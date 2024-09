Ryan Castro le respondió a Rodrigo de Paul, que se quejó por el calor de Barranquilla: “Los colombianos no están jugando aquí todo el tiempo”

El cantante Ryan Castro defendió a la selección colombiana después de los comentarios del jugador argentino Rodrigo de Paul - crédito @ryancastrro/Instagram

La selección Colombia logró una destacada victoria con un marcador 2- 1 contra Argentina en las Eliminatorias al Mundial 2026.

Sin embargo, el enfrentamiento generó críticas por parte de los jugadores argentinos en torno a la influencia del calor en el rendimiento de los equipos.

En el Estadio Metropolitano de Barranquilla, la Tricolor consiguió un triunfo importante, lo que generó una ola de reacciones entre los aficionados y las personalidades del deporte y del entretenimiento.

La selección Colombia ganó 2-1 contra Argentina en el estadio Metropolitano - crédito @10sportsco/TikTok

El técnico de la selección albiceleste Lionel Scaloni mencionó cómo el calor de la capital del departamento del Atlántico afectó a los jugadores, lo cual desató una ola de críticas en las redes sociales.

“Vamos a un lugar en el que hace muchísimo calor, en el que jugamos a un horario que para mí no tendría que ser, pero bueno, esto es como ir a no ir a la altura prácticamente, siempre te ponen pegas y bueno, es lo que hay, han decidido jugar en ese horario y allí iremos”, dijo antes del encuentro.

Asimismo, después del partido en Barranquilla el jugador Rodrigo De Paul también hizo comentarios controversiales. Según De Paul, Colombia obtuvo una ventaja al programar el partido en un horario caluroso.

“Nos trajeron a Barranquilla en este horario, en su momento tuvimos que ir a Chile a jugar con altura. Cada uno intenta sacar su ventaja. Creo que es normal, están jugando con la mejor selección del mundo, y a veces nos toca ganar, como la otra vez con Colombia, y hoy nos tocó perder”, indicó el exnovio de la conocida cantante Tini Stoessnel.

Luego de perder 2-1 con Colombia, Rodrigo De Paul indicó que el calor de Barranquilla les jugó en contra a su equipo - crédito @Pasefiltrado.pf/TikTok

Tanto futbolistas como seguidores colombianos, incluyendo a figuras del entretenimiento como el cantante Ryan Castro, rechazaron las declaraciones del jugador argentino, que culpó al clima por el resultado y no a las habilidades deportivas de los futbolistas colombianos.

Durante una transmisión en vivo con el influencer argentino Davoo Xeneize, el reguetonero argumentó que los jugadores colombianos, que en su mayoría juegan en Europa y otras ligas alrededor del mundo, también enfrentan diversas condiciones climáticas y no están necesariamente acostumbrados al calor en Barranquilla.

“Colocaron ese horario porque capaz los jugadores colombianos están más acostumbrados a jugar con ese sol que los jugadores argentinos y podía hacer una pequeña ventaja, que no tiene nada de malo. En su momento Argentina fue jugar contra Chile y Chile cambio la localidad para jugar con una pequeña altura, para que sea como una desventaja para nosotros. No digo que sea malo, pero yo creo que por eso jugaron en ese horario para que haya más calor y que a los argentinos les afecte más, pero no vamos a meter eso de excusa, nos ganaron y listo, es la realidad”, indicó el joven creador de contenido a lo que el artista urbano respondió: “La mayoría de jugadores colombianos, juegan en Europa, en Brasil, en Inglaterra y no están jugando aquí todo el tiempo como para decir: ‘Ah, no, ellos están acostumbrados’”.

El reguetonero dijo que los futbolistas colombianos juegan en Europa y que no viven en el país - crédito @kick_latam2/TikTok

Muchos hinchas colombianos se mostraron en desacuerdo con el argumento del clima, dicen que la preparación y el talento fueron los factores decisivos en el resultado del partido, no las condiciones climáticas: “Ryan castro logró lo que la cobra nunca pudo hacer”; “A Colombia lo pusieron a jugar en Phoenix y no dijeron nada y ganaron”; “Claro Davo, Luis Díaz juega en el Liverpool de Barranquilla”; “Como si el equipo de Colombia estuviera todos los días en Barranquilla”; “Argentina hoy está presumiendo todos sus trofeos, pero les dolió mucho perder este partido, sino, simplemente ignoran y listo un partido más”; “Ustedes están acostumbrados a jugar con el árbitro y nos tocó acostumbrarnos 😂😂😂 a todo Suramérica”; “Imagínate ser tan buenos que te culpen de hacer trampa con el clima”.

Mientras tanto, James Rodríguez se refirió que las intenciones colectivas del equipo colombiano apuntan a seguir alcanzando y ganando finales: “Hicimos un excelente partido contra una selección que ha ganado todo, pero nosotros queremos intentar ganarlo todo, acostumbrarnos a jugar finales. Este grupo está para todo esto, hoy fue un partido más, pero contra una selección que ha ganado todo, así que sabe aún mejor”.