Daniela Toloza, la modelo que ganó Miss Universe Colombia tras bajar más de 50 kilos, reveló secretos de su elección: “Sentía que no merecía ganar”

En una noche llena de glamour y emoción, Daniela Toloza fue coronada como Miss Universe Colombia 2024, un logro que representa mucho más que un simple título para esta destacada caleña.

Su historia de superación personal y profesional ha resonado profundamente, mostrando que el camino hacia la grandeza a menudo está pavimentado con desafíos y auto reflexión.

Daniela Toloza, representante del Valle del Cauca en el certamen nacional, se alzó con la corona el pasado 2 de junio, sucediendo a Camila Avella. Aunque detrás de esa sonrisa brillante y la confianza proyectada en el escenario, Toloza enfrentó una lucha interna significativa.

En una reciente entrevista con Diego Pascuas, la modelo y diseñadora confesó que el día de la coronación, a pesar de proyectar seguridad y elegancia, se levantó sintiéndose triste y cuestionando su propio merecimiento del título.

“Ese día yo me levanté, y me levanté muy triste, yo me sentía supremamente extraña, yo sentía que no me merecía ganar”, reveló Toloza. Estas palabras reflejan una vulnerabilidad que contrasta con la imagen de perfección que a menudo se asocia con los certámenes de belleza.

El viaje de Daniela hacia la corona no ha sido fácil. Conocida por su historia de superación del sobrepeso, Toloza ha hablado abiertamente sobre su lucha personal con el peso.

Hace cinco años, la caleña llegó a pesar 106 kilos, un desafío que impactó gravemente su calidad de vida. A los 22 años, tomó la valiente decisión de someterse a una cirugía de bypass gástrico, un procedimiento que marcó un antes y un después en su vida.

“La cirugía bariátrica fue una decisión crucial para mi salud y bienestar”, comentó Toloza en una entrevista con el Canal RCN. La pérdida de peso no solo mejoró su calidad de vida, también le permitió retomar el control de su destino y perseguir sus sueños con renovada energía.

En su proceso de transformación, Daniela descubrió que la fortaleza mental es tan crucial como la física. En el día de su coronación, se enfrentó a un mar de emociones contradictorias. Para superar su tristeza y dudas, recurrió a una herramienta que aprendió durante su lucha con el sobrepeso: la meditación de merecimiento.

“Dije: bueno, vamos a cambiar esta vibración y esta energía. Me entré al baño, mientras me duchaba hice una meditación de merecimiento y cuando hago esta meditación de merecimiento ya el enfoque me cambió”, explicó Toloza. Este ejercicio le permitió recalibrar su mente y prepararse para recibir el título con una nueva perspectiva. Encomendándose a Dios y enfocándose en el momento presente, Daniela emergió de la ducha con una renovada convicción de que el título le pertenecía.

En su cuenta de Instagram, la nueva Miss Universe Colombia compartió un mensaje inspirador:

“Despojándonos del ego, de querer ser llamada ‘La Mujer más Bella de este País’, estoy aquí para recordarte el privilegio de contar con TU cuerpo, de honrar tus procesos, de sentirte absolutamente orgulloso de lo que tienes hoy en día, y que sigues en el camino para sacar tu mejor versión.”

<b>Preparación para el escenario internacional</b>

Como la nueva embajadora de Colombia en el certamen Miss Universo, que se llevará a cabo en noviembre, Daniela Toloza está lista para llevar su mensaje de empoderamiento y su historia de superación a una audiencia global.

Daniela Toloza, con su combinación de belleza, inteligencia y una historia de resiliencia inspiradora, se ha ganado la corona de Miss Universe Colombia, también ha demostrado que, a pesar de los desafíos y las inseguridades, es posible transformarse y brillar en el escenario más grande del mundo. Su historia continúa siendo un faro de esperanza y motivación para todos aquellos que luchan con sus propias adversidades.