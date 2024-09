Shakira estuvo de fiesta en Miami con otras artistas y hasta habría mostrado un adelanto de su nueva canción

Shakira presentó un adelanto de su próximo lanzamiento musical - crédito @josefinasantos/Instagram

Después de unos meses de haber lanzado su duodécimo proyecto musical titulado Las mujeres ya no lloran, se le ha visto a Shakira cosechar varios éxitos durante esta nueva era, destacándose como una de las artistas latinas más exitosas de 2024 junto a Karol G.

Tras iniciar la promoción de su proyecto desde 2022, la barranquillera parece estar lista para seguir lanzando nuevas canciones, pues en la noche del 14 de agosto, se vio a la cantante disfrutando de una fiesta en Miami en la que aprovechó para promocionar el que sería su siguiente lanzamiento, mientras cantaba y bailaba la canción ante el público del bar.

La barranquillera se hizo vital en X después de que varios de los asistentes compartieran algunos videos en los que se le ve a Shakira en medio de una fiesta, cuando de repente el Dj del lugar pone una canción no lanzada en la que se puede apreciar la voz de ella en un ritmo urbano, similar a lo que ha lanzado en los últimos años.

La colombiana presentó su nueva colaboración a sus fanáticos de Miami - crédito @solRm_90 / X

Aunque los videos de Shakira bailando para el público llamaron la atención, lo que en realidad pareció particular para algunos de sus fanáticos es que se encontraba en compañía de la brasilera Anitta y la mexicana Danna Paola, ambas cantantes con las que se encontraba grabando algún tipo de contenido en el lugar, por lo que se despertaron especulaciones de un posible video musical de la canción grabado en dicha locación.

A pesar de que en los clips se les ve a las tres artistas, algunos insiders musicales aseguran que la grabación de la canción se llevaría a cabo solo con Anitta, por lo que la brasilera sería quien acompañara a la colombiana en su próximo proyecto. Además, confirmaron que la canción llevaría por nombre Soltera. Aunque la información se ha hecho viral en redes, se espera que ambas hagan oficial el lanzamiento desde sus redes sociales.

En otro video captado por los presentes en el bar de Miami, se puede ver a Shakira moviendo sus caderas al ritmo de la canción, mientras es alentada por la creadora de contenido venezolana Lele Pons. Después de conocerse varios videos de la colombiana promocionando la nueva canción, sus fanáticos no dudaron en crear una ola de reacciones.

La barranquillera estaría lanzando muy pronto su colaboración titulada 'Soltera' - crédito @fonteanittabr / X

“Son las dos de la mañana y no he podido dormir de tanta emoción al ver todo esto”, “ella se ve tan wow en ese video”, “hermosa Shakira bailando su nuevo tema musical Soltera”, “Shakira y Anitta juntas, esto va a ser una canción para bailar”, “La quiero bailar ya”, “tiene derecho a portarse mal para pasarla bien ahora que está soltera”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Aunque el anuncio por parte de las cantantes no se ha hecho oficialmente, algunas cuentas oficiales dedicadas a publicar adelantos musicales como Pop Stuff ya anunciaron que las cantantes publicarán la canción en las plataformas de audio próximamente, “Shakira y Anitta lanzarán muy pronto su nueva canción titulada Soltera.”

Por su parte, la cuenta oficial de Top Music Universe en X también informó sobre el próximo lanzamiento. Sin embargo, aseguraron que en la colaboración también estaría la voz de Danna Paola, información que debe ser confirmada por las cantantes oficialmente.

Así será la letra de la canción

Algunos de los fanáticos de la barranquillera se tomaron la tarea de escuchar la mayoría de video publicado en redes sociales, y lograron sacar algunos fragmentos de la letra que dice: “Ellos son los que me tiran, pero pocos son lo que me dan... Al amor le cogí fobia, nadie va a decirme como me debo comportar, pueden opinar, pero yo tengo derecho a portarme mal para pasarla bien, se pasa rica soltera”.

Shakira fue vista grabando un nuevo video en compañía de otras celebridades - crédito @shakiralmynlWT / X

Según algunos de sus fanáticos, la barranquillera seguirá explorando su nueva faceta de mujer sin compromisos, tal como lo hizo al inicio de su reciente álbum, además, también están a la espera del lanzamiento y confirmación de la fecha en la que será publicada la colaboración.