Agarrón en La Guajira: secretario de Gobierno y líder ganadero se golpearon, arañaron y mordieron

El secretario de Gobierno detalló en una declaración que había sufrido varias lesiones

En Distracción, La Guajira, un parque local, se convirtió en el escenario de una confrontación violenta entre el secretario de Gobierno del municipio, James Oñate, y Pedro Brito, un conocido líder ganadero. El altercado, que ocurrió a plena luz del día, se convirtió en el centro de atención tanto a nivel local como regional.

La pelea estalló después de que Brito expresó su desacuerdo con la manera en que se estaban entregando los certificados de acceso a beneficios del Fondo de Accesos e Insumos Agropecuarios. Según el secretario Oñate, el conflicto surgió porque Brito cuestionó la equidad en la entrega de estos certificados.

A pesar de que Oñate y Brito son conocidos en la comunidad y se tiene conocimiento de su relación cercana, la discusión se tornó física

“Es de un Programa que viene del Ministerio de Agricultura, donde él no está de acuerdo porque los certificados que estamos dando, se lo damos a todas las personas por igual, y él se opone y le molesta que le entreguemos el beneficio a todos”, explicó Oñate en una entrevista con Blu Radio. A pesar de que Oñate y Brito son conocidos en la comunidad y se sabe de su relación cercana, la discusión se tornó física, y ambos hombres se golpearon mutuamente. Como resultado de la pelea, ambos recibieron atención médica.

El secretario de Gobierno detalló en una declaración que había sufrido varias lesiones: “Ya fui a la Fiscalía a instaurar la denuncia porque él me afectó un ojo, me mordió el cachete del lado izquierdo, me arañó, tengo muchos moretones y golpes”.

La disputa causó consternación entre los residentes de Distracción, quienes expresaron su desaprobación por el comportamiento de Oñate, señalando que como funcionario debería actuar con más profesionalismo. La comunidad considera que este tipo de altercados no solo desacredita a los funcionarios, también afecta negativamente la imagen del municipio.

La pelea estalló después de que Brito expresara su desacuerdo con la manera en que se estaban entregando los certificados de acceso a beneficios del Fondo de Accesos e Insumos Agropecuarios

Intento de robo en Distracción

La tranquilidad que alguna vez caracterizó a Distracción, La Guajira, se vio gravemente comprometida, como lo evidenció un intento de robo en la casa de la profesora Bienvenida Campo Caicedo. La comunidad, que solía disfrutar de una paz y seguridad inusuales, ahora enfrenta una realidad en la que incluso el sueño puede convertirse en un riesgo.

La profesora Campo Caicedo, que reside en la calle 11, también conocida como la calle de la alcaldía, vivió una experiencia alarmante cuando, en la madrugada, alrededor de las 2:00 a.m., tres individuos intentaron ingresar a su hogar por la fuerza. La sensación de nostalgia y decepción que expresó la profesora refleja el contraste entre los días pasados y la inseguridad actual.

El vecino Miguel Guerra, que se encontraba cerca del lugar, relató que escuchó ruidos sospechosos mezclados con música proveniente del vehículo de los delincuentes. Según su testimonio, el grupo estaba compuesto por una mujer de estatura media y dos hombres, y se desplazaban en un automóvil verde, viejo y sin placas visibles. Aunque Guerra tuvo dificultades para describir a los dos hombres, la presencia del vehículo y el ruido atrajeron su atención.

En la tranquilidad que alguna vez caracterizó a Distracción, La Guajira, la seguridad se vio gravemente comprometida

Al percatarse de la situación, otro vecino encendió las luces de su terraza, lo que provocó que los delincuentes se dieran a la fuga rápidamente hacia el municipio de Fonseca. A pesar de que los ladrones lograron dañar dos varillas de la reja de la vivienda, su intento de robo fue frustrado gracias a la intervención de los vecinos.

El incidente generó gran preocupación entre los residentes de Distracción, quienes sienten que su seguridad se está deteriorando. Un adulto mayor comentó: “Se nos está perdiendo el pueblito”, reflejando la preocupación generalizada por la creciente inseguridad. La profesora Campo Caicedo, quien sospecha que los mismos delincuentes ya habían estado merodeando su casa, lamentó la falta de respuesta de la Policía, que no llegó a su hogar para investigar el suceso.