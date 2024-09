Tras presentar a María Isabel Villa como su nueva novia, Westcol fue visto paseando con su ex, Valka, y le cayeron en redes sociales

Westcol fue visto con Valka paseando - crédito @westcol y @soyvalka/Instagram

El nombre de Westcol ha vuelto a ser tendencia en las redes sociales, y esta vez no es por sus transmisiones en vivo, sino por su vida personal.

En las últimas horas, una fotografía del streamer colombiano paseando en un supermercado con su exnovia, Valka, ha desatado una tormenta de reacciones entre sus seguidores. La imagen, que rápidamente se volvió viral, ha dejado entrever la posibilidad de una reconciliación entre la pareja, lo que ha generado intensos debates, sobre todo porque hace poco Westcol había confirmado una relación con María Isabel Villa, que puso un video en su perfil de Instagram besándose con él.

Además, de que en una transmisión en vivo también dijo que él le había dicho a Aida Victoria Merlano que la única persona con la que regresaría sería con María Isabel.

En la polémica foto, que algunos aseguran fue tomada en Envigado, se puede ver al creador de contenido paisa junto a la cantante, compartiendo un momento cotidiano, pero esto ha sido interpretado por muchos internautas como una señal de que la relación entre ambos no ha llegado a su fin del todo.

Esta es la foto de Westcol y Valka paseando juntos - crédito @bestialoka/TikTok

La imagen ha generado una ola de reacciones, desde comentarios humorísticos hasta críticas ácidas dirigidas tanto a Westcol como a Valka, mientras otros no han sido tan amables, acusando a Valka de “no valorarse” y señalando a Westcol por “no saber estar solo”.

Así mismo, los memes no se hicieron esperar, y en cuestión de horas, las plataformas se llenaron de publicaciones de humor y debates acalorados sobre la relación entre los dos exnovios.

Uno de los puntos más polémicos de este reencuentro es que, hace muy poco, el paisa había anunciado su relación con María Isabel Villa, la cual fue motivo de conversación y polémicas que dejaron mal parada a la modelo colombiana, pues fue acusada de haberle sido infiel a su expareja con Westcol y de mentirle para irse a Europa con el creador.

Es por esto que la aparición pública de Valka junto a él ha levantado dudas sobre la seriedad de esa relación y ha dejado a los seguidores de ambos con más preguntas que respuestas.

En medio de la avalancha de comentarios, Westcol no pudo evitar que el tema saliera a la luz durante una de sus transmisiones en vivo. Un seguidor le preguntó directamente sobre la foto viral, refiriéndose a Valka con el apodo “Brujilda”, un término que ha comenzado a usarse en redes para hablar de la joven cantante.

La respuesta del streamer fue tajante: “Ah, la foto que están poniendo por ahí, yo pa’ qué voy a hablar de eso, esa es mi vida personal. Toca ignorar y negar porque al final de la vida de uno siempre se va a opinar y lo que sea, así que toca ignorar y negar hasta que pase todo”.

María Isabel Villa y Westcol habían mostrado en las redes sociales el regreso de su relación - crédito @mariaissabeloficial/Instagram

Sin embargo, no dejó de defender a Valka, dejando entrever que aún guarda sentimientos por ella.

“No me gusta que le digan así. Esa mujer me quiere mucho, nunca me ha dejado de querer. Esa mujer me ama con todo su corazón. Ella es de las buenas, nunca me ha dejado de amar”, expresó el antioqueño.

Si bien el streamer no ha dado detalles sobre el estado actual de su relación, su defensa pública de Valka ha hecho que muchos piensen en una posible reconciliación. La relación entre Westcol y Valka ha sido una montaña rusa de emociones desde el inicio. Han pasado por altibajos, rupturas públicas y momentos de distanciamiento, pero parece que se volvieron a unir.

Por ahora, Westcol y Valka no han dado más declaraciones sobre su relación, mientras tanto, las redes sociales seguirán moviéndose en torno a la pareja, pendientes de cada nueva fotografía o declaración que los involucre.