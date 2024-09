“A $500 la colada”: video viral muestra a un joven pidiendo dinero por dejar colar en TransMilenio

El joven cobra a $500 la colada - crédito @bryanreyy_/Instagram

En redes sociales circula un video que ha acumulado más de 60.000 visitas, mostrando un tenso y controversial momento en el sistema de transporte público TransMilenio, en Bogotá.

Un joven graba mientras funcionarias de la empresa piden a los pasajeros que paguen el pasaje en lugar de colarse. El video se volvió viral debido a la actitud de esta persona, quien en lugar de limitarse a observar, decidió participar activamente de la situación y en algunas ocasiones gritó y confronta a los usuarios.

En el material audiovisual se escucha a esta persona exigiendo de manera energética que los pasajeros paguen los pasajes, con frases como: “¡Pague el pasaje!”, “le cobro $500 si entra por la puerta donde para el Transmilenio” y “¡hay que pagarlo!”. Por otro lado, el joven interactúa con varias de las personas presentes, disculpándose por su actitud con un “Perdón, me alteré, ¿ve?”.

Además, responde a una de las trabajadoras de la entidad sobre una de las posibles represalias hacia el joven, pues podría llevarse “una puñalada”. Un divertido momento se vivió cuando esta persona asegura que no le cobraría a una persona específica: “Uy, no, a ese no le cobro”.

“Caballero, sumercé pasa gratis”, es la frase con la que esta persona publicó el video, una ironía que retrata a Bogotá debido a que muchos ciudadanos tratan de evadir el pago del pasaje de TransMilenio. Este hecho provocó diversas reacciones en las redes sociales, que reflejan la frustración y el descontento de muchos por la falta de cultura que se vive en la capital del país.

“La corrupción llama miseria, no pagar pasaje es un tipo de corrupción, ojo con la doble moral” y “por favor, paguen el pasaje, no seamos chusma. Seamos buenos ciudadanos”, son algunos de los comentarios. Por su parte, otras personas criticaron la actitud de aquellos que se quejan de la corrupción en general. “La gente se queja de la corrupción, pero no se dan cuenta de que en acciones tan mínimas como no pagar un pasaje empieza el problema. Sean coherentes con su discurso”, dicen.

Algunos ven el acto de este joven como una forma innovadora de destacar la importancia de cumplir las normas, pero otros consideran que su enfoque de confrontar el problema pudo hacer que la tensión creciera.

Graban a una persona robando un extintor de TransMilenio

Por medio de las redes sociales, se conoció un video en el que un sujeto se encuentra hurtando un extintor de un bus de TransMilenio a la vista de todos los pasajeros. Los usuarios le reclamaron al hombre para que lograra su cometido; sin embargo, debido a la falta de acción de los presentes, hizo caso omiso.

Y es que estos objetos son esenciales en estos vehículos, ya que, en caso de algún tipo de incendio dentro o fuera de los articulados, pueden salvar la vida de los pasajeros. Los que hurtan no son los únicos responsables, también los comercios que reciben los elementos.

El video generó múltiples reacciones como: “La gente no dice nada, así es el bogotano, estoico para aguantar cualquier situación inverosímil en su amada ciudad”, “La indolencia, la falta de sentido de pertenencia por la ciudad, todo reunido es este video, de que se quejan si no hacen nada”, “Pero a esta gente si NO los sacan de las estaciones, se cuelan tranquilamente frente a los policías, vigilantes y personal de TransMilenio, que podemos esperar, si uno le llega a decir algo uno se lleva quien sabe cuantas puñaladas”, entre otros que mostraban su inconformismo ante tal situación.