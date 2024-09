“Estamos devastadas”: esposa de colombiano detenido en Rusia pidió ayuda al Gobierno Petro; esto se sabe

José Aarón Medina y Alexander Ante fueron enviados a Rusia, luego de llegar a Venezuela, donde harían escala para llegar a Colombia - crédito Markiian Lyseiko/EFE

Las familias de José Aarón Medina y Alexander Ante, dos colombianos que combatieron como soldados en favor de Ucrania en la guerra que se libra contra Rusia, siguen esperando a que sean liberados por el Gobierno ruso, que los tiene detenidos por mercenarismo.

De acuerdo con Cielo Paz, esposa del soldado Medina, tanto él como su compañero desaparecieron el 18 de julio de 2024 a las 5:38 p. m., en el aeropuerto de Maiquetía, en Venezuela. Llegaron hasta allá, luego de salir de Ucrania para retornar a Colombia. Venezuela era una escala, pero fueron enviados a Rusia. “No entendemos por qué los devolvieron para Rusia, en vez de devolverlos a Colombia”, aseguró la mujer, en una grabación compartida por Red+ Noticias.

Los colombianos están detenidos en dicho país por combatir a las Fuerzas Armadas Rusas y, por el momento, se desconoce si hay posibilidades de que sean liberados.

Esposa de colombiano detenido en Rusia pidió a Gustavo Petro que "se ponga la mano en el corazón" y ayude a los ciudadanos

“No hemos tenido comunicación con ellos desde esa fecha, hasta hoy, ni una llamada, nada. Le pedimos al Gobierno a todas las entidades que por favor nos ayuden. Al presidente Petro, que por favor se ponga la mano en el corazón; las dos familias estamos sufriendo mucho, estamos devastadas, mis hijos necesitan a su padre”, precisó.

Asimismo, indicó que el soldado Alexander Ante tiene una madre, una esposa y una hija que lo esperan en su casa, por lo que reiteró la necesidad de que se intente mediar con el gobierno de Rusia para que puedan comunicarse con sus familiares.

¿Qué se sabe de los detenidos?

La cancillería de Colombia informó que ya se comunicó con las autoridades rusas y venezolanas para indagar sobre el estado en el que se encuentran. Asimismo, indicó que se solicitó que pare el reclutamiento de colombianos en guerras que se gestan en el exterior.

“Colombia ha elevado notas diplomáticas a las Cancillerías de Rusia y Venezuela solicitando allegar información sobre el estatus legal, la ubicación actual y el estado de salud de los ciudadanos colombianos”, aclaró el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado emitido el 12 de septiembre de 2024.

La Cancillería espera de recibir autorización de Rusia para realizar una visita consular al centro de detención donde están los colombianos

Sobre los casos de Ante y Medina, precisó que ya cuentan con un abogado de oficio que los representa en su derecho a la defensa y, además, aseguró que la asistencia ya se puso en contacto con Cielo Paz, esposa de Medina.

“La Cancillería está a la espera de recibir autorización de Rusia para realizar una visita consular al centro de detención”, añadió la cartera en el comunicado.

El crudo relato de los detenidos: “Nos hablaban a las patadas”

El medio de comunicación RT Rusia, financiado por el gobierno ruso, compartió una grabación de José Aarón Medina y Alexander Ante, en la que ellos expresan su arrepentimiento por haberse unido a las filas ucranianas y relataron lo que vivieron mientras estuvieron en servicio.

“En Ucrania nos trataron como si fuéramos empleados de servicio, nos hablaban a las patadas”, contó Ante.

Colombianos detenidos en Rusia aseguraron que en Ucrania recibieron malos tratos y comida poco adecuada

Por su parte, Medina aseguró que la alimentación que recibió fue precaria, que no fue tratado de manera adecuada y que, además, jamás recibió el pago que le prometieron por combatir a favor de Ucrania. No obstante, aclaró que en ningún momento se ubicó en zonas en las que tuviera que asesinar a alguna persona. “Mi familia siempre me ha enseñado que no tenemos que hacerle daño a nadie”, dijo.

Su compañero también afirmó haberse abstenido de cometer algún homicidio y confesó que, al igual que muchos, llegó hasta allá con el fin de ganar un poco de dinero para poder pagar sus deudas.

“Me arrepiento. Lo hice por necesidad, pero uno ya estando en el lugar, uno se da cuenta como son las cosas y uno dice: ‘Dios mío, señor bendito’. Yo gracias a Dios nunca vine para quitarle la vida a alguien y solo le pedía a Dios que me encubriera con sus manos. Yo pensaba pagar unas deudas y, si todo salía bien, me regresaba a Colombia y así fue”, sostuvo.