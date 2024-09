Karol G, Feid, James Rodríguez y David Vélez, entre otros: estos son los colombianos más influyentes del 2024, según Bloomberg

En el listado aparecen empresarios, deportistas y músicos - crédito bloomberglinea.com/top-500-mas-influyentes-latinoamerica-2024

Bloomberg, una compañía estadounidense de asesoría financiera, software, datos y medios bursátiles, publicó el listado de las 500 personas más influyentes de Latinoamérica, en el cual aparecen varios colombianos, entre los que destaca Alejandro Santo Domingo, presidente de la Junta Directiva del Grupo Valorem. Santo Domingo, historiador egresado de Harvard, asumió el control de los negocios familiares tras el fallecimiento de su padre, destacándose en áreas clave de la economía nacional.

Uno de los mayores logros de Alejandro Santo Domingo incluye la propiedad de las tiendas de descuento D1, las cuales han experimentado un crecimiento significativo, superando las 2.400 sucursales en Colombia. Esta red de tiendas de bajo costo ha marcado un impacto importante en el sector retail del país, ofreciendo alternativas accesibles para los consumidores colombianos.

Además, Santo Domingo tiene intereses en el sector energético a través de Refocosta, una filial que recientemente se asoció con EDF Colombia para la construcción de una planta de generación de energía utilizando biomasa. Esta iniciativa representa un paso importante hacia la sostenibilidad y la diversificación de la matriz energética del país, alineándose con tendencias globales de energía renovable.

Karol G ha hecho historia en 2024 en su gira Mañana será bonito - crédito Evan Agostini/Invision/AP

El empresario también ha incursionado en el sector de los medios y entretenimiento. Su conglomerado incluye inversiones en Caracol Televisión, El Espectador y Cine Colombia, destacándose en la promoción de contenidos nacionales y la consolidación de medios de comunicación que juegan un papel crucial en la sociedad colombiana.

En el listado también aparece Blessed, conocido como ‘El Bendito’, cuyo nombre es Stiven Mesa Londoño. Es un talento emergente en la música urbana, con un creciente número de seguidores que ya alcanza los 28.9 millones de oyentes mensuales en Spotify. Actualmente, su canción Mírame ha logrado escalar hasta la posición número uno en el Top 50 de Colombia en Spotify, acumulando impresionantes 250 millones de reproducciones en los últimos tres meses.

Blessed está en medio de una gira que incluye ciudades importantes como Pereira y Tunja en Colombia, y se espera que continúe por Chile y Perú. Este joven talento ha conseguido una notoriedad significativa en la escena musical, y su nombre se perfila como uno de los más prometedores de su género.

La carrera de Blessed ha sido meteórica. Desde su aparición, ha logrado conectar con una audiencia considerable gracias a su estilo y lírica, características que destacan en el género urbano. Su gira actual está siendo un éxito, y ya planea un tour muy anticipado por Estados Unidos en octubre y noviembre. Las ciudades incluidas en este recorrido son San Diego, Los Ángeles, Boston, Nueva York, Chicago, Houston, Dallas, San Antonio, Atlanta y Washington.

Una de las mujeres incluidas en la lista es Brigitte Baptiste, directora del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y reconocida defensora de la sostenibilidad en Colombia. La ciudadana trans ha dejado una huella significativa en el ámbito académico y empresarial desde que asumió como rectora de la Universidad EAN en septiembre de 2019.

La rectora de la Universidad Ean ha logrado poner a la institución como uno de los mayores referentes de economía circular - Crédito Diego Pineda / Colprensa

Bajo su liderazgo, la Universidad EAN ha avanzado en áreas como la consultoría corporativa, vinculando a empresas y científicos en proyectos de innovación centrados en energías limpias, construcción sostenible y economía circular. Uno de los hitos de su gestión ha sido la planeación y ejecución del Edificio Legacy, el primer edificio en Colombia construido bajo principios de economía circular, reafirmando así su compromiso con el desarrollo sostenible del país.

Además de su rol como rectora, Baptiste ha sido pieza clave en el proyecto Earth Legacy, la primera contribución colombiana a esta iniciativa global de sostenibilidad. Esta participación resalta su dedicación a fomentar prácticas ecológicas y sostenibles en todos los sectores.

Brigitte Baptiste se caracteriza por su capacidad de integración de la investigación aplicada con las necesidades del sector privado, lo que ha llevado a la Universidad EAN a ser un referente en temas de innovación y sostenibilidad. Su visión y liderazgo están orientados a la generación de soluciones prácticas a los desafíos ambientales contemporáneos, facilitando la adopción de tecnologías y prácticas sostenibles en diferentes entornos corporativos.

Además, Carlos Felipe Jaramillo, que está al frente de la vicepresidencia para América Latina y el Caribe en el Banco Mundial, Jaramillo tiene la responsabilidad de coordinar y gestionar las relaciones de esta institución con 31 países de la región. Su rol implica dirigir destacadas operaciones enfocadas en diversas áreas cruciales, siempre con miras a fortalecer el crecimiento sostenible.

