Aumento del salario mínimo no tuvo efectos negativos en el empleo, según el Gobierno: el ministro del Trabajo dijo que “resultó carreta”

El desempleo en Colombia se mantiene en un solo dígito, pero la informalidad laboral persiste en más del 50% de la población apta para trabajar - crédito Isaac Esquivel/EFE

El mercado laboral colombiano registró su mejor resultado para un mes de febrero desde 2001, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). El número de personas ocupadas fue impulsado por el crecimiento del empleo formal y una reducción de la informalidad, aunque persisten desafíos en la calidad y sostenibilidad de los nuevos empleos.

En febrero de 2026, la tasa de desempleo en Colombia descendió a 9,2%, el nivel más bajo para ese mes en más de 20 años. Según el Dane, la población ocupada llegó a 24,09 millones, frente a los 23,46 millones de febrero de 2025, resultado que se tradujo en un incremento de 624.000 puestos de trabajo.

El informe también muestra avances en empleo formal, reducción de la informalidad laboral y mejoras en indicadores de género y empleo rural.

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La entidad precisó que la tasa global de participación se mantuvo en 64,7%, mientras que la población fuera de la fuerza de trabajo tuvo un aumento de 176.000 personas respecto a 2025.

Desempleo en Colombia cayó a 9,2% en febrero y marca el nivel más bajo para el mes desde que hay registro - crédito Dane

Dentro de las posiciones ocupacionales que más aportaron al crecimiento del empleo estuvieron el obrero o empleado particular, con 530.000 nuevas plazas, patrón o empleador con 105.000, empleados domésticos en 58.000 y jornaleros con 52.000. Sin embargo, se observó una reducción de 101.000 trabajadores por cuenta propia y 28.000 empleados del Gobierno.

Efecto del salario mínimo

Luego de conocer los resultados, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, afirmó que “el salario vital no tuvo efectos negativos en el empleo; lo impulsó”. Esto, al referirse a que el salario mínimo, bajo el concepto de “salario vital” de la OIT, tuvo un aumento de 23,7% para 2026 y se ubicó en $2.000.000 (con auxilio de transporte), lo que generó críticas de gremios, que advirtieron sobre un posible aumento del desempleo en los próximos meses. Para él, lo que se alertó “resultó carreta”.

Agregó el funcionario que “estas cifras confirman que es posible crecer con inclusión y generar oportunidades reales. Ese es el camino para enfrentar los retos que persisten, como la brecha de género”. Y aseguró que el país avanza “hacia una Colombia con salario vital, trabajo digno, justicia laboral y más equidad”.

Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, dijo que el salario vital impulsó la generación de empleo - crédito @AntonioSanguino/X

Por su parte, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, consideró que “es una buena noticia para el país”, y sostuvo que “la más baja tasa de desempleo para febrero en lo corrido de este siglo” es motivo de valoración. De paso, custionó la senadora Paloma Valencia, candidata presidencial: “¿La señora Paloma Valencia, candidata presidencial del uribismo, también demandará el informe del Dane donde como buena noticia para el país se reporta la tasa más baja de desempleo para un mes de febrero en todo este siglo?”, dijo.

Dudas sobre la sostenibilidad del crecimiento del empleo

Las cifras oficiales generaron diversas opiniones entre expertos, que señalaron preocupaciones sobre la sostenibilidad del crecimiento laboral y la distribución por sectores.

El analista económico Carlos Avilán apuntó que eel sector que más empleos destruyó en el último año fue la agricultura, con 363.000 puestos de trabajo perdidos en el campo en un solo año y remarcó que “el agro, que el Gobierno de Petro prometió transformar con reforma agraria, lidera la destrucción de empleo con la mayor caída de todos los sectores productivos, sin excepción. ¿Y qué creció? El empleo en administración pública, defensa, educación y salud sumó 244.000 personas. El Estado se infló. No la economía”.

Carlos Avilán, analista económico, señaló que el Gobierno Petro ha generado un declive laboral en Colombia - crédito @CarlosAvilanR/X

Añadió además que “la tasa de participación laboral lleva dos años clavada en 64,7%: más personas no están buscando trabajo, porque dejaron de intentarlo. Cuando el desempleo baja porque la gente sale del mercado, eso no es recuperación, es desaliento estadístico”. Y calificó la situación como “cifras preocupantes del declive laboral generado por Petro”.

Por su parte, el investigador de la Universidad Eafit Diego Montañez-Herrera advirtió que, debido a la fuerte caída en ocupados de agricultura, el sector público (que incluye defensa, salud y educación) superó en número de empleados a la agricultura, un cambio estructural significativo en la economía nacional.

Retos estructurales del mercado laboral y calidad del empleo

Desde el sector empresarial, la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, reconoció el avance en desempleo pero insistió en los desafíos de fondo: “Hay una mejora en el desempleo, pero el mercado laboral colombiano todavía no muestra una recuperación completa en calidad”.

María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de AmCham Colombia, dijo que el mercado laboral colombiano todavía no muestra una recuperación completa en calidad - crédito @McLacouture/X

Lacouture afirmó que “si bien valoramos la reducción de la tasa de desempleo y el aumento de los ocupados, persisten alertas de fondo: la informalidad sigue siendo mayoritaria, aumentó la población fuera de la fuerza laboral y se destruyeron empleos en sectores clave como agricultura, transporte y construcción”. Para la dirigente, “esto muestra que el reto del país no es solamente bajar la tasa de desempleo, sino lograr una recuperación con más formalidad, mayor inclusión de las mujeres y oportunidades sostenibles en los sectores que más empleo generan”.

Asimismo, enfatizó en la necesidad de fortalecer la formalidad laboral y ampliar la inclusión.

“El reto del país no es solamente bajar la tasa de desempleo, sino lograr una recuperación con más formalidad, mayor inclusión de las mujeres y oportunidades sostenibles en los sectores que más empleo generan”, destacó.