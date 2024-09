Darlyn y ‘Guajira’, del ‘Desafío’, tuvieron un forcejeo y una discusión durante una prueba: “ Siempre usas palabras grotescas”

Darlyn recriminó a Guajira por empujarla de manera brusca durante una prueba - crédito @kellyrios27 - @darlyngiraldo16/Instagram

En el capítulo 105 del Desafío XX, una intensa discusión entre Darlyn y Guajira en medio de una prueba de contacto encendió una polémica. Las participantes, que luchaban por obtener puntos para sus respectivos equipos, se acusaron mutuamente de juego sucio.

Durante la prueba, Darlyn recriminó a Guajira por empujarla de manera brusca, lo que aumentó la tensión entre los equipos. A pesar de la controversia, el equipo de Carlos ‘el Pibe’ Valderrama logró ganar nuevamente, lo que aumentó las discusiones entre los competidores.

Después de la prueba, durante un diálogo con la presentadora del programa Andrea Serna, Darlyn acusó a su oponente de emplear tácticas desleales: “Para mí el box rojo, contacto, es algo más que ir a ahorcar, empujar, tirar a la cara, es más el contacto con la pelota, el forcejeo... A mí me gusta la agilidad, la estrategia, pero no se vivió así, se vivió como ‘vamos a darles duro’. Muchas veces la compañera Guajira, cuando el balón estaba en la esquina, yo le decía ‘juguemos’, pero no, era solo de y de. Llegamos a la conclusión con el equipo que claramente somos más que esto, no nos vamos a matar, no queremos más lesiones, ya tenemos bastantes”, expresó Darlyn, en referencia a la competencia del Desafío de Sentencia y Bienestar.

En respuesta, Guajira defendió su estilo de juego y destacó la importancia de las estrategias dentro del equipo: “Somos un equipo y cada quien visiona o se plantea cierto tipo de estrategias que creen que le puedan funcionar o no, respecto a cómo el equipo rival recepciona la manera de actuar no es una cosa que nos competa porque solo nosotros sabemos la intención con la que llegamos a jugar”, le contestó Guajira a Darlyn. La integrante del equipo Pibe destacó que sus acciones estaban dirigidas a mejorar el rendimiento, no a ser malintencionada.

“Yo soy cero malintencionada, si te sentiste aludida, te pido disculpas de todo corazón, eres una atleta excepcional, pero una cosa es decir lo bonito cuando sientes que te están chocando duro, pero otra cosa son las palabras que le dices a las personas, no es la primera vez, creo que es la tercera que vamos a contacto y siempre usas palabras grotescas, la vez pasada le entré al choque y me dijo ‘qué asco’ y yo le dije ‘¿asco de qué? Somos personas, estamos aquí compitiendo’, me dijo ‘no, no es contigo’, ¿entonces con quién si estamos jugando?”, añadió.

Sin embargo, Darlyn no se quedó callada y culminó: “Ese es el problema de ir a la defensiva, de que creas que las cosas malas van dirigidas a ti”.

En las redes sociales, los televidentes debatieron sobre la discusión de las participantes: “Guajira intentado defenderse y los de caracol pasando todos los clips en donde casi desnuca a Darlyn”; “Ella no sabe que una prueba como estas implica usar fuerza, y si Guajira la quería lastimar ya lo hubiese hecho. Que llorona y convenenciera la dictadora”; “Guajira al parecer lee todo lo que decimos en esta red social jajaja “Darlyn la dictadora”. Espero que Guajira no pierda la final a manos de Darlyn y Sensei, por el bien de su salud mental y de su vida”.

Mientras los del equipo Pibe aseguran que el éxito en sus pruebas se debe a su habilidad para manejar su situación estratégica y física, los de la escuadra Tino argumentan que sus rivales se han aprovechado de sus momentos de debilidad y persistentes derrotas, creando un ambiente de tensión constante.

La dinámica del Desafío continúa y los participantes, que han superado diversas pruebas físicas y mentales hasta ahora, se encuentran en la semifinal de la competencia en donde deben enfrentar los desafíos más intensos y exigentes del programa.

En esta etapa, la competencia suele centrarse en pruebas de alta dificultad que ponen a prueba la resistencia, la estrategia y la capacidad de trabajo en equipo de los concursantes. Además, las alianzas y rivalidades entre los participantes se intensifican, creando un ambiente de alta tensión y emoción.