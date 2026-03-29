Capturan a presuntos integrantes de ‘Shottas’ y ‘Los Chiquillos’ durante operativos policiales en Buenaventura

Durante la operación en La Bocana, las autoridades incautaron armas y detuvieron a cinco personas por su presunta vinculación con delitos como homicidio y desplazamiento forzado. - crédito Policía

Las autoridades de Buenaventura informaron la detención de presuntos miembros de los grupos criminales ‘Shottas’ y ‘Los Chiquillos’, tras una serie de operativos realizados en diferentes sectores del distrito. De acuerdo con la información de la Policía Nacional conocida por El Tiempo, estos procedimientos permitieron capturar a personas señaladas de participar en homicidios, extorsiones y otros delitos de alto impacto en la región.

Durante el primer operativo, desarrollado en el corregimiento La Bocana, zona rural de Buenaventura, unidades de la Policía Nacional ejecutaron dos allanamientos en el marco de la operación “Misión Costera”.

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Según la versión oficial conocida por el medio ya mencionado, fueron detenidas cinco personas identificadas con los alias de ‘Cabeza’ o ‘Cuarto’, ‘David’ o ‘Aventura’, ‘Miguelito’, ‘Pacheco’ y ‘Anderson’. Cuatro de ellas contaban con órdenes judiciales vigentes y una más fue capturada en flagrancia.

Las investigaciones apuntan a que los detenidos estarían vinculados a delitos como homicidio agravado, desplazamiento forzado, concierto para delinquir y porte ilegal de armas. Además, la Policía Nacional comunicó que estos individuos formarían parte de la estructura criminal ‘Shottas’, con nexos con el ELN, y estarían implicados en extorsiones, hurtos en altamar y ataques a embarcaciones que transportan turistas y alimentos, así como en hechos de violencia en sectores urbanos y rurales.

En el barrio Bahía, la Policía aprehendió a dos menores y un adulto, además de incautar un arma tipo Mini Ingra con munición 9 mm. - crédito Policía

Capturas y armas incautadas a ‘Los Chiquillos’ en la comuna 10

En un segundo procedimiento, llevado a cabo en el barrio Bahía, en la comuna 10 de Buenaventura, las autoridades capturaron a una persona y aprehendieron a dos menores de edad, todos presuntamente integrantes de ‘Los Chiquillos’. Durante el operativo fue incautada un arma tipo Mini Ingra con munición calibre 9 milímetros. Las autoridades vinculan a este grupo con confrontaciones armadas por disputas territoriales en las comunas 10 y 12.

La Policía reportó que en el transcurso de 2026 se han logrado la captura de 19 integrantes de ‘Shottas’, 28 de ‘Spartanos’ y 4 de ‘Los Chiquillos’, en el marco de la ofensiva institucional para debilitar las estructuras criminales que operan en el puerto.

Golpe a “Los Shotas” en Buenaventura: capturados tres presuntos integrantes y aprehendido un menor - crédito Policía

Otros golpes recientes contra ‘Shottas’ y ‘Los Chiquillos’ este mes

Las recientes capturas forman parte de una serie de acciones ejecutadas durante el mes de marzo en Buenaventura. El pasado 25 de marzo, la Policía, en coordinación con el GAULA, la Seccional de Inteligencia Policial (SIPOL), el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y la Fiscalía General de la Nación, logró la captura de alias “Tío”, presunto cabecilla del Grupo Delincuencial Común Organizado (GDCO) ‘Los Chiquillos’, durante una diligencia de registro y allanamiento en el área urbana.

De acuerdo con la información oficial, alias “Tío” era señalado de reclutar nuevos integrantes, ocultar armas de fuego y coordinar actividades ilícitas, incluyendo extorsión y homicidios selectivos en los barrios Caldas, Unión de Vivienda y Carlos Holmes.

El capturado figuraba en el cartel de los más buscados de la Gobernación del Valle del Cauca por el delito de concierto para delinquir. Durante el procedimiento, las autoridades incautaron dos teléfonos celulares y dos granadas de fragmentación, elementos que serán incluidos en el proceso investigativo.

La Policía Nacional captura a alias Tío, tercer cabecilla de Los Chiquillos, durante operación en Buenaventura apoyada por la Fiscalía y el Gaula - crédito Policía Valle

Operación contra ‘Shottas’ el 11 de marzo

El pasado 11 de marzo, la Policía adelantó una diligencia de registro y allanamiento en la que fueron capturados tres presuntos integrantes de ‘Shottas’, además de la aprehensión de un menor de edad. Entre los capturados se encontraba alias “Pocholo”, identificado como presunto actor sicarial de la organización. En la acción, las autoridades incautaron un fusil calibre 5.56 mm con 45 cartuchos y una pistola 9 mm con un cartucho.

De acuerdo con el reporte oficial, los detenidos formarían parte del componente armado de ‘Shottas’, organización involucrada en homicidios y violencia en las comunas 10, 11 y 12 de Buenaventura. Estos procedimientos, según Infobae, buscan debilitar la capacidad operativa de los grupos armados ilegales y brindar mayor seguridad a la ciudadanía.

Tras estos golpes, se han logrado la captura de 14 presuntos integrantes de ‘Shottas’ y 14 de ‘Espartanos’ en lo corrido del año, incluido el cabecilla principal Diego Fernando Bustamante, alias ‘Diego Optra’, detenido en España.