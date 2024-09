Cathy Juvinao habló de la “más grande equivocación de Gustavo Petro”: el influencer Levy Rincón le respondió

Catherine Juvinao dice que el Gobierno de Gustavo Petro desconoce que el descontento que hay con su gestión del país no es únicamente en las elites - crédito Germán Forero

La representante a la Cámara, Catherine Juvinao, dijo en su cuenta de X que el Gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, comete un grave error al creer que el descontento con su gestión proviene únicamente de las élites y no de todos los estratos sociales.

Juvinao afirmó que, en su opinión, el Gobierno parece incapaz de analizar los datos y los números. Frente a las palabras de la congresista, el creador de contenido conocido en las redes sociales como Levy Rincón, a quien asocian como simpatizante de la administración de Gustavo Petro, le respondió que el error de ella era pensar que todo ocurre en Bogotá.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En su publicación al respecto, la legisladora perteneciente a la Comisión Primera de la Cámara Representantes dijo que: “La más grande equivocación de Petro y sus huestes es creer que el profundo descontento con su gobierno es una cuestión de élites y no de todas las capas sociales. No ven los números porque las matemáticas no les gustan. Una oportunidad perdida entre la soberbia y la ignorancia”.

Cathy Juvinao dice que a Gustavo Petro y a su Gobierno no les gustan las matemáticas - crédito @CathyJuvinao

Frente a lo anterior, el influencer Levy Rincón arremete contra las palabras de la representante Juvinao, afirmando que la mayor equivocación de los tecnócratas, políticos corporativos y “lagartos acomodados” como ella es pensar que todo ocurre en Bogotá. Rincón critica el centralismo bogotano como referente para medir el triunfo, la derrota, la insatisfacción y los buenos resultados, dejando entrever que existe una realidad distinta en las regiones alejadas de la capital.

“La más grande equivocación de los tecnócratas, los políticos corporativos y los lagartos acomodados como usted es pensar que todo ocurre en Bogotá. El centralismo como referente del triunfo, la derrota, la insatisfacción y los buenos resultados”, comentó Rincón en su cuenta de X.

El influencer continúa su crítica afirmando que Catherine Juvinao, la senadora Miranda, Claudia López y Angélica Lozano cambian de rumbo político cada vez que se aproximan elecciones, con el fin de congraciarse con quien represente el centralismo capitalino. Rincón acusa a Juvinao de ejercer la política como un medio para poder retirarse a una isla paradisíaca, tildándola de “triste, mediocre y trepadora”.

“Por eso razón usted, la señora Miranda, Claudia López y Angelica Lozano cambian de ruta de bus cada que se vienen elecciones para así poder caer bien paradas con quien represente a ese centralismo que no te deja sacarte la cabeza del culo, Cathe. ¡Por eso ejerces la política como medio para poder darle fin a tu vida en un isla paradisíaca! ¡Sos triste, mediocre y trepadora!”, replicó el creador de contenido cercano al Gobierno nacional.

Levy Rincón le responde fuertemente a la representante Catherine Juvinao - crédito @LevyRincon

En cuanto al descontento con el Gobierno que mencionó Juvinao en su publicación, a poco más de dos años de iniciar su mandato, el presidente Gustavo Petro se topa con nuevos y adversos números que reflejan el descontento ciudadano con su administración. El más reciente sondeo realizado por la firma Emporía Consultores y Asociados, con una muestra de 1.200 colombianos en las principales capitales como Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Cali y Montería, reveló una tasa de desaprobación del 62% hacia la gestión del primer mandatario.

En contraste, solo el 32% de los ciudadanos manifiestan respaldo hacia las acciones del mandatario, mientras que un pequeño sector prefiere guardar reserva al no definirse ni a favor ni en contra. Esta tendencia confirma los sombríos pronósticos que han arrojado otras encuestadoras, colocando al jefe de Estado en una posición crítica. A inicios del mes de septiembre, los datos de Invamer Poll mostraron una desaprobación aún más abrumadora, alcanzando niveles de rechazo superiores a los dos tercios de la población consultada.

La encuesta revela la visión ciudadana sobre asuntos cruciales para la nación. Respecto al porvenir colombiano en los próximos años, un 63% manifestó una perspectiva pesimista, mientras solo un 33% augura un panorama favorable. Un 4% omitió pronunciarse a favor o en contra del gobierno Petro y su gestión, ubicándose en una zona de indefinición.

A poco más de dos años de iniciar su mandato, el presidente Gustavo Petro se topa con nuevos y adversos números que reflejan el descontento ciudadano con su administración.- crédito Colprensa