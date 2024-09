El humorista Frank Martínez habló de sus crisis de depresión y su salud mental: “Valoro tanto cada día”

El comediante reveló que ha sabido cómo controlar la depresión - crédito @frankelflaco/Instagram

El humorista Frank ‘el Flaco’ Martínez, es conocido por su participación en el programa Los comediantes de la noche, del Canal RCN.

Además, ha hecho parte de grandes proyectos como Masterchef Celebrity, donde se destacó en la temporada del año 2021.

Sin embargo, su reconocimiento no llegó fácil debido a que pasó varios momentos duros en su vida personal.

El comediante reveló en el pódcast de la presentadora Cristina Estupiñán, Sinceramente con Cris, que desde su adolescencia sufre de depresión por varios sucesos que le ocurrieron.

El comediante confesó que cuando él tenía 16 años de edad una profesora “lo había mandado a matar”; luego, su mamá fue detectada con un aneurisma, mientras su papá estaba en el exterior, y lo más grave del caso fue que a su hermano menor “le habían detectado una enfermedad que no había tratamiento, que solo la sufrían quince niños en el mundo (...) ya lo habían desahuciado”.

Para el comediante antioqueño, pasar por esta serie de acontecimientos familiares lo llevaron a sufrir de depresión desde temprana edad.

“Era como el apoyo de la casa, o sea, mi mamá estaba muy mal, yo no quiero que me vea llorando. Mi hermanito se va a morir, lo tengo que divertir hasta el último día que le quede, y lo hacía por mí mismo, porque yo era como un malabarista y decía: ‘no, no todo está tan mal’, y eso despertó una vaina medio psicótica, porque era como que con tal de que no me vieran triste era como explotar esa forma de ser, pero cuando yo estaba solo era terrible; por eso soy depresivo desde adolescente”.

Los problemas de salud mental del exjurado del reality Duro contra el mundo han sido expuestos por él mismo en sus stand-up comedy y en su diálogo con la presentadora reveló que esa parte ha sido sanadora; sin embargo, la última vez que tuvo un episodio fuerte fue después de grabar MasterChef Celebrity debido a que tenía la presión de seguir con su trabajo en la televisión.

“En RCN estaba haciendo tres programas, estaba de giras, yo viajaba día por medio, yo trabajaba acá (en Bogotá) y tenía la casa en Medellín, o sea, era una viajera, entonces comía mal, no hacía ejercicio y todo se me fue como juntando de a poquitos y eso generó que estallara en octubre del 2022″, así que, debido a su carga laboral, decidió pausar sus compromisos y lo anunció en sus redes sociales, pero sus fanáticos lo apoyaron y Frank decidió seguir con su gira: “Siento que ahí la comedia me volvió a dar la manito”.

Con el tiempo, el comediante ha sabido sobrellevar su enfermedad y, a pesar de que estuvo medicado desde muy joven, en la actualidad no consume pastillas para su salud mental: “Estoy medicado desde adolescente, pero desde que superé esa crisis traté de proponerme por mí que no quería estar tan pegado a las pastillas porque quería vivir más saludable (…) si las pastillas me han ayudado mucho y la gente que las toma no las deje de tomar, pero yo sí decía pero es que yo siento que a mí me hace falta hacer cosas por mí (…) era disfrutar, era no que toda la vida me volviera trabajo, sino tener un fin de semana libre (…) hago que me hiciera salir de que todo no es un chiste, de estar pensando una idea o cómo hago una rutina”.

El antioqueño reveló que actualmente se siente bien con su salud: “En este momento de la vida, digo que ya disfruto tanto como todo, o sea, valoro tanto como cada día (…) cada vez que se me ocurre una buena idea soy como: ‘brutal que se me ocurra a mí’. Cada que veo a mi hermanito, que estoy en familia, es como un disfrute que antes yo no lo veía así, antes creía que como que la vida es hacer todos los días la misma vaina y uno va acumulando tiempo, ahora es: ‘hey, puedo salir a trotar’ que eso me despeja la cabeza; hace dos años no hacía eso y ahora veo lo emocionante que es hacer deporte (...) son vainas diferentes a la comedia: el ejercicio, sudar, ponerse metas, ayuda mucho”.