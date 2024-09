Human Rights Watch denunció el drama de las mujeres migrantes que atraviesan por el Darién hacia Panamá: cruzan con la pastilla del día después, preparadas por si las violan

HWC aseguró que el peor drama lo viven las mujeres al intentar cruzar el Darién por miedo a sufrir de violencias sexuales - crédito Nathalia Angarita/Reuters

Luego de la visita de la directora ejecutiva de Human Rights Watch (HRW), Tirana Hassan, a Colombia para conocer de forma presencial lo que está ocurriendo en el tapón del Darién y la crisis por la ola migratoria que se vive en el territorio nacional, en las últimas horas se conocieron nuevos detalles de lo que encontró la funcionaria en esa zona del país.

Según comentó, aunque el masivo éxodo y las precarias condiciones en las que viajan los migrantes siguen siendo los temas más preocupantes, señaló que la población femenina ha sido la más afectada por cuenta de bandas criminales y traficantes ilegales de personas, que han sometido a las mujeres a vejámenes y crímenes sexuales en medio de la travesía.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Cuando hablas en particular con mujeres, la amenaza de violencia sexual es tan grande que, y esta es una de las únicas veces que he visto esto en 20 años en este trabajo, cruzan con la pastilla del día después porque la probabilidad de ser violadas en el viaje es muy alta. Aun así, no hay ninguna coordinación o enjuiciamientos que estén ocurriendo para enfrentar estos crímenes”, señaló Hassan en diálogo con El Espectador.

Incluso, la directora de HRW también exigió una respuesta migratoria más coordinada por parte de los gobiernos de Colombia y Panamá para contrarrestar la expansión de los grupos armados que se han afianzado como coyotes, especialmente del Clan del Golfo en el Urabá antioqueño.

Durante su visita al Urabá antioqueño, la directora ejecutiva de Human Rights Watch detalló la peligrosa situación que enfrentan los migrantes en su tránsito hacia Centroamérica - crédito Fernando Vergara, AP

“Los migrantes son robados, extorsionados, algunos han sido asesinados, las mujeres son violadas, pero no hay estructuras o coordinación adecuadas entre el Gobierno colombiano y el panameño para hacer rendir cuentas a los responsables de estos crímenes”, comentó Hassan al diario nacional.

De hecho, la directora ejecutiva entregó un detalle del control que ha logrado el grupo ilegal, que mantiene en paralelo negociaciones con el Gobierno nacional para negociar la paz total de Gustavo Petro. Tirana Hassan señaló que el Clan del Golfo controla los puntos de cruce y cobra exorbitantes tarifas a los migrantes. “Todo el punto de cruce es controlado por el Clan del Golfo, que cobra muy por encima de lo que normalmente cuesta un viaje en bote”.

Hassan describió el caos y la falta de coordinación por parte del Gobierno colombiano para brindar una respuesta efectiva, que ha dejado desprotegida la zona y los apoyos a los migrantes son mínimos a pesar de ser el punto más importante para evitar el éxodo migratorio hacia Estados Unidos.

“El Gobierno necesita asegurar que sean claras las responsabilidades del Gobierno nacional y los gobiernos locales”, mencionó a El Espectador. Esta falta de coordinación está llevando a que los migrantes vivan en condiciones inhumanas, como en las playas sin ningún refugio.

HRW denuncia que esfuerzos de países americanos para atender migración son insuficientes - crédito Carlos Ortega/EFE

Sobre el papel de Colombia en la crisis de Venezuela, Hassan advirtió de la importancia de una respuesta regional coordinada entre la Nación y Panamá. “con la implementación de políticas migratorias que respeten los derechos. No todo es malo. El estatus de protección por 10 años que Colombia implementó para los venezolanos es un buen ejemplo del nivel apropiado de protección que la población venezolana necesita en este momento, y llamamos a las autoridades colombianas a que extiendan ese estatus, eso tendría un gran impacto”, comentó la directora al diario nacional.

Tirana Hassan también hizo referencia a la posición que ha tomado el Gobierno nacional frente a la crisis política que enfrenta Venezuela por cuenta de las recientes elecciones presidenciales en las que Nicolás Maduro se autoproclamó como presidente reelecto, a pesar de las críticas y pruebas de la oposición frente a los resultados.

“Hacemos un llamado al gobierno colombiano a que, tanto pública como privadamente, llame a Maduro a terminar con las violaciones y los abusos, porque hemos visto los miles de personas detenidas, documentamos 24 casos de asesinatos de manifestantes o transeúntes, y verificamos que muchos de estos casos fueron por las fuerzas de seguridad o los colectivos. Así que llamamos al Gobierno de Colombia para que use la influencia que tenga para que el gobierno de Maduro cese los abusos, la represión, que se publiquen las actas electorales y se permita la verificación independiente de los resultados de las elecciones”, concluyó Hassan en el El Espectador.