Chichila Navia hizo una dura confesión sobre su matrimonio: habría nuevas reglas con su esposo para conseguir la felicidad

Cecilia Navia habló de proponer nuevas reglas a su matrimonio - crédito @chichilanavia/Instagram

La reconocida pareja de actores Santiago Alarcón y Chichila Navia llevan un largo matrimonio de casi 20 años, en el que se les ha visto felices compartiendo de los éxitos y luchas de cada uno, por lo que se han podido consolidar como una de las relaciones más duraderas y queridas por los televidentes.

Aunque los detalles que se conocen de la relación son positivos, Navia generó controversia en redes sociales después de asegurar que no descartaría mantener una relación abierta en su matrimonio, según ella, para buscar la felicidad en la relación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La fuerte declaración la hizo la actriz en medio de una entrevista con la periodista española Eva Rey en un capítulo de su pódcast, Desnúdate con Eva, pues preguntó sobre la posibilidad de cambiar las dinámicas de su matrimonio después de casi 20 años, a lo que Chichila respondió que es algo que puede llegar a tener en cuenta.

La actriz confesó que estaría dispuesta a experimentar - crédito desnudateconeva / TikTok

“Nunca he estado, pero habría que probar, uno no sabe, ¿qué tal ahí esté la felicidad?” Todavía no me lo he propuesto, pero voy a proponerlo”, respuesta que causó todo tipo de reacciones en los comentarios del video. “¿Chichila terminó con Santiago?”, “esa respuesta fue como una indirecta para Santiago”, “será que hay problemas en el paraíso”, “yo no creo que Santiago acepte una relación abierta”, “está buscando la felicidad y yo pensé que ellos eran felices”, fueron algunos de los comentarios.

Además de responder la pregunta sobre su matrimonio, la actriz también respondió algunas preguntas picantes a las que Eva tiene acostumbrados a sus invitados, como algunas curiosidades por la vida sexual.

Chichila y su trastorno alimenticio

La actriz de Oki Doki reveló en una entrevista lo difícil que fue afrontar y aceptar que padecía un trastorno alimenticio, el cual se agravó después de haber perdido peso. La artista aseguró en el pódcast Aún no sé que, tras adelgazar, le ofrecieron escribir un libro sobre su lucha, momento en el que se dio cuenta de que no era feliz y que aún dependía de su imagen.

La actriz confesó que por ser actriz tiende a ser más dependiente de su imagen y los comentarios de la gente - crédito @aunnosepodcast / TikTok

Hace unos años, la actriz compartió en redes sociales y en varios medios de comunicación cómo fue su proceso después de sufrir de sobrepeso a estar delgada; sin embargo, detrás de su nueva imagen se escondía otro trastorno alimenticio y un miedo a volver a subir de peso, por lo que, según ella, empezó a presentar signos de bulimia.

“Escribir este libro no ha sido fácil. Me he tenido que enfrentar a mis impedimentos. El libro es sobre mi historia enfocada en un trastorno alimentario que me ha acompañado toda la vida, y recordando historias de mi infancia me di cuenta de que desde los 7 años lo tengo, pero hasta los 40 yo le puse nombre; y lo otro es que cuando eres gordita y te adelgazas piensas que ya estás bien y que ya no tienes nada, y yo encontré un peso y me veía saludable, mi cabeza seguía muy loca”, dijo.

La actriz aseguró que la actuación la hizo ser más dependiente de una imagen física - crédito @chichilanavia / Instagram

La talentosa actriz confesó que cuando le propusieron escribir el libro para poder ayudar a otras personas se dio cuenta de que realmente estaba viviendo una mentira que ella misma había empezado. “Yo no sabía qué escribir, yo podía escribir para que la gente adelgazara y viviera mejor, pero yo dije, esto es mierda, yo vivo infeliz, yo todavía no me puedo reconocer y depende de lo que coma me siento gorda”.

“Después de ese choque fue muy bonito porque pude entender que todavía sufría de una condición que no solamente vivía, yo me di cuenta de que tenía una idea de lo que podía escribir, porque sí he mejorado y aunque fui bulímica muchos años de mi vida y todavía lo soy, he logrado encontrar un estado de tranquilidad, porque esta es una condición que te va a acompañar siempre”, explicó la huilense.