica local, el día presente también se cuenta, por lo que efectivamente hay una diferencia de 8 días entre el momento en que se utiliza la expresión y la fecha indicada.

“Ten en cuenta que en Colombia, desde septiembre se siente que viene diciembre”, “No le meta tanta mente y parchese”, “Nena, tú solo fluye”, “Cuando es de hoy en ocho, sumas el día que está transcurriendo a la cuenta”, “Colombian math”, “De hoy en 8: Hoy lunes (1), martes (2), miércoles (3), jueves (4), viernes (5), sábado (6), domingo (7), próximo lunes (8)”, se lee en algunos de los comentarios de quienes trataron de explicarle la expresión.