“Mi vida se acabó”: Marelbys Meza confesó lo que vivió después de haber sido sometida al polígrafo

Marelbys Meza, exniñera del hijo de Laura Sarabia, aseguró que la salud de su familia también se vio afectada por el caso - crédito Infobae

Las investigaciones sobre prueba poligráfica a la que fue sometida Marelbys Meza, exniñera del hijo de Laura Sarabia, actual directora de Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y ex jefa de gabinete del presidente Gustavo Petro, avanzan y ya hay quienes han aceptado cargos en el caso. Se trata de Danna Alejandra Canizales y Luis Alfonso Quinchanegua, agentes de la Policía Nacional que habrían estado relacionados con interceptaciones ilegales a la exniñera.

Canizales pidió disculpas por sus acciones durante la audiencia que se llevó a cabo el 11 de septiembre de 2024, mientras que la víctima, Marelbys Meza, reveló las consecuencias que tuvo que afrontar luego haber sido objeto de interceptaciones y de haber sido sometida al polígrafo, por supuestas sospechas de que había hurtado un dinero.

“A partir de ese momento todo cambio, mi vida se acabó a nivel laboral, nivel personal. Otra cosa, la salud de mi familia. Siempre he dicho que no me he robado nada, yo no he cogido absolutamente nada; yo le decía a Laura ¿de qué se me acusa?”, aseveró la exempleada de la directora del Dapre durante la audiencia.

En desarrollo...