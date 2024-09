Exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’ confesó que su mamá vendió los cuchillos que le dieron al salir del programa: “Yo no sabía que valían un montón de plata”

Gabriel Murillo confesó que ya no tiene los cuchillos del programa-crédito @elgordomurillo/Instagram

Como es costumbre en la mayoría de temporadas de MasterChef Celebrity Colombia, cada vez que una celebridad es eliminada del show se lleva a casa un costoso kit de cuchillos de la marca Royal Prestige, que puede llegar a costar al rededor de 22 millones de pesos.

Después de ser uno de los primeros eliminados de la competencia en la actual temporada, el humorista Gabriel Murillo aseguró que ya no cuenta con los costosos cuchillos después de habérselos regalado a su mamá. En medio de Stand Up Comedy, aseguró que su madre los vendió.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Antes de mencionar lo de los cuchillos, comediante recordó como fue su paso por el programa, “fue muy lindo antes de que me echaron, me sacaron por un lomito que quedo medianamente crudo, termino azul, pero lo chistoso es que cuando a uno lo echan de ese programa, le reglaran un juego de cuchillos”.

Gabriel Murillo dijo que su madre le vendió el costoso set de cuchillos - crédito @elgordomurillo/X

“Yo no sabía que esos cuchillos valían un montón de plata, a mí me los regalaron y se los di a mi ‘mamita’ porque yo no cocino. Como a los tres días un amigo chef me dijo que quería ver los cuchillos y me dijo lo que valían, entonces to dije: ‘toco venderlos en internet”, dijo.

El comediante aseguró que de inmediato se puso en contacto con su mamá. “Llamé a mi mamá y le dije que en el canal faltaban unas fotos y que necesitaban los cuchillos, ella me respondió ‘esos cuchillos ya los vendí. ¿Usted cree que yo soy tan huevona como usted?’, yo sí sabía que eso valía una plata interesante’” dijo entre risas el comediante.

Su paso por el set de ‘MasterChef’

En medio de su puesta en escena, el comediante reveló cómo fue haber estado rodeado de celebridades colombianas, por lo que de inmediato notó que él no era famoso como sus compañeros de reality, “me di cuenta de que no era famoso cuando estábamos en promociones, y había un lisozima y varios extras. El caso es que me fui al camerino para que me arreglaran; la señora me miró y me dijo que el de los extras era en otro lado”.

El comediante contó cómica anécdota cuando inicio las grabaciones -crédito Canal RCN

Gabriel asegura que fue uno de los momentos más incómodos que pasó durante el programa, “en ese momento no supe qué hacer porque la compañera de la maquilladora sí se dio cuenta de que yo era una de las celebridades del programa, y me la puso muy difícil porque, ¿uno qué dice en esos momentos? Es que si usted tiene que decir que es famoso, usted realmente no lo es”, dijo el comediante entre risas.

El precio de los cuchillos de ‘MasterChef’

Después de qué cientos de internautas se cuestionarán por el precio de los cuchillos que se llevan las celebridades en el programa, fue hasta finales de junio que se publicó en redes sociales el precio de cada implemento que va en la funda que los protege.

Según la foto publicada, el set cuenta con 12 piezas que incluyen cuchillos, tijeras y afiladores, por lo que según El Tiempo, la pieza más costosa del kit cuenta un poco más de 8 millones de pesos, por lo que haciendo la suma todo, el lujoso regalo que da el programa está entre los 17 millones y 22 millones de pesos colombianos.

El premio de consolación de 'MasterChef Celebrity' cuesta una millonada - crédito cortesía Canal RCN

Los famosos que se han llevado los lujosos implementos de cocina son: Camilo Sáenz, Gabriel Murillo, Brian Moreno, Andres Toro, Ricardo Henao, María Fernanda Yepes, Víctor Mallarino, Marcela Gallego, Roberto Cano y Alejandro estrada, quienes han podido disfrutar del lujoso kit.

Se filtraron los cuatro finalistas del programa

En una exclusiva del programa Lo Sé Todo Colombia, se revelaron los nombres de los cuatro finalistas del programa. Según informaron en el programa, es información que salió del set de grabación.

Ellas son las posibles finalistas de 'MasterChef Celebrity 2024' - crédito cortesía canal RCN/Instragram

Según lo informó el programa, Martina la Peligrosa, Paola Rey, Carolina Cuervo y la comediante Vicky Berrio estarían ocupando el top 4 de las mejores cocineras de esta temporada de programa de cocina, además de ser la primera vez que el podio está ocupado solo por mujeres.

Aunque se filtraron los nombres de las finalistas, aún no se conocen más detalles, pues el formato suele grabar la final cuatro veces para no tener problemas con la final.