Falsas vendedoras de tintos drogaron a guardas de seguridad para robarse un camión, valorado en más de $100 millones de un parqueadero en Bogotá

Dos vigilantes de un parqueadero fueron sometidos por una banda delincuencial en el sector de Viña del Mar, en la localidad de Engativá, luego de ser drogados para robar un camión avaluado en más de cien millones de pesos.

Los afectados alcanzaron a recibir atención médica, mientras que los dueños del automotor denunciaron que perdieron el sustento de sus familia.

Los hechos fueron corroborados por los videos de las cámaras de seguridad del sector, en los que se evidencia cómo cuatro delincuentes se llevaron un vehículo que se encontraba en el lugar, sin mayor dificultad.

De acuerdo con Nayibe Blanco, esposa de uno de los dos hombre afectados, los ladrones utilizan la madrugada para cometer el delito aprovechándose de las condiciones del momento.

“Él me dijo por una video llamada, que una tintera le habría traído un tinto, yo le mamé gallo, después la tintera regresa como a la 1 de la mañana, eso aparece en las cámaras, pero a ellos eso no les hizo reacción en seguida, a él le vino hacer la reacción más tarde, porque subió a eso de las 3:15 de la mañana, llego a la casa, yo no sabía que era un hurto, yo pensé que él se estaba infartando por sus problemas de salud, me dijo que se sentía mal, no sé cómo subió”, declaró para los medios locales.

Según las indagaciones, se podría tratar de una banda delincuencial dedicada al robo de camiones y el método que estarían implementando es buscar a los vigilantes de los parqueaderos para doblegarnos por medio de las sustancias alucinógenas que son añadidas en las bebidas calientes.

La mujer también aseguró que quedó registrado el momento exacto en el que las mujeres se acercan a estos ciudadanos: “En las cámaras se alcanza a percibir dos mujeres y dos hombres, se percibe una mujer como en sudadera o lycra, otra en falda corta. La de falda corta es la que les rinda el tinto a ellos”, añadió.

Con el apoyo de las autoridades los hombres que horas después quedaron inconscientes fueron trasladados a un centro asistencial, allí el personal médico logró observar que las dos personas habían ingerido una droga de alto peligro.

A uno de ellos lo acompañó su hermana, mientras que la denunciante llegó al lugar junto a su espejo, en el centro asistencial les dijeron que las sustancia que habían ingerido era mucho más peligrosa que la escopolamina que le hubiera causado mayores daños.

Por su parte, la comunidad denuncia que los ladrones no descansan y la inseguridad ha incrementado. Residente del sector denunció que el sector se está convirtiendo en centro de los delincuentes y el consumo de drogas: “Realmente tenemos aquí un foco de inseguridad y adicional el consumo de sustancias, aquí transitan muchas personas de la comunidad, estudiantil, siempre ocupan este paso para ir al colegio o al trabajo”.

Los dueños del automotor comentaron que este era el sustento de sus trabajo y dicen quedar maniatados, solicitan a las autoridades que se realice la respectiva investigación para poder recuperar el camión y dar con la ubicación de esta banda que está azotando a la ciudadanía.

Robos de vehículos por localidad en Bogotá

En Teusaquillo, el incremento en el hurto de carros es notable, alcanzando un 17% en los primeros cinco meses del año. Este fenómeno se repite en varias localidades de Bogotá, generando preocupación entre los ciudadanos y las autoridades. Chapinero ha registrado un alza significativa del 71,4%, con 24 casos reportados, destacándose como una de las áreas más afectadas.

Usme ha visto un aumento del 29,4% en los robos de vehículos. Asimismo, en Puente Aranda, se reportaron 156 casos, lo que representa un incremento del 27,9%. En Los Mártires, la situación también se agrava con un aumento del 24,1% en este tipo de delitos, según los datos más recientes.

Las localidades de Santa Fe y Usaquén no se encuentran exentas de este fenómeno criminal. En Santa Fe, se ha registrado un aumento del 16,7%, mientras que en Usaquén, el incremento ha sido del 5,1%.