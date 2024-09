Congreso defiende su autonomía tras amenaza de Gustavo Petro de emitir presupuesto de 2025 por decreto

El presidente del Senado, Efraín Cepeda, subrayó la independencia del Congreso ante el anuncio hecho por el presidente Petro de decretar el PNG si el Legislativo no lo aprueba - crédito Colprensa

El presidente del Senado, Efraín Cepeda, resaltó la autonomía del Congreso de la República para tomar decisiones frente a la amenaza del presidente Gustavo Petro de expedir el Presupuesto General de la Nación (PGN) del 2025 por decreto.

Esta tensión surgió después de que el Gobierno nacional presentara el PNG, con un monto de $523 billones, el cual ha sido criticado por los legisladores por estar, según ellos, completamente desfinanciado.

La controversia se intensificó, con algunos legisladores que advirtieron que no aprobarán un presupuesto sin sustento financiero. Cepeda enfatizó que el Congreso actuará con sensatez y no dará ‘saltos al vacío’, exhortando a los miembros del Gobierno a discutir un nuevo presupuesto sin los 12 billones de pesos faltantes. También propuso avanzar en una reforma tributaria, cuyos resultados se incorporarían a un presupuesto adicional.

“El Congreso es una rama independiente del poder público; yo esperaría sensatez del Gobierno Nacional. Lo del Congreso es sensato, es no dar saltos al vacío; qué se gana hoy si damos una patente para 12 billones (de pesos) y no se recauda, sino 6 (billones de pesos), eso sí es frustración”, indicó el presidente del Senado.

“Vamos a hacer las cosas al derecho, no nos equivoquemos este año. Hago un llamado al Gobierno para que avancemos en la discusión de un presupuesto sin esos 12 billones y discutamos la reforma tributaria y lo que salga de ahí se hace un presupuesto adicional”, agregó Efraín Cepeda.

Por su parte, el senador Mauricio Gómez Amín también argumentó que Petro debe ceder y reducir el monto del presupuesto, ya que no se votará una iniciativa sin respaldo financiero.

“El presidente debe entender que el Congreso no va a aprobar un monto mentiroso”, afirmó, sugiriendo que lo ideal sería reducirlo a una cifra viable para evitar congelaciones y recortes futuros.

“Que se baje el monto. Pero el presidente dijo que no se baja. El presidente debe entender que el Congreso no va a aprobar un monto mentiroso; o se baja o no se aprueba y por lo menos la Comisión Tercera de Senado tiene los votos y nos mantenemos firmes. Para qué aprobamos 523 billones (de pesos) si habrá que congelar y habrá que recortar”, dijo Gómez Amín.

Entre tanto, la senadora Angélica Lozano opinó que el presupuesto debería ajustarse a 499 billones de pesos para garantizar su ejecución eficiente. Lozano describió la amenaza de Petro de expedir el presupuesto por decreto como una bravuconada, insistiendo en que, aunque el presidente tiene la facultad constitucional, no debería tomar esa ruta sin considerar primero un ajuste razonable.

“Es una bravuconada del Presidente, porque sí tiene la facultad constitucional de expedirlo por decreto y eso es un hecho. Pero no como lo quiere, no con los 12 billones de la ley de financiamiento, lo puede sacar por $511 billones (...) Lo peor es expedirlo por $523 (billones) y el 1 de enero suspende el decreto. Eso no es un acuerdo nacional”, expresó la senadora Lozano..

La discusión y posible votación del monto del presupuesto está programada para el miércoles 11 de septiembre, marcando un momento importante en el enfrentamiento entre el Congreso de la República y el Gobierno nacional. La resolución de esta disputa influirá significativamente en las finanzas del país para el año 2025 y en las dinámicas de poder entre las distintas ramas del gobierno.

Efraín Cepeda , el senador Mauricio Gómez Amín y la senadora Angélica Lozano recalcaron la necesidad de un enfoque sensato y financiable para evitar el “salto al vacío” que representaría aprobar un presupuesto desfinanciado. La insistencia en una reforma tributaria destaca la importancia de buscar soluciones estructurales antes de considerar extremas como la expedición de un decreto presidencial, un acto que podría incrementar las tensiones políticas y económicas en Colombia.

El presidente Gustavo Petro se mantiene en su decisión de no reducir el presupuesto, lo que agudiza la confrontación y sugiere un posible escenario en el cual el diálogo y la negociación serían elementos claves para evitar una crisis financiera y política en el país. La evolución de esta discusión será determinante para definir el panorama económico y la estabilidad política de Colombia en el futuro cercano.