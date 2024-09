Gustavo Petro quiere que Colombia sea campeón del mundial femenino sub-20: “Una lección para los hombres”

El presidente demostró su apoyo por la selección Colombia femenina - crédito Presidencia/JuanSánchez/EFE

Colombia pasa por un momento positivo a nivel deportivo, puesto que a pesar de que las medallas esperadas en los Juegos Olímpicos no se concretaron, la comitiva de los paralímpicos cumplió con creces y registró una de las mejores participaciones del país en estas justas.

De la misma forma, en deportes alternativos como el motociclismo, David Alonso sigue dejando en alto la bandera de la nación en el Moto 3, y aunque era una deuda pendiente en los últimos años, en el fútbol los resultados también han sido positivos.

Por parte del equipo masculino, quedó subcampeón de la Copa América 2024, sigue invicto en las eliminatorias sudamericanas y en la fecha FIFA de septiembre igualó frente a Perú y derrotó a Argentina para consolidarse en el segundo lugar de la tabla de posiciones de Conmebol.

En el caso del fútbol femenino, la Tricolor superó la fase de grupos en los Juegos Olímpicos por primera vez en la historia, y está en los cuartos de final del mundial sub-20 que se desarrolla en el país; sin embargo, su participación en este torneo generó debate debido a un pronunciamiento del presidente.

Petro quiere “una lección para los hombres”

Luego del triunfo del equipo de Carlos Paniagua contra Corea del Sur en el estadio Pascual Guerrero, el presidente Gustavo Petro no se pronunció para felicitar al equipo femenino sub 20, pero en la tarde del 13 de septiembre le dedicó una publicación que generó polémica a la selección Colombia en su cuenta de X.

Gustavo Petro indicó que “ojalá” el seleccionado femenino pueda conseguir el primer título mundial en la disciplina para el país, pero no por el país o por lo histórico que sería para el deporte colombiano, sino para darle “una gran lección” a los hombres colombianos.

“Ojalá el equipo de fútbol de mujeres se haga campeón mundial de fútbol. Será una gran lección para los hombres de nuestra patria”, indicó el mandatario en redes sociales.

La publicación del mandatario se hizo viral debido a los múltiples comentarios que rechazaron la postura del presidente, entre las personas que opinaron al respecto se destacó el concejal de Bogotá, Humberto “Papo” Amín, y el periodista deportivo Steven Arce, que indicó que “no todo son revanchas ni cuentas pendientes”.

“¿Para sacar rédito político de la victoria? ¿Para decir que gracias al apoyo de su gobierno fueron campeonas?”, “Las victorias de las mujeres no son lecciones para nadie, son sus propios triunfos, más bien sí ejemplo para hombres y mujeres que quieren llegar a ser deportistas. No todo son revanchas ni cuentas pendientes” o “Ya no le basta con estigmatizar por clase social o raza, que ahora lo hace por género”, fueron algunos de los comentarios al respecto.

La selección Colombia buscará llegar a las semifinales del mundial frente a Países Bajos

Aunque en la previa de los octavos de final, Francia era favorita sobre Países Bajos, las neerlandesas se impusieron a su rival 2-1 en la noche del 12 de septiembre, por lo que serán las rivales de Colombia en los cuartos de final, que se llevaran a cabo el domingo 15 de septiembre.

Los otros partidos, que también se jugaran durante la jornada, son Brasil vs. Corea del Norte, España vs. Japón y Estados Unidos vs. Alemania. El partido de la Tricolor será el segundo del domingo, programado a comenzar sobre las 4:30 p. m. en el estadio Pascual Guerrero de Cali.

“Cuarto Mundial para mí y tenemos un equipo de experiencia, estamos muy contentas de estar en nuestro país. Hay otras que tienen su segundo torneo, eso indica que el equipo tiene fogueo. Tenemos una inda opción en el país”, declaró Linda Caicedo tras el partido contra Corea del Sur.