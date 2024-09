Cancillería confirma la captura de 3 mercenarios colombianos en Rusia y exige información

Los detenidos son presuntos voluntarios en el conflicto ucraniano. Están acusados de mercenarismo, delito que se castiga con hasta 15 años de prisión. Colombia busca una visita consular urgente - crédito Ricardo Maldonado Rozo / EFE

Las autoridades colombianas buscan información sobre tres ciudadanos arrestados en Rusia por supuestamente actuar como mercenarios en el conflicto entre Ucrania y Rusia, según confirmaron este jueves.

La Cancillería de Colombia ha elevado notas diplomáticas a sus homólogos en Rusia y Venezuela pidiendo detalles sobre su situación legal, ubicación y estado de salud.

Inicialmente, la Cancillería destacó que los arrestados son Miguel Ángel Cárdenas, Alexander Ante y José Aarón Medina, que habían sido contratados como soldados en el ejército ucraniano. Cárdenas, de hecho, se habría entregado a las fuerzas rusas durante los combates en Ucrania, mientras que Ante y Medina fueron capturados después y se encuentran actualmente bajo prisión preventiva.

Según la información recopilada, los tres colombianos están acusados de mercenarismo, un delito en Rusia que puede conllevar hasta 15 años de prisión. La Cancillería ha expresado la necesidad urgente de obtener autorización para realizar una visita consular a los detenidos.

Cancillería solicita medidas para frenar esta tendencia, tras la detención de tres ciudadanos en Rusia. Exmilitares son vulnerables debido a su experiencia en conflictos internos y falta de oportunidades laborales - crédito EFE

Con respecto a sus familiares, la Cancillería ha mantenido comunicación constante con la esposa de Cárdenas y Medina, confirmando que se encuentran en buen estado de salud. También señaló que Ante y Medina cuentan con un abogado de oficio en Rusia.

Paralelamente, la Cancillería informó de la existencia de casi 4.000 colombianos presos en España, el país que más detenciones de ciudadanos colombianos suma, seguido de Estados Unidos con 3.615 y Panamá con 2.305 presos, según el balance anual de detenidos en el extranjero. A nivel general, el total de colombianos presos en otros países asciende a 19.881, en su mayoría hombres.

Se ha solicitado que se detenga el reclutamiento de colombianos para conflictos en el extranjero a través de canales diplomáticos pertinentes, una tendencia que ha crecido en medio de la crisis militar en el este de Europa.

Por su parte, AP reveló que exmilitares colombianos han sido particularmente vulnerables a estas ofertas de reclutamiento debido a su habilidad y experiencia obtenidas en años de conflicto interno contra guerrillas y carteles de narcotráfico. Muchas veces, los exmilitares buscan estas opciones debido a problemas económicos y la falta de opciones laborales viables en su país de origen.

Los tres arrestados habrían colaborado con el ejército ucraniano. La Cancillería insiste en obtener información precisa sobre su situación legal y estado de salud, moviéndose a través de canales diplomáticos - crédito Efrem Lukatsky / Foto AP

En el caso específico de José Aarón Medina, la esposa relata que viajaron desde Polonia a España y posteriormente planeaban regresar a Colombia haciendo escala en Venezuela. Sin embargo, fueron capturados en Venezuela, donde estaban vestidos con uniformes del ejército ucraniano. Desde entonces, no se ha tenido más contacto hasta su detención en Rusia.

El gobierno colombiano también elevó pedimentos diplomáticos a Venezuela, solicitando verificación sobre cómo los exmilitares llegaron a Rusia desde territorio venezolano, una pieza clave aún no esclarecida.

Recientemente, Colombia ha enfrentado una creciente presión para legislar contra el entrenamiento, financiamiento y reclutamiento de mercenarios. En agosto, el gobierno presentó un proyecto de ley en el Congreso dirigido a enfrentar estas organizaciones internacionales que se aprovechan de los exmiembros de las fuerzas armadas colombianas.

La Cancillería reiteró su compromiso de velar por los derechos fundamentales de sus ciudadanos detenidos en el extranjero, indicando que continuarán atentos a los resultados del proceso penal en Rusia.

Exmilitares colombianos advierten desde cárcel rusa sobre peligros de ser mercenarios en Ucrania

Mediante una entrevista transmitida por el canal estatal Russia Today (RT), ambos relataron los desafíos que enfrentan y advirtieron a otros individuos, especialmente a sus compatriotas, sobre los peligros de involucrarse en este conflicto bélico.

Los colombianos hicieron un llamado a no viajar para hacer parte de esta guerra - crédito Markiian Lyseiko/EFE

Según los propios testimonios proporcionados a RT, Medina y Ante fueron atraídos a Ucrania con la promesa de un salario mensual de 3,000 dólares—un monto significativo de más de 12 millones de pesos colombianos. Una vez en el país europeo, estas expectativas no solo resultaron incumplidas, sino que fueron enfrentados a maltratos y condiciones difíciles. “Un amigo del Ejército en Colombia me comentó sobre Ucrania y me dijo: ‘Si te interesa, me avisas’. Así empezó todo,” mencionó Ante durante la entrevista. Por su parte, Medina contó que su involucramiento comenzó tras el envío de una carta.

El compromiso inicial incluía no solo el pago puntual, sino también la posibilidad de recibir beneficios adicionales como solicitar asilo político en Estados Unidos. No obstante, las promesas se revelaron ilusorias y ambos exmilitares se encontraron en situaciones extremas que no esperaban. “El tratamiento es un poco racista. Nos tratan como si fuéramos empleados del servicio,” señaló uno de los detenidos, evidenciando así la difícil realidad que enfrentan.

Antes de terminar en Rusia, Alexander Ante y José Aron Medina Aranda llegaron primero a Venezuela, donde se les perdió la pista. Este giro inesperado subraya la complejidad del caso y los riesgos que existen al participar en conflictos ajenos.