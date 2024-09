El testamento de Pablo Escobar: cómo el dinero del capo terminó con su familia

La sobrina de Pablo Escobar reveló secretos de su familia antes y después de la muerte del capo - crédito Mott

El 2 de diciembre de 1993 fue abatido Pablo Escobar, el mayor narcotraficante de la historia de Colombia; tras ese hecho, comenzaron a crearse múltiples historias sobre su fortuna y el papel de su familia en la distribución.

La esposa del narco indicó que la mayoría del dinero se lo entregaron a Los Pepes, organización criminal que persiguió al capo, con la condición de que ese sería su boleto para la paz; sin embargo, Laura Escobar, sobrina del líder del cartel de Medellín, reveló una historia inédita sobre ese tema.

En una entrevista con Conducta Delictiva, la hija de “El Osito” habló sobre su familia y entre los aspectos más destacados de la charla, indicó que además de su padre, Pablo Escobar tiene otro hermano con vida, pero que este “ha manejado un perfil muy bajo y se le respeta”.

Enfocándose en su padre, desmintió que estuviera en la pobreza, afirmó que toda su familia recibió dinero de Pablo Escobar y que la gran mayoría de ellos han podido conservar ese capital por medio de empresas legales que conformaron tras la muerte del capo.

“Ahora, una persona que fue de tanto poder, cuando sale, tiene problemas físicos por la cartabomba, todas las perdidas, eso afecta demasiado… el tío Pablo dejó demasiado dinero, fue de cada uno conservarlo o malgastarlo, mi familia todos vivimos muy bien, mi papá vivió una guerra, todas las cirugías, también tuvo que pagar, tantos años sosteniendo hogares, eso tuvo que afectarle sin generar ingresos, mantenían un nivel de vida al que estaban acostumbrados, ahora él trabaja”.

Laura Escobar reveló que debido a gran parte de su familia no trabajaba en los 80, Pablo Escobar dejó un testamento en el que el 50% fue para su esposa e hijos, 1% para una tía y el restante para los demás miembros de su familia, pero con la exposición de este documento comenzaron los problemas entre ellos.

“El tío no las dejaba trabajar, ahora compran propiedad, tienen ganado, han sabido mantener el dinero que quedó. Fue complicado, no se sabía la cantidad de cosas que tenía, el testamento fue en porcentajes, funcionaba el testaferrato, algunos los devolvieron, otros no. Donde hay dinero por herencia, hay pelea y mi familia no fue la excepción, ahí se dividió y destruyó”.

Debido a que algunos no estuvieron de acuerdo con el dinero que les correspondió, Laura indicó que esto destruyó por completo las relaciones en su familia, pero también dijo que fue una “bendición”, puesto que esto ha permitido que puedan salir adelante.

“Muchas cosas se repartieron, pero en mi familia hubo pelea, cosas de los primos y eso. Horrible, ya mi familia, cada uno tiene esa parte. También fue una bendición, cada uno puede seguir viviendo bien administrado y para las nuevas generaciones”.

Además de exponer la situación actual de su familia, recordó que se enteró de la muerte de Pablo Escobar por medio de “flash informativo” en España, que considera que las series que han hecho sobre su familia han presentado una imagen negativa sobre su abuela y que no exponen al narcotráfico como un “negocio que destruye a tus cercanos”.

Por último, reveló que tiene una relación nula con su padre, puesto que después del atentado que sufrió en prisión, desde su perspectiva, no volvió a ser la misma persona,

“Cuando regresamos a Colombia, encontré a mi papá acostado en la cama y me daba tristeza mirarlo a la cara, ya no era el papá que había dejado”, puntualizó Laura Escobar.