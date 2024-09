Los últimos mensajes que escribió el patrullero que intentó asesinar a su expareja en un motel de Kennedy

El patrullero de la Policía Nacional estuvo hostigando a su pareja desde que ella decidió ponerle fin a su relación - crédito Policía Nacional

En la noche del domingo 8 de septiembre de 2024 un patrullero de la Policía Nacional atentó contra su expareja sentimental y luego se quitó la vida, en hechos que ocurrieron en un motel ubicado en la localidad de Kennedy, suroccidente de Bogotá.

El impactante caso ha estado en la mira de la opinión pública, que no sale del asombro por el milagro que hoy tiene viva a la mujer que recibió cuatro impactos de bala.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Con el paso de las horas se han ido conocido nuevos detalles del caso, como los últimos mensajes que le envió el policía a su expareja antes de cometer el ataque y quitarse la vida.

El informativo Ojo de la noche, de Noticias Caracol, reveló los mensajes de texto que el patrullero John Acuña le envió a la víctima del atentado. En ellos es posible observar la insistencia del policía para contactar a la mujer, con quien había terminado la relación desde diciembre de 2023.

Ambos, esposa y amante, se encuentran fuera de peligro, de acuerdo con el último reporte del Hospital de Kennedy - crédito motel Las Vegas y Policía Nacional de Colombia

“Contésteme Paola, hágame el favor Pao sí. Por favor, contésteme el celular suyo Pao, por favor. Una llamada no más Pao, es lo único que te pido. No seas así Paola, solo contésteme un momentico y ya para decirle dos cosas Paola y ya me voy de su vida... Pao no sea así Pao. Merezco que sepa cosas y ya Paola, no es más. Ya se acabó todo, pero es justo que sepa cosas. Contésteme si por favor Pao”, le escribió el policía a su expareja.

“No seas así Paola. Contésteme Paola. Solo le pido eso. Ay Pao, por favor. No seas así, sí. Solo contésteme Pao. Así quería verla Pao, eso. Estoy trasnochado Paola. Estoy trabajando. Uy Paola, bacano”, son algunos de los mensajes que envió en distintos momentos el patrullero Acuña.

El relato de la mujer que se salvó tras recibir tres disparos en el rostro

Como un milagro califica Paola Camargo que hoy esté viva. En diálogo con el informativo mencionado anteriormente, la víctima del ataque con arma de fuego se refirió a lo ocurrido en un motel ubicado en Kennedy, cuando su expareja intentó quitarle la vida.

“Estuvimos en el hotel, sentí los disparos en mi cara, fueron tres impactos en la cara, uno en el brazo, otro impacto se lo se lo bueno, le rozó a mi compañero, con la persona que yo estaba. Él me vio como yo estaba botando por la boca sangre. Yo dije ya me mató, definitivamente me mató y él se mató”, relató la mujer.

La mujer, que fue trasladada a un centro asistencial donde se recupera de las graves heridas, aseguró que un detalle que le llamó la atención es que luego del atentado aparecieron varios familiares de su expareja.

Un uniformado se quito la vida luego de que atacara a su expareja y su acompañante en un motel en el la localidad de Kennedy en Bogotá - crédito @puertoestereoOK/X

“Apenas él se dispara, sale la mamá, el papá, la hermana, la sobrina, de ahí, de ese hotel. Entonces no entiendo ese pedazo, no entiendo por qué llegaron ahí todos, no entiendo cómo sucedió eso. Estaban todos cuando él se disparó, cuando él se mató, salió la mamá corriendo, el papá, la hermana y la sobrina”, dijo la sobreviviente.

Así mismo contó que su relación con el policía terminó desde diciembre de 2023, precisamente porque Acuña dejó ver sus actitudes agresivas. De acuerdo con Paola Camargo, en un par de ocasiones la agredió verbal y físicamente, motivo por el que ella decidió ponerle fin al amorío.

Pese a que en ese momento el hombre le faltó al respeto ella no lo denunció ante las autoridades, porque tampoco imaginó que el tema escalaría hasta el punto de que intentara quitarle la vida.

“Tal vez, si hubiera acudido a las autoridades, esto no habría ocurrido”, dijo la víctima del ataque con arma de fuego. Las autoridades continúan investigando este caso.