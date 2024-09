Estos serían los nombres de los nuevos eliminados del ‘Desafío XX’

Se filtraron los nuevos eliminados del ‘Desafío XX’ - crédito @desafiocaracol/Instagram

El Desafío XX se encuentra en una etapa decisiva mientras celebra sus 20 años al aire en 2024. Esta temporada ha sido particularmente intensa, con desafíos que han puesto a prueba tanto la fuerza como las emociones entre los participantes. La semifinal fue especialmente emotiva, y aún quedan cinco concursantes en la competencia, luchando por llevarse el premio millonario de más de mil millones de pesos.

Natalia, Karoline, Darlyn, Alejandro y Kevyn son los concursantes que se encuentran actualmente en la competencia, pero la incertidumbre crece, ya que uno de ellos será eliminado próximamente. Como parte del programa, estos participantes deben demostrar su valentía y habilidades en la temida prueba del box negro, un reto importante antes de la gran final que será el lunes 28 de octubre.

Sin embargo, las filtraciones del reality de convivencia han sido constantes en redes sociales durante esta temporada, revelando detalles que han mantenido a los fanáticos en constante especulación. Un usuario destacado en la plataforma X (anteriormente conocida como Twitter) llamado @Angelospoilers indicó que Alejandro y Luisa podrían ser los próximos eliminados: “Ya tienen sus chalecos, y ya están a punto de ser eliminados”, escribió el internauta.

Esta información generó diversas reacciones en la audiencia. Algunos le creen al usuario debido a que adivinado la eliminación de otros concursantes, mientras que hay algunos que no confían en sus palabras: “Al único que le creo todo Lo que dice los demás solo adivinan”; “Por fin sale ese man.. siempre ha sido regular, y a parte un sobrado”; “Pues yo soy team tino, pero ya merecen salir, es que es el colmo que sea mejor Natalia en este momento y ya es mucho decir”; “Gracias a Dios que ya van a salir. Por Luisa ya van dos competencias perdidas. Solo lamento por Darlyn que el equipo Tino esté perdiendo”; “Que bueno, me parece excelente noticia y que pesar que no se hubiera ido antes”.

Caracol Televisión informó que desde la entrada de nuevos participantes, la final prevista inicialmente para principios de agosto se ha postergado. Esta extensión del programa añadió más tensión y competitividad entre los equipos de Carlos ‘el Pibe’ Valderrama y de Faustino ‘el Tino’ Asprilla. Actualmente, tanto el equipo Pibe como el equipo Tino cuentan con seis y ocho integrantes respectivamente, incluyendo a competidores destacados de temporadas anteriores.

En los recientes capítulos se distribuyeron los últimos chalecos negros, una señal de sentencia dentro del juego. El equipo Tino, representado en la competencia por Tania y Andrés, logró imponerse en la última prueba, asegurando una victoria crucial y una recompensa especial.

Sin embargo, por otro lado, el equipo Pibe, que ya ha sido señalado como el mejor equipo del ciclo, enfrentó la difícil decisión de sentenciar a Karoline y Jerry, quienes se disputarán contra las tres parejas del equipo Tino para decidir quiénes deberán abandonar la competencia.

Además, los deportistas que aún siguen el reality se diputarán por el premio mayor. En principio, el premio contemplaba dos ganadores, un hombre y una mujer, que recibirían una suma de 400 millones de pesos cada uno. Sin embargo, con la entrada de los exfutbolistas y los anuncios de la presentadora Andrea Serna, se dio a conocer que ahora solo habría un ganador que obtendría 1.200 millones de pesos.

“En este momento un hombre o una mujer se coronarán como el ganador del Desafío en su edición de los 20 años, pero ese trato va a hacer cambiar el premio de $400.000.000 a $1.200.000.000″, dijo la presentadora del programa de Caracol Televisión.

La final del Desafío XX promete ser un evento emocionante y lleno de adrenalina. Este programa, conocido por sus intensas competencias físicas y desafíos mentales, ha llevado a sus participantes al límite a lo largo de la temporada. Este año, la final contará con los competidores que han demostrado mayor resistencia, habilidades y estrategias a lo largo de las diferentes pruebas.