Alina Lozano generó polémica al reclamarle a Jim Velásquez sobre su sexualidad: “Quítate la máscara de una vez”

La famosa pareja desata controversia con un video abordando la intimidad entre amigos de diferentes orientaciones, cuestionando normas sociales

La controversial pareja y creadores de contenido digital Alina Lozano y Jim Velásquez generaron polémica recientemente en las redes sociales al participar en un curioso video que cuestiona abiertamente la orientación sexual de Velásquez. En un tono aparentemente sarcástico, el joven influenciador defendió el derecho de los heterosexuales a tener una vida social íntima con amigos gays, lo que llevó a su esposa, la actriz Lozano, a pedirle que se sincerara sobre su sexualidad.

En la grabación, Jim Velásquez sostuvo con firmeza que los heterosexuales casados pueden salir, abrazar, dormir, e incluso bañarse y besarse con amigos de su mismo sexo: “Los heteros podemos tener amigos gays, los heteros casados podemos tener amigos gays, podemos salir a comer con nuestros amigos gays, podemos abrazar a nuestros amigos gays, podemos quedarnos a dormir con nuestros amigos gays, podemos bañarnos con nuestros amigos gays, podemos enjabonarnos con nuestros amigos gays, podemos salir de fiesta con nuestros amigos gays, podemos besarnos con nuestros amigos gays”, mencionó el joven.

Aunque en un principio Lozano parecía apoyar sus palabras, la situación cambió abruptamente cuando Velásquez dejó entrever ideas que a ella le incomodaron, llevándola a expresar su inquietud de manera contundente: “También ten límites, o sea, no me pongas a prueba de esa manera. O si es que eres gay, quítate la máscara de una vez, pero hay límites que no puedes pasar (...) Que quede rotundamente prohibido cualquier amigo gay”, reclamó con contundencia la recorda actriz de Pedro el escamoso.

Velásquez y Lozano, que constantemente generan contenido en redes sociales, enfrentaron críticas renovadas tras un comentario de la influenciadora Epa Colombia. Esta afirmó que la relación de la pareja era un montaje creado para generar contenido y obtener ingresos. Cabe recordar que, la empresaria respaldó sus palabras compartiendo videos donde se veía a Velásquez en discotecas con otros hombres, mostrando supuestos “gestos de afecto”.

En respuesta a estas acusaciones, la pareja compartió varios videos en los que combinaban tonos sarcásticos y humorísticos para desmentir los rumores sobre la autenticidad de su relación y la orientación sexual de Velásquez. Estos videos no hicieron más que polarizar más a los internautas, que debatían en los comentarios sobre la veracidad o no de las crecientes especulaciones.

En uno de los videos más recientes y comentados, Jim Velásquez buscó normalizar las relaciones íntimas y cercanas con amigos homosexuales, destacando la posibilidad de participar en actividades diarias y personales con ellos. Sin embargo, este mensaje no fue del agrado de Lozano, que sintió que ciertos límites eran cruzados.

Lozano, visiblemente incómoda con algunas declaraciones de su esposo, resaltó que, aunque apoyar a la comunidad LGBTQ+ es importante, hay ciertos comportamientos que no deberían normalizarse en su relación. Su pedido de sinceridad y la posterior afirmación de que “cualquier amigo gay” tendría “rotundamente prohibido” cruzar ciertos límites evidenció una tensión sobre el tema.

Alina Lozano y Jim Velásquez se conocen en el ámbito del entretenimiento, donde han logrado crear una significativa presencia digital. La discusión generada por estos videos refleja las complejidades y desafíos que enfrenta la pareja tanto en su vida pública como privada.

Este incidente abrió un debate más amplio en redes sociales sobre la visibilidad y aceptación de diversas orientaciones sexuales, las dinámicas dentro de relaciones públicas, y los límites del contenido creado para redes sociales con fines económicos. Por ello, las reacciones de los internautas a su más reciente publicación no se hicieron esperar.

“A mí me caen bien, pero no hay nada de malo decir que eres gay”; “Todo chiste tiene su lado de verdad, ojito con eso”; “Estos aburren otra vez lo mismo. Ay no”; Después de ser toda una profesional en la actuación en la pantalla grande, a hora se volvió payaso de circo”, se lee en redes.