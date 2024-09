Hassam subió una foto con misteriosa mujer que sería su nueva novia, seguidores dicen que parece la hija

Pese a que muchos criticaron a la nueva pareja, otros le desearon lo mejor en esta nueva etapa - crédito Hassam / Instagram y Colprensa

Gerly Hassam Gómez Parra, conocido en el mundo del entretenimiento como Hassam, no solo se ha destacado por su humor, sino por diferentes aspectos de su vida personal, como ocurrió con su sonada separación de la madre de sus hijas, Tatiana Orozco, por lo que su vida sentimental se convirtió en tema de conversación en las redes sociales.

Recientemente, sus seguidores se sorprendieron, debido a los rumores de que el humorista estaría en una nueva relación, pues se dejó ver en fotos muy románticas junto a una joven mujer, que sería su nueva pareja. Aunque no se conocen mayores detalles de la joven, las reacciones en favor y en contra no se hicieron esperar.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Después de su separación y de superar un cáncer, Hassam decidió concentrarse en su rol como padre y en cumplir con sus compromisos profesionales, por lo que aún no se hablaba sobre una posible relación, hasta que él mismo subió las imágenes en las que se le puede ver muy sonriente y abrazando a la misteriosa joven.

El famoso comediante se ha mostrado como un padre presente para sus dos hijas, Juanita y Mariana, que son fruto de su anterior relación y decidieron quedarse con él en Colombia, debido a que su madre se radicó en Estados Unidos con su nuevo compañero sentimental.

Pese a las adversidades por el cáncer, el comediante logró recuperarse - crédito @oficialhassam/Instagram

En medio de este proceso y mientras cumplía con sus deberes como padre, surgió un nuevo capítulo en su vida, debido a que habría comenzado una relación con una mujer cuyo nombre no se ha hecho público.

La pareja se vio muy cercana en la celebración de un cumpleaños, evento que contó con la compañía de personas cercanas, incluidas las hijas de Hassam. Allí se pudo observar la cercanía y el afecto entre ellos, lo que generó especulaciones entre sus seguidores.

Pese a la gran cantidad de reacciones, el famoso humorista no ha confirmado ni desmentido el inicio de un nuevo noviazgo. Sin embargo, algunos de sus seguidores lo felicitaron por esta nueva etapa, aunque hubo algunos que lo criticaron porque la mujer se ve “muy joven”. Incluso, hubo comentarios de internautas que se atrevieron a decir que lucía como “su hija”.

El humorista sorprendió con su nueva pareja y las críticas no se hicieron esperar - crédito Hassam / Instagram

Los seguidores están al pendiente de las nuevas publicaciones de Hassam, que es uno de los personajes más reconocidos en la comedia colombiana y, pese al pasar del tiempo, sigue demostrando su capacidad de resiliencia y adaptación al humor y a las situaciones de su vida personal.

Incluso, los internautas destacan que pese a su dura etapa con el cáncer, logró mantener su peculiar sentido del humor, aunque están a la espera de que responda a los comentarios y especulaciones de sus seguidores respecto a su posible nueva relación.

En cuanto a su expareja Tatiana, se comprometió con un extranjero y dice sentirse muy segura con él, después de pasar diferentes problemas con el humorista en los 18 años de relación, pues se habló hasta de maltrato. “Hubo infidelidad, la maltraté y fui grosero, y eso Tatiana no lo tenía que tolerar. No ha sido fácil, ya que he tenido que atravesar por días muy duros, pero con la ayuda de Dios he tratado de salir adelante”, reconoció Hassam en su momento.

Tatiana Orozco, exesposa de Hassam le dijo sí a un hombre extranjero - crédito @tata.oro/Instagram

¿Quién es Hassam?

El famoso humorista es recordado por su trayectoria en el programa Sábados Felices, así como su participación en MasterChef Celebrity Colombia, producciones que no solo le otorgaron reconocimiento nacional sino también el cariño y la lealtad de sus admiradores.

Además, ha superado importantes desafíos en su vida tras ser diagnosticado con cáncer desde 2019 y tener que ausentarse de las presentaciones por cierta cantidad de tratamientos, el comediante colombiano ha logrado salir adelante y se encuentra actualmente en un buen momento tanto personal como profesional. El comediante ha logrado retomar sus proyectos y shows, incluyendo su espectáculo de Proculo Rico en los principales teatros del país, y ahora parece que lo hace acompañado de su nuevo amor.