Previo a su actual posición, Jaramillo se desempeñó como director de País para Kenia, Ruanda, Somalia y Uganda en el Banco Mundial para África Oriental y Meridional. Durante su gestión en esta región, impulsó significativamente el crecimiento inclusivo y la protección ambiental, tareas que subrayaron su compromiso con el desarrollo sostenible.

El desempeño de Jaramillo es esencial en varios aspectos del desarrollo de la región. Bajo su liderazgo, las operaciones del Banco Mundial buscan fortalecer el capital humano, apoyando la educación y la salud; incrementar la resiliencia ante crisis, como aquellas derivadas de desastres naturales o pandemias; financiar infraestructura esencial para el desarrollo económico y social, y promover un crecimiento verde e inclusivo que contemple la sostenibilidad ambiental.

Feid, Shakira y Karol G destacan el la lista de Bloomberg - crédito Reuters y captura de pantalla YouTube Feid

En enero de 2022, Emilia Restrepo Gómez asumió la rectoría del Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA) en Colombia, marcando un hito al ser la primera mujer en ocupar dicha posición en la institución. Desde su llegada, ha liderado importantes iniciativas que buscan transformar la educación en el país y la región, lo cual la pone en la miura del listado de Bloomberg.

Uno de los proyectos más destacados bajo su dirección fue la creación, en 2024, de REDIL. Este ambicioso programa se enfoca en rediseñar el aprendizaje con base en los intereses y necesidades de los estudiantes de diversas zonas de Colombia. REDIL pretende desarrollar rutas educativas personalizadas, estableciendo un marco arquitectónico educativo que se ajusta a cada alumno.

En el listado también aparece Salomón Villada Hoyos, mejor conocido como Feid, el artista colombiano, está actualmente en el centro de atención mundial, no solo por sus impresionantes estadísticas en Spotify, sino también por su destacada participación en la Gira Mundial Fenixocalipsis, que comenzó en 2024. Esta gira respalda su sexto álbum de estudio, “No te enamores en la oscuridad”, lanzado en 2023, además de su EP, “Fenixocalipsis de la Acrópolis”.

La carrera de Feid ha llevado su música a varios continentes, incluyendo presentaciones en Europa, Sudamérica y Centroamérica. Una de sus presentaciones más notables ocurrió en el Aeropuerto LAX, donde cantó acompañado por 50 músicos clásicos, un evento aparte que llamó la atención por un peculiar detalle: la actuación fue frente a 44 millones de euros en efectivo.

Desde la publicación de su álbum y EP, Feid ha mantenido una presencia constante en la escena musical internacional. A través de su gira, continúa expandiendo su base de seguidores y consolidando su reputación como uno de los artistas más prometedores y dinámicos de la música latina contemporánea.

Jaime Gilinski es uno de los empresarios más reconocidos en Colombia por su aumento en la participación de negocios y medios de origen colombiano - crédito Colprensa

En el mundo de los negocios latinoamericanos, Jaime Gilinski se destaca como un ícono empresarial de notable impacto y reconocimiento. Jaime Gilinski, quien ha sido destacado en el Bloomberg Billionaire Index con un patrimonio neto estimado entre US$4.1 mil millones y US$3.7 mil millones, es el fundador del Grupo Gilinski y un actor clave en diversos sectores económicos.

Gilinski lidera una de las empresas de alimentos más grandes de América Latina, cuyo portafolio comprende más de 60 marcas que abarcan productos de confitería, helados y café. Este conglomerado alimenticio se distingue por su vasto alcance y diversidad de ofertas, que lo posicionan como un jugador esencial en el mercado regional de alimentos.

Además de su incursión en la alimentación, Gilinski es propietario de la conocida cadena de hamburgueserías El Corral, una marca que ha ganado considerable presencia en Colombia y otros países, expandiendo su influencia en la gastronomía rápida.

En el sector financiero, Jamie Gilinski cuenta con importantes inversiones, incluyendo su participación en el GNB Sudameris Bank, una entidad bancaria de amplio reconocimiento que opera en varios países de la región.

La incursión de Gilinski en el ámbito inmobiliario es igualmente notable. Su portafolio incluye inversiones en los hoteles Four Seasons.

Camino de convertirse en uno de los grandes nombres del fútbol colombiano, James Rodríguez ha dejado una notable huella tanto en el deporte como en el ámbito empresarial. A pesar de no haber obtenido la victoria final, James se consagró en 2024 como el mejor jugador de la Copa América, un logro destacado en su carrera deportiva.

