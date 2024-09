Daniel Calderón contó la historia detrás de su saludo a Laura Acuña en una de sus canciones más conocidas

Uno de los grandes éxitos del cantante vallenato tuvo una peculiar historia detrás - crédito @tropicanacolombia/Instagram

Reconocido por su trayectoria al frente de Los Gigantes del Vallenato, Daniel Calderón es uno de los principales exponentes de la llamada “nueva ola del vallenato” gracias a su voz y sus composiciones que le permitieron ser el rostro de la agrupación pese a que a su llegada tenía la difícil papeleta de reemplazar a Hebert Vargas, uno de los principales artífices del éxito inicial del grupo fundado en Medellín y que tras su salida emprendió una carrera solista.

Uno de los mayores éxitos de Los Gigantes desde la llegada de Calderón es Yo te vi. Incluido en su álbum Vía Libre, narra entre líneas una infidelidad, pero lo que captó la atención además del coro pegadizo, fue el particular saludo que envió el cantante, pues, aunque esa clase de intervenciones son habituales en el vallenato (y los artistas incluso tienen una tarifa para cobrar por estos saludos) en este caso particular el saludo fue a una personalidad de la televisión colombiana.

“Para Laura Acuña, la mujer más linda de Colombia y del mundo”, dice Calderón en medio de la pista, algo que causó sorpresa en su momento hasta el punto de mantenerse por años como un misterio del por qué el saludo fue dirigido hacia la presentadora. Mucho se habló en su momento de si hubo una relación sentimental fallida entre ambos, pero solo hasta hace poco el cantante habló al respecto.

Durante una entrevista en Tropicana, se le preguntó por el saludo en Yo te vi para saber si lo hizo previo pago económico o simplemente se conocían de antes. Según contó, la idea surgió cuando se encontraba en una fiesta de cumpleaños del fallecido presentador Jota Mario Valencia, que por esos días era compañero de Laura Acuña en el matutino Muy buenos días del Canal RCN.

“Estábamos tocando en la fiestecita. En una de esas estábamos ahí tertuliando y a mí me llegaron los comentarios de que a Laura le gustaba mucho la música mía y que era una de las que ponían su voto para que nos sumaran en eventos, reinados y cosas así”, explicó.

“Entonces en una de esas yo le dije, ‘Laurita ve, estoy grabando un álbum y a mí me gustaría enviarte un saludo si no te molesta’”. Cuando se enteró de la propuesta, Calderón recordó que la presentadora se puso muy contenta. “Me dijo ‘¡Claro, de una!’ Y cuando eso estaban haciendo marketing de que era la mujer más linda de la televisión colombiana en ese momento”, lo que motivó la idea para saludarla de esa manera tan particular.

Daniel Calderón habló de su actual relación con Sara Uribe

Aunque con Laura Acuña no fue pareja, si lo fue con otra presentadora bien conocida en el medio: Sara Uribe. Durante la charla le preguntaron por cómo era su relación con la antioqueña, a lo que respondió diciendo que no se comunican por mensajes, pero que se han cruzado ocasionalmente en la calle y se saludan de manera cordial. Al respecto, remarcó que la ruptura se dio en buenos términos.

“No, no nos hemos vuelto a mandar mensajes desde hace mucho tiempo. Nos encontramos de vez en cuando, ella tiene su tienda muy cerca de nuestro estudio y nos hemos cruzado un par de veces. Tenemos una relación muy buena, cordial, quedamos en buenos términos”, afirmó el cantante.

Tras el final de dicho noviazgo, Calderón inició una relación con la modelo Anita Beleño. Pese a que pasaron por momentos de crisis (incluida una separación en 2021 tras la cual se reconciliaron), la pareja sigue unida y son padres de un niño, Juan David.