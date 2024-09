Natalia Jerez reveló cómo prefiere que sean sus relaciones y opinó sobre la infidelidad: “Yo voy de frente”

Natalia Jerez se refirió a lo que piensa de la infidelidad y cómo prefiere que sean sus relaciones hoy en día - crédito @mijerez/Instagram

Natalia Jerez regresó a la actuación luego de haberse dado una pausa en las pantallas para dedicarse por completo a su rol de mamá y disfrutar al máximo de la crianza de su hija Carlota, que ya tiene 6 años de edad, razón por la que la también periodista decidió retornar su carrera.

La actriz bogotana habló con Infobae Colombia sobre ‘Mafe’, el personaje que la trajo de regreso a la televisión con la serie Manes, producción que estrenó su segunda temporada por Prime Video y que la llevó a cuestionarse varios aspectos personales de su vida, tales como las relaciones de pareja: “Ella me movió fibras internas. Me puso a pensar sobre en realidad qué tan abierta tengo mi mente y hasta qué punto puedo o no permitirme ciertas cosas con mi pareja”.

En su conversación con este medio, Natalia contó que la propuesta para volver a un set de grabación le llegó con un desafío en varios aspectos. Sintió que podía aportar por todo lo que tenían en común; sin embargo, ‘Mafe’, en la nueva entrega de Prime Video, experimentó una evolución con giros inesperados que obligaron a Jerez a preguntarse si realmente era tan parecida o no a su personaje.

“En principio, se planteó una Mafe pragmática, fresca, independiente, práctica, trabajadora y muy amiga de sus amigos en el trabajo. En eso somos muy iguales, pues algo que me caracteriza es que no he tenido problemas en llevarme bien con las personas del otro género; tengo grandes amigos hombres, al igual que ella. En ese aspecto estamos muy en línea”, detalló la actriz sobre los adjetivos que encuentra similares entre la ficción de su personaje y ella como mujer en la vida real.

No obstante, en los nuevos capítulos que ya están disponibles en la plataforma de streaming, esta alta ejecutiva explora una nueva relación sentimental con Daniel, su amigo más cercano en la empresa, con el que comparte una mentalidad abierta que los pone a prueba entre el placer y lo sentimental. Natalia también se sentó a analizar y preguntarse qué pasaría si esas mismas situaciones se presentaran en su vida amorosa.

“Mafe encontró a alguien que tenía muy cerca y con quien compartía ideas, pero que, luego de iniciar una relación clandestina que se disfruta, también tuvo un giro en el que se dio cuenta de que la vida no solo está compuesta por lo laboral. Descubre que el amor existe y que hay otros componentes importantes en la vida. Esa libertad que se da al inicio de la nueva temporada me obligó a reflexionar si yo en verdad soy tan relajada y flexible con mi pareja”, reveló Jerez.

Esto es lo que piensa Natalia Jerez de las mentiras en una relación amorosa

La actriz, nacida en Bogotá, actualmente tiene 41 años de edad, además de una hija, y sostiene un noviazgo con el hijo mayor del expresidente Juan Manuel Santos, con quien ya posa en redes sociales luego de dos años de romance.

La también embajadora de Buena Voluntad de Unicef reveló a Infobae Colombia que ha alcanzado un nivel de madurez que le permite ser más honesta consigo misma y sincera con los demás, motivo por el cual no le teme a tener conversaciones incómodas cuando sean necesarias, ya que prefiere ir de frente por la vida cuando se trata de amor.

“Hoy en día soy una Natalia diferente. Soy muy directa y voy al grano. Estoy en una etapa en la que me gusta que me digan las cosas claras; si me van a proponer algo, que lo hagan de manera directa. No tengo problema en sentarme a hablar de temas incómodos”, afirmó la actriz al referirse a las dudas que le generó la historia de Manes, en la que interpretó a Mafe.

En esta segunda parte de la serie original de Prime Video, que se dice tuvo como punto de partida la telenovela Hombres, se abordan varios temas que actualmente son objeto de discusión. Los personajes se enfrentan a una cotidianidad en la que experimentan las relaciones sexuales entre amigos, los noviazgos abiertos, el intercambio de pareja, el amor entre hombres menores y mujeres mayores, la infidelidad, la mentira y la homosexualidad.

Si bien Natalia afirmó respetar y celebrar el amor en todas sus formas, así como también la manera en la que Mafe, su personaje, disfruta la vida, encontró que, en lo personal, más que reservas, tiene aún por identificar sus límites negociables.

“Siento que ahora mismo no estoy dispuesta a dejar pasar nada que no sean capaces de decirme cara a cara, pero si admiro mucho a Mafe por su capacidad de superar las cosas y ser tan ‘gocetas’ de la vida, por eso la amo y amo este proyecto, siempre he dicho que los personajes te escogen a ti y te llegan cuando deben llegar porque remueven todo”, añadió Natalia.