James Rodríguez paso a la historia este 2024 luego de su participación en la Copa America - crédito @jamesrodriguez10/Instagram

James Rodríguez es conocido tanto por sus habilidades en el campo de futbol como fuera de él: su faceta emprendedora ha dado lugar a varios negocios en el sector gastronómico. Es propietario de la cadena de cafeterías Café De Los Molinos, que sigue expandiéndose en Bogotá, Medellín, Espinal e Ibagué, y su restaurante Arrogante.

Carolina Giraldo o Karol G, aparece en el listado de Bloomberg y sigue haciendo historia en la música. En 2024 su gira “Mañana de Bonito” rompió récords de ingresos, generando 313.3 millones de dólares y vendiendo 2.3 millones de entradas en 62 shows reportados. Con este logro, se convirtió en la quinta gira femenina con mayores ingresos en la historia.

En 2024, Karol G también consiguió un hito significativo al ser la primera artista en agotar cuatro conciertos consecutivos en el Estadio Santiago Bernabéu de Real Madrid.

Pese a estos éxitos, su presencia en los Premios Lo Nuestro no fue igual de afortunada, pues no logró obtener ningún galardón. Sin embargo, esto no ha mermado el impacto que Karol G ha tenido en la industria musical. Su talento y capacidad para conectar con el público siguen siendo innegables.

En un hito sin precedentes en la historia del fútbol femenino colombiano, Linda Caicedo, una destacada futbolista, ha dejado una huella fundamental en el ámbito deportivo con su impresionante desempeño durante la temporada 2023-2024.

Regresando a su principal disciplina, no se puede soslayar que Linda Caicedo es reconocida no solo por sus habilidades en el campo de juego, sino también por su capacidad de inspirar a otros a través de su versatilidad y carisma. Este perfil dinámico de Caicedo pone de manifiesto su capacidad para sobresalir en múltiples frentes, haciéndola una figura multifacética y, por ende, un referente de éxito.

La jugadora colombiana destaca por su impresionante papel con el balón - Ernesto Guzmán Jr./EFE

Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, incluido en el Bloomberg Billionaire Index por su considerable fortuna, ha dejado una marca significativa en el mundo financiero. Ocupa actualmente el cargo de presidente de la Junta Directiva del Grupo Aval y lidera también la Junta Directiva de otro importante grupo financiero en Colombia.

Sarmiento Gutiérrez, hijo de Luis Carlos Sarmiento Angulo, uno de los empresarios más influyentes de Colombia, ha continuado y expandido el legado de su familia en el ámbito empresarial. Se formó académicamente en la Johnson Graduate School of Management de la Universidad de Cornell, donde obtuvo su MBA con concentración en Finanzas, consolidando así una base sólida para su éxito profesional.

Sus logros en el Grupo Aval, uno de los conglomerados financieros más grandes del país, han sido notables. Bajo su liderazgo, la compañía ha mantenido y ampliado su posición en el mercado financiero colombiano, demostrando su capacidad para gestionar y dirigir empresas de gran envergadura.

Su fortuna se compara con la de figuras prominentes como Elon Musk y Warren Buffet, lo que muestra la magnitud de su impacto en el sector financiero.

El empresario ha seguido los pasos de su padre no solo en términos de riqueza y éxito, sino también en la estrategia y gestión empresarial. Su enfoque disciplinado y su visión para los negocios han sido claves para mantener al Grupo Aval en una posición privilegiada dentro de la economía colombiana.

Así como estos colombianos, en el listado aparecen otros como Shakira, Sofía Vergara, Marcela Giraldo, actual presidente de la Junta Directiva del Grupo Aval.

El listado completo de colombianos es:

Alejandro Santo Domingo

Ana Margarita Albir

Ana María Sarria

Ángela María Zuluaga

Blessd

Brigitte Baptiste

Camila Escobar

Carlos Felipe Jaramillo

Carlos Ignacio Gallego

Carolina Soto

Catalina Álvarez y Mariana Hinestroza

César Caicedo

David Vélez

Emilia Restrepo Gómez

Ernesto Fajardo

Fabián Hernández

Feid

Isabel Cristina Martínez Coral

J Balvin

Jaime Gilinski

James Rodríguez

Jhon Maya

Jorge Mario Velásquez

José Darío Uribe

Juan Carlos Mora

Juan Pablo Córdoba

Juan Ricardo Ortega

Juan Sebastián Betancur

Karol G

Linda Caicedo

Luis Carlos Sarmiento

Luz Stella Murgas

Maluma

Marcela Giraldo

Marcela Vaca

Margarita Henao

María Angélica Enríquez

María Cristina Arrastía Uribe

María Lorena Gutiérrez

Mauricio Ramos

Miguel Cortés

Milena López

Mónica Contreras

Natalia Bayona

Óscar Bravo

Óscar Murillo

Raquel Bernal

Ricardo Jaramillo

Roberto Moreno

Rubén Minski

Sebastián Noguera y Brynne McNulty Rojas

Sergio Díaz-Granados

Sergio Trujillo

Shakira

Sofía Vergara

Woods Staton