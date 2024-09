Natalia del ‘Desafío XX’ se despachó contra Caracol Televisión por usar foto suya ligera de ropa: “No vieron más”

Natalia del ‘Desafío XX’ - crédito @natalia.desafioxx y @desafiocaracol/Instagram

Paula Natalia Roncancio Rincón, nombre completo de la concursante que ha estado en el ojo del huracán desde que arrancó el Desafío XX por la relación que inició dentro del programa con su compañero de competencia, Kevyn, ahora hace parte de otra controversia, pues no se quedó callada ante la inconformidad que le causó una dinámica que realizó Caracol Televisión en colaboración con importante revista de entretenimiento. “SE nota la mala intención detrás”, escribió.

En la publicación se reveló el antes y el después de los concursantes que aún se encuentran en juego por los 1.200 millones de pesos, no obstante, lo que disgustó a la joven creadora de contenido para adultos fue el hecho de que usaran una foto en la que luce ligera de ropa, mientras que, al resto de sus compañeras se les ve cubiertas. “De todas las fotos que tengo solo podían elegir esa en la que ni siquiera se me ve la cara”, agregó.

Flash-Back fue el nombre que tuvo la galería que generó cientos de opiniones en redes sociales, ya que, se dejó al descubierto qué tanto han cambiado los desafiantes durante el reality de supervivencia en el que se encuentran compitiendo por el primer lugar de la edición 20 años. Caracol Televisión en alianza con la Revista Vea y el Desafío 2024 crearon el antes y el después de los semifinalistas, no obstante, la foto que mostraron de Natalia de su pasado no gustó a la bailarina de twerk que no dudo en despacharse contra la producción por el comparativo que hace cada año.

A pesar de que el contenido buscaba exaltar los atributos físicos de los concursantes que siguen en competencia y cómo han evolucionado sus cuerpos gracias a las pruebas del reality, a Natalia le molestó el hecho de solo a ella la hubieran exhibido en ropa interior.

“Tantas que podían poner, pero CaracolTV decide mostrar esa. Qué casualidad que sea la única que ni se le ve la cara, a todos los otros participantes sí los mostraron con otro tipo de fotos @desafiocaracol”, comentó la deportista de 25 años de edad en el montaje que hicieron con sus antes que comparaban cómo lucía en el pasado.

La inconformidad de la desafiante fue respaldada por algunos de los cibernautas que opinaron sobre las imágenes y pese a que muchos son detractores de la joven creadora de contenido por sus polémicas, en esta ocasión la defendieron, aun teniendo en cuenta que la propia Natalia sube este tipo de fotos a sus cuentas de Instagram y TikTok en donde es común verla con sus trajes sensuales con los que realiza sus videos para OnlyFans en donde cuenta con un propio canal.

El ‘Desafío’ lanzó su popular antes y después de los participantes

Una de las actividades más esperadas por la audiencia del reality de supervivencia es ver la evolución que tuvieron los participantes y qué tanto se transformó su cuerpo durante la competencia en la que se enfrentaron al clima, el hambre y los retos físicos.

“¡Increíble evolución! 🔥💪 Mira el asombroso cambio físico de los participantes del @desafiocaracol a lo largo del tiempo. 😳🙈 ¡El esfuerzo y la dedicación lo dicen todo!”, esta es la descripción que acompaña las diferentes imágenes en donde los seguidores del programa opinaron y eligieron a su desafiante preferido e incluso otros lanzaron pullas a la producción al igual que Natalia a quién no le gustó su comparativo.

“El que ha cambiado más es el PROGRAMA cada vez peor 😢”, “no entiendo la necesidad de poner esa foto de Natalia”, “no entiendo la necesidad de poner esa foto de Natalia”, “El cuerpo que LOGRÓ! Natalia es increíble, el cuerpazo de tu vida 🔥 (el antes y el después para ella debe ser un verdadero orgullo de esfuerzo, dedicación y disciplina) lo que nos falta a muchas”, “La Nata tiene un cuerpazo, Darlyn la más lidas en todo”, “La gente sí sufre por Natalia😂”, “¿no encontraron una foto de Natalia con ropa?.

Por el lado de los hombres al único que mostraron sin camisa fue justamente a la expareja de la creadora de contenido online, que, además, se robó la mayoría de los comentarios: “Me encanta Guajira y Kevyn”, “ese moreno se mejoró bastante”, “definitivamente Natalia tuvo buena mano con Kevyn”.

De estas 5 parejas solo un desafiante será el ganador de los 1.200 millones de pesos, pues recordemos que el reality del Canal Caracol cambió la modalidad de los premios, que antes daban por ganadores a un hombre y mujer, quienes se llevaban cada uno 400 millones de pesos.