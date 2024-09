Rels B aprovechó el Festival Cordillera para presumir a su novia: “My girl is colombian”

Rels B y Nicole Betancur mostraron su relación en el Festival Cordillera - crédito skinnyflakk / Instagram

La segunda jornada del Festival Cordillera en Bogotá reunió a una variedad impresionante de artistas que llenaron de música y alegría el Parque Simón Bolívar. Entre los más destacados, Molotov, Los Fabulosos Cadillacs y Babasónicos. Un gran homenaje a Latinoamérica se sintió durante dos días, congregando a más de 80.000 asistentes.

El festival también contó con leyendas como Omara Portuondo, quien a sus 93 años emocionó al público con su interpretación de éxitos como 20 años y Dos gardenias. Portuondo, acompañada de la Orquesta la Failde, se lució en el escenario Aconcagua, llevando incluso al público a corear Bésame mucho. Finalmente, el festival culminó con Rels B, quen a pesar del frío bogotano, mantuvo el calor de la fiesta con su música.

Pero, el evento en Colombia no solo vibró al ritmo de la música, sino que también se convirtió en el escenario donde el artista español Rels B presumió a su actual pareja, la creadora de contenido colombiana Nicole Betancur. Esta relación captó la atención de los asistentes al evento, quienes vieron al cantante y a la influenciadora compartir un momento de amor en medio de su actuación.

Rels B, cuyo nombre real es Daniel Heredia Vidal, se ha consolidado como una figura destacada en el género urbano en España. Originario de Palma de Mallorca, el intérprete de La última canción ha conseguido conquistar al público con su estilo único, letras introspectivas y melodías pegadizas. Su presentación en el Festival Cordillera, que tuvo lugar el domingo 15 de septiembre, comenzó a las 11:45 p. m. y se extendió hasta la 1:00 a. m. del lunes, destacando por su energía, y a su vez por la gran interacción con el público, que cantó sus temas a viva voz.

El espectáculo inició con la canción Caída del Cielo, parte de su álbum New Star is Born (1993). Rels B incluyó en su repertorio otras canciones como Pa Quererte y Sin mirar las señales, finalizando con A New Star is Born (2024), hicieron vibrar al público, concluyendo una jornada memorable en el Festival Cordillera. Durante todo el show, la conexión y gratitud del artista hacia sus seguidores fueron notables, lo que añadió un matiz emotivo a su presentación.

Más allá de su música, Rels B también tiene un vínculo con Colombia a través de su pareja, Nicole Betancur, conocida en Instagram como @nicolebta. La influenciadora antioqueña es famosa por su contenido y ha sido noticia en ocasiones anteriores por ser exnovia del también cantante urbano Feid, con quien incluso apareció en el video musical Tengo Fe. En la actualidad, el cantante europeo y Nicole viven juntos en España y no dudan en mostrar su amor públicamente. Es de añadir que en el artista vestía una camiseta con el mensaje de: “My girl is colombian. Nothing scares me”, que traduce: “Mi chica es colombiana. Nada me asusta”.

Una presencia destacada de la creadora de contenido fue en el video musical de la canción Pretty Girl, de Rels B, donde ella es la protagonista. Su aparición en el Festival Cordillera reafirmó el apoyo y amor que se tienen, algo que fue bien recibido por los asistentes. Al finalizar el show, el video musical de Belarico, último sencillo del español donde nuevamente Nicole tiene un rol protagónico, se proyectó en pantalla grande, recibiendo una cálida ovación del público.

El Festival Cordillera no solo se transformó en un evento musical significativo, sino también en un escaparate de la relación entre Rels B y Nicole Betancur, quienes demostraron que su romance va más allá de las redes sociales y se vive intensamente en cada uno de sus proyectos conjuntos.