Gobierno Petro no conciliará con Thomas Greg & Sons por caso de pasaportes: así será la defensa del Estado

Thomas Greg & Sons demandó a Colombia por el fallido contrato de producción de pasaportes - crédito Ministerio de Relaciones Exteriores

Este lunes 9 de septiembre de 2024, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado (Andje) radicó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca un memorial con los argumentos que tiene Colombia para defenderse de la demanda presentada por Thomas Greg & Sons por el contrato fallido para la producción de pasaportes.

El contrato declarado desierto por el entonces canciller Álvaro Leyva, quien es investigado por la Procuraduría General de la Nación por esto hechos, llevó a la empresa a demandar al Estado por 117.000 millones de pesos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El director de la Andje, César Palomino, explicó que el documento radicado pretende dejar en evidencia que durante el proceso de licitación se establecieron cláusulas que impedían la selección objetiva.

Thomas Greg & Sons continuará a cargo de la expedición de pasaportes debido a que el contrato fue prorrogado hasta septiembre de 2025, extendiéndolo más allá del 2 de octubre de 2024, tiempo en que finalizaba el contrato en principio - crédito Colprensa/Camila Díaz

La intervención de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, según Palomino, fue por un auto en donde la magistrada encargada del caso anunciaba una “sentencia anticipada porque consideró que esto era un tema de puro derecho y nosotros consideramos que debía haber un debate probatorio y la Agencia debía intervenir para que la Nación pudiera ejercer su derecho a defenderse”.

Así las cosas, el documento radicado por la Andje le solicita al Tribunal de Cundinamarca abrir una audiencia para intervenir en la definición del caso.

“Consideramos que faltan elementos necesarios para una adecuada defensa, que haya una audiencia de pruebas y se practiquen, y que el proceso se adelante con todas las garantías. Este no es un asunto de puro derecho sino que tiene elementos probatorios esenciales para la definición judicial”, indicó César Palomino.

Además, especificó que la Agencia intervino en el caso entre el Estado colombiano y Thomas Greg & Sons. El primero, fue cuando Martha Lucía Zamora era la directora de la Andje. “Lo que hizo la doctora Martha Lucía fue en mi entender lo adecuado”, indicó Palomino, pero aseguró que un trato “amistoso” entre las partes no se pudo lograr.

César Palomino tomó posesión de su cargo desde el 9 de julio de 2024 - crédito Andje

“Ese proceso no se pudo entonces estamos en este proceso formal que decidimos intervenir y ya presentamos el memorial”, aseveró el director de la Andje.

César Palomino también afirmó que defenderán la legalidad de la resolución que declaró desierta la licitación. “Consideramos que le asiste toda la razón al Ministro para proceder así. El proceso se inició al interior del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, liderado por el secretario general del Ministerio por delegación del entonces ministro”, expresó.

Y agregó: “Se hizo el pliego definitivo y a la hora de definir el Ministro que reasumió las competencias que había delegado, en cumplimiento del deber legal, revisó lo que hizo el delegado y cuando el Ministro revisó el proceso de licitación para definir si se adjudicaba o no encontró graves deficiencias que con llevaron a declarar desierta la licitación y o hacer la adjudicación al único proponente habilitado en ese momento, que es hoy quien hoy demanda”.

De acuerdo con el director de la Andje, esta no era una licitación cualquiera, sino que eran para realizar documentos de interés nacional.

“Es una licitación que involucra información sensible y confidencial. Las partes demandadas le pidieron al Tribunal que este caso fuera de reserva por esa información sensible y la magistrada aceptó, consideramos que hay datos que no se pueden suministrar por esa reserva”, indicó Palomino.

Y agregó: “Es una licitación que involucra información sensible y confidencial. Las partes demandadas le pidieron al Tribunal que este caso fuera de reserva por esa información sensible y la magistrada aceptó, consideramos que hay datos que no se pueden suministrar por esa reserva”.

Por último, precisó que “la línea de la defensa es demostrar que hay cláusulas que son ineficaces en el pleno derecho, barreras de acceso que impedían a que empresas pudieran participar y direccionadas a que solo pudiera intervenir la empresa que actualmente hace los pasaportes”.

Thomas Greg & Sons demandó al Estado colombiano por declarar desierto el contrato para producción de pasaportes - crédito Infobae

Alexandra Forero, directora de la defensa nacional, por su parte afirmó que la Agencia encontró que había circunstancias que impedían una selección objetiva.

“Esta licitación estableció como requisito habilitante la entrega de muestras de pasaportes en contra de recomendación de la Organización de Aviación Civil Internacional (Oaci) esto solo podía cumplirlo quien hiciera los pasaportes, esto impedía a otras empresas participar”, aseveró.