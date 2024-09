Fuertes criticas recibió la propuesta del presidente Petro sobre sacar por decreto el Presupuesto General de la Nación: “Dictadura fiscal”

El presidente Gustavo Petro recibió críticas por su iniciativa con el Presupuesto General de la Nación - crédito Presidencia de Colombia/ YouTube

El presidente Gustavo Petro planteó sacar el Presupuesto General de la Nación de 2025 a través de un decreto, ante la posible negativa que se pueda presentar en el Congreso de la República.

Al respecto, el jefe de Estado ha recibido serias críticas. Uno de ellos es el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, que calificó la iniciativa como una “dictadura fiscal”. El exministro del Gobierno de Iván Duque también se refirió a la reforma tributaria o ley de financiamiento.

“Esto se llama ‘dictadura fiscal’. No es una buena idea. Presidente, haga un esfuerzo de verdad por construir consenso con el Congreso de la República. De eso se trata la construcción en diferencia, donde siempre en la diferencia es posible construir algo mejor. La diversidad de opiniones, posiciones y análisis es siempre bienvenida”, indicó Restrepo.

Pronunciamiento de José Manuel Restrepo sobre el presupuesto general de la nación - crédito @jrestrp/X

El exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas (Gobierno de Santos), también criticó la propuesta del presidente Gustavo Petro.

El exfuncionario, a través de su cuenta de X, le escribió un mensaje a Gustavo Petro: “Presidente, piense con cabeza fría. Si expide el presupuesto a la brava y por decreto se queda sin financiamiento, lo cual no le sirve de nada pues en enero tendría que recortarlo. Mejor reconocer de una vez que está inflado. El país tiene claro que Ud lo que quiere es gastar en 2025 para mejorar su favorabilidad a expensas de 12 bn en nuevos impuestos. Eso no lo acepta nadie con sentido común. La economía no aguanta”, aseveró.

Pronunciamiento de Mauricio Cárdenas , exministro de Hacienda en el Gobierno de Santos - crédito @MauricioCard/X

El Partido Conservador también se refirió a la medida. De acuerdo con la colectividad, la radicación de la reforma tributaria “no puede ser un mecanismo de presión”.

“Presentar una reforma tributaria, en medio de la discusión del Presupuesto General de la Nación, no puede ser un mecanismo de presión que condicione la aprobación de los 12 billones de pesos que hoy plantea el Gobierno Nacional”, indicó la colectividad.

En entrevista con Cambio, la senadora por la Alianza Verde Angélica Lozano aseguró que para llevar a cabo la propuesta del Presidente Gustavo Petro primero se deben conocer las fechas.

Angélica Lozano, senadora de la República por la Alianza Verde - crédito Colprensa

“si se llega el 21 de octubre y el Congreso no ha aprobado todo el presupuesto, el Gobierno queda automáticamente facultado para expedirlo por decreto. Solo podría decretar lo que se aprobó en primer debate en las comisiones económicas””, indicó Lozano.

El abogado constitucionalista Franklin Torres indicó que existen limitantes, a pesar de que el artículo 345 de la Consitución le permite al mandatario sacar adelante la iniciativa.

“La Constitución y las leyes establecen que si se expide un presupuesto que no tiene la financiación inmediata de forma concomitante, el presidente puede presentar una ley que financiaría ese prepuesto. Pero, actualmente, el Congreso no quiere aprobar el presupuesto por el monto que propuso el presidente y tampoco le quiere tramitar una ley de financiamiento”, afirmó Torres.

El presidente del Senado de la República, Efraín Cepeda, también se refirió a la propuesta de sacar el Presupuesto General de la Nación para el 2025 a través de un decreto.

En entrevista con El Tiempo, el senador del Partido Conservador aseguró que la mejor opción es reducirlo a 511 billones de pesos. Según Cepeda, “es el deber ser para que no demos saltos al vacío”.

Efraín Cepeda, presidente del Congreso de la República - crédito @EfrainCepeda/X

“Veo a las comisiones económicas de Senado en esa postura. Si el presupuesto llega con 12 billones menos, creo que será un debate más tranquilo, pero si el Gobierno insiste en incluir los 12 billones en una reforma tributaria desconocida, a ciegas, de espalda al Congreso, pues creo que están los votos en dos comisiones para negar el monto. Con una sola comisión que lo niegue, el monto queda negado”, aseveró Cepeda.

El Presupuesto General de la Nación para el 2025 está estimado en 523 billones de pesos. Sin embargo, la crítica que recibe el Gobierno es que 12 billones de ese momento corresponden a los nuevos rubros espera recaudar con la nueva reforma tributaria, radica este martes 10 de septiembre de 2024