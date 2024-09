Influenciadora bogotana reveló cuál es el trabajo en el que la han rechazado y por qué le fue mal

Gina Rivera reveló cuál fue el trabajo en el que le dijeron que no - crédito @soyginarivera/IG

La influenciadora Gina Rivera confesó, a través de la dinámica de preguntas y respuestas que hay en Instagram, que hace un tiempo se enfrentó al rechazo en un trabajo debido a su desempeño.

Gracias a que una seguidora le preguntó a la joven bogotana por la situación, Rivera recordó cómo había sido el episodio, en dónde fue, qué le dijeron y cómo actúa actualmente frente a esa persona, pues todavía se la encuentra.

De acuerdo con sus declaraciones, no pasó más de un día cuando ya se había quedado sin trabajo, pues tuvo varios errores graves que hicieron que la dueña del local se encontrara en una posición de no permitirle pasar el periodo de prueba.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Mucho peor, a mí me sacaron. En mi primer día de trabajo me echaron”, empezó contando Gina Rivera, aprovechando la pregunta de su seguidora en la que la indagó por si “alguna vez había sido rechazada en algún trabajo”.

Gina Rivera contó cómo fue cuando la sacaron de su trabajo en su primer día - crédito @soyginarivera/IG

“Fui a trabajar en una panadería y me pusieron a limpiar como esas vitrinas de gaseosas y todo eso, pues boté tres botellas de esas de vidrio. Esa señora me quería matar, me puso a trapear, fue un desastre completo”, dijo la influenciadora.

Según reveló, en ese momento la dueña del negocio no la puso a realizar oficios varios con el objetivo de que esa fuera una forma para enmendar su error, sin embargo, siguió cometiendo errores y daños que sacaron de su zona de tranquilidad y paciencia a la señora.

“Me puso a lavar un mundo de loza, y recuerdo que yo salía como a las 4, pero terminé como a las 6. Además, fui muy lenta”, confesó Rivera.

Asimismo, en su historia explicó qué fue lo que hizo su jefa y cómo le informó que había decidido prescindir de sus servicios, pues todo parece indicar que las afectaciones y problemas eran mayores que los aspectos positivos. “Al otro día volví para ir a trabajar y la señora me dijo: ‘No, ¿sabes qué? Cuando necesite un reemplazo te llamo’. Eso fue hace como 5 o 6 años y sigo esperando que me llame para el reemplazo”, dijo la bogotana.

Finalmente, reveló que ha sido un momento incómodo para ella, tanto que hasta la fecha evita a toda costa ir a ese lugar e incluso pasar cerca de él, porque siente mucha pena por lo sucedido.

“La verdad es que nunca, nunca, volví a pasar por esa panadería. Yo me moría de la vergüenza, no le volví a comprar pan a esa señora. Además, porque era en la esquina del apartamento en donde vía”, expresó la influenciadora.