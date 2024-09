María Fernanda Cabal respondió al mensaje de Gustavo Petro sobre un supuesto golpe de Estado: “Anda muy preocupado”

La senadora María Fernanda Cabal respondió a otro mensaje del presidente Gustavo Petro en el que insiste en el que le quieren dar un golpe de Estado a su Gobierno - Juan Diego Cano / Presidencia

El presidente Gustavo Petro sostiene que está enfrentando un intento de golpe de Estado, supuestamente instigado por la oposición y ciertos partidos de derecha descontentos con su gestión, según una publicación reciente.

En un mensaje publicado en la red social X, el primer mandatario afirmó que un ataque a la democracia se estaría gestando desde el Consejo Nacional Electoral y la Comisión de Acusaciones del Congreso de la República, organismos que actualmente investigan una posible violación de límites en su campaña presidencial.

Esas aseveraciones del presidente generaron todo tipo de reacciones por parte de personajes políticos. Una de las opiniones que llamó la atención en redes sociales fue la de la senadora del Centro Democrático María Fernanda Caba, que aseguró que el presidente de la República se inventa lo del golpe de estado porque “anda muy preocupado”.

Las palabras exactas del primer mandatario fueron las siguientes: “Mientras de un plumazo y contrario a la doctrina constitucional usada con todos los presidentes de Colombia, al deshacerse de un plumazo, en un concepto no vinculante, del fuero integral del actual presidente de Colombia, inició un golpe de Estado a la colombiana. Con votos de enemigos políticos del presidente en el consejo electoral y luego en la comisión de acusaciones, buscarán destituirlo sin haber cometido delito alguno, sin dolo alguno, y burlarse del voto popular del 2022″.

En su mensaje Gustavo Petro también comentó que: “La oligarquía colombiana que no se cansa de ordeñar el país y convertirlo en uno de los más desiguales y violentos del mundo, ha decidido acabar la poca democracia establecida en la constitución de 1991 y romper sus reglas porque no se aguantan un presidente al lado del pueblo y no al lado de sus maniobras mafiosas y asesinas. Se prepara por los derrotados en el 2022 un golpe de Estado contra el cambio en Colombia y el voto del pueblo”.

Motivada por estas palabras, la senadora María Fernanda Cabal expresó en su cuenta de X que el presidente Petro “está muy preocupado” porque, según ella, sabe que los topes se volaron y dijo que deslegitimó al CNE. Según Cabal, la popularidad del mandatario está en declive constante, lo que lo deja con pocas alternativas para afrontar la situación.

Cabal también señaló que a Petro solo le queda el “consuelo” de hacer publicaciones de X, en las que habla de un golpe de Estado o un golpe blando. Para ella, estos son intentos del presidente por desviar la atención, pero no están teniendo el efecto deseado.

Por otro lado, la senadora opositora de igual manera realizó una publicación en la que le respondió al presidente Gustavo Petro quien cuestionó al CNE. Y es que, en múltiples oportunidades el primer mandatario a mencionado que se le quiere hacer un golpe de estado por medio de la investigación que adelante la entidad a su campaña presidencial.

La respuesta de María Fernanda Cabal a lo anterior fue lo siguiente: “Gustavo asesórese de un abogado que debe tener muchos en la Casa de Nariño. Un auto del Consejo de Estado no es un documento cualquiera. Nadie lo despoja de nada, no mienta y recuerde cuando usted le pedía a Duque respetar la decisión de los jueces. Aquí le dejo su trino”.