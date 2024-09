Yenny Esperanza González, quien fue quemada por su expareja en Subachoque, dio su testimonio antes de morir: “Yo le decía ‘apágueme’”

El hombre le prendió fuego a su expareja, el la veía mientras ella pedio auxilio - crédito redes sociales

Yenny Esperanza González es una de las más recientes víctimas de feminicidio en el país, a manos de su expareja en el municipio de Subachoque, Cundinamarca.

Los hechos, que ocurrieron el pasado 23 de junio, se habrían originado luego de que el agresor llegara bajo los efectos del alcohol a la vivienda de la víctima, la rociara con alcohol y le prendiera fuego.

La mujer permaneció varias semanas en una unidad de cuidados intensivos de un centro médico, donde finalmente murió tras contraer una bacteria que su sistema inmunológico no pudo combatir debido al delicado estado de salud en el que se encontraba.

Se conocieron los testimonios que Yenny entregó al fiscal asignado al caso antes de su fallecimiento. En ellos, comentó que se percató de lo que estaba sucediendo solo en el momento en que sintió el fuego en su cuerpo.

“Fue cuando sentí la candela en la espalda. Cuando sentí las llamaradas, lo volteé a mirar a él, su mirada era (…) Solo me miraba con rabia y me decía ‘apáguese’”, expresó. En ese momento, de nada valieron las súplicas que la mujer le hacía a Luis Lorenzo Correa, pues este hombre parecía disfrutar del momento.

Yenny Esperanza González murió en un hospital tras casi dos meses de lucha - Crédito redes sociales

“Yo empecé a gritar y a gritar, no sabía cómo reaccionar, le decía ‘apágueme’. Al buen rato, él me echó un baldado de agua por la espalda. Después subí al baño, abrí la ducha y lloraba. Le decía ‘míreme las uñitas, míreme los deditos’. Los tenía desechos. Me tapaba la cara. Él no tenía reacción”, dijo en su testimonio.

La captura de este hombre se realizó el lunes 16 de septiembre en la localidad de Usaquén, en la ciudad de Bogotá, por agentes del CTI de la Fiscalía, cuando intentaba sacar su pasaporte para salir del país.

En un primer momento, el fiscal explicó cómo ocurrieron los hechos, de acuerdo con el material probatorio recogido por las autoridades y el testimonio de la víctima.

“Aproximadamente entre las 3 y 4 de la tarde, usted, señor Luis Lorenzo Correa Baracaldo, en el marco de una discusión, agredió física y verbalmente a la señora Yenny Esperanza González Castro, su compañera permanente. Le propinó golpes en el rostro, le lanzó una sustancia inflamable en el cuerpo, le prendió fuego y le causó quemaduras de segundo y tercer grado en el 54% de su cuerpo”, indicó la Fiscalía General de la Nación durante el procedimiento.

El martes 17 de septiembre está programada la audiencia en la que un juez decidirá si envía a prisión al señalado victimario, quien no aceptó los cargos - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

En medio de la audiencia, el fiscal comentó a los asistentes en la sala cómo este hombre sometió a Yenny durante varios meses a ciclos de violencia psicológica, al punto de prohibirle sus relaciones familiares.

“Cómo trabajar, cuándo salir, con quién hablar, qué hacer, qué roles de cuidado debía realizar, cuándo y cómo relacionarse con su entorno familiar y social. La agredió física y verbalmente”, informó.

La mujer formaba parte de los trabajadores de la Secretaría de Hacienda municipal. A través del grupo ‘Ni Una Más’ en Subachoque, la comunidad expresó su rechazo a estos hechos y levantó su voz de protesta para que las autoridades eviten que este tipo de actos sigan ocurriendo.

Cada semana han muerto cuatro mujeres por feminicidios en Colombia - crédito Redes Sociales

Por su parte, el alcalde de Subachoque, Jorge Alberto Camacho Lizarazo, resaltó el trabajo realizado por González en la Secretaría de Hacienda y expresó su sentimiento de pérdida de su colega y amiga.

“Cuando nos enteramos del suceso de mi amiga y compañera de trabajo, activamos todos los protocolos en procura de que nuestra amiga se recuperara, pero Esperanza ha muerto, y esto ha sido un momento muy difícil para todos”, mencionó Camacho.

El martes 17 de septiembre está programada la audiencia en la que un juez decidirá si envía a prisión al señalado victimario, quien no aceptó los cargos.