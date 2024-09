Cuentas “alegres” del Gobierno con presupuesto y nueva reforma darán problemas a los colombianos, alertan congresistas

El Gobierno Petro buscará un PGN para 2025 de $523 billones, lo que no le gusta a congresistas y expertos - crédito Carlos Ruiz/Pixabay

Una nueva polémica económica originó en Colombia el Gobierno de Gustavo Petro. Esto, con la presentación de la ley de Presupuesto General de la Nación (PGN), que para 2025 asciende a un monto de $523 billones, de los cuales $12 billones dependerán de una nueva reforma tributaria o, como lo llama el Ministerio de Hacienda, una ley de financiamiento.

El primer debate del monto será el 11 de septiembre en la Cámara de Representantes y se especula que este pueda ser reducido. Mientras se da este, varios congresistas mostraron su descontento al respecto.

Por ejemplo, la representante a la Cámara Katherine Miranda, del Partido Alianza Verde, calificó al Gobierno de “irresponsable”, ya que el PGN está desfinanciado.

“Fue profundamente irresponsable que el Gobierno nacional radicara un presupuesto desfinanciado, no solamente en los $12 billones de la reforma tributaria, sino que estamos hablando de $31 billones. No entendemos por qué el ministro (Ricardo Bonilla) en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) en el mes de junio dijo que los ingresos iban a ser $312 billones y dos meses después, no sé de dónde pretende, y saca que son $343 billones. Acá hay una diferencia enorme de $31 billones que en dos meses se modificó”, precisó la congresista.

Entonces, según explicó, no solamente son los $12 billones de la reforma tributaria, sino también hay un supuesto que va a haber un recaudo adicional de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) de alrededor de $16 billones, además de unas mayores utilidades de Ecopetrol de alrededor también de $2 billones, que están en duda.

Cuentas “alegres”

Para la representante, no se tiene claridad de dónde, realmente, el Gobierno va a sacar esto.

“Son cuentas ‘alegres’ y creo que los responsables para nosotros, en el Congreso de la República, es aprobar el presupuesto quitando esos ingresos que no son tan ciertos y no solamente son $12 billones, sino que estamos sumando $31 billones y que, posteriormente, el ministro presente la reforma tributaria y determinemos si lo aprobamos o no”, explicó.

Sobre la reforma tributaria, Katherine Miranda cree que no va a pasar, porque una ley de este tipo en estos momentos no es conveniente y no se necesita. Asimismo, cree que habrá más que un pulso con el Gobierno nacional y el Congreso de la República tiene que aprender de lo que ya pasó el año pasado y es que se aprobó un presupuesto completamente desfinanciado a pesar de que se denunció.

“Lo que tuvimos que ver en este año es que estamos a punto de romper la regla fiscal, pero sobre todo, que tuvo caer un recorte entonces. Si queremos ser responsables con el país, definitivamente, tenemos que aprobar el presupuesto de acuerdo a la realidad fiscal de este momento”, enfatizó la representante a la Cámara.

Congelar el presupuesto

El senador David Luna, del Cambio Radical, también se refirió a la discusión. Incluso, hizo una propuesta para el PGN durante los próximos cuatro años.

“Este cuento del Presupuesto General de la Nación no puede seguir pasando de agache. Es que estamos hablando de la más baja ejecución de los últimos 20 años, pero de la más alta desfinanciación”, remarcó al referirse a que la ejecución del PGN de 2024 está rezagado y va, hasta ahora, en 60,3% de los recursos apropiados.

Ante esto, cuestionó en por qué no pensar de una vez por todas en “congelar el Presupuesto General de la Nación en los próximos cuatro años para que, de una vez, entendamos que hay que reducir la burocracia, el tamaño del Estado, la carga impositiva y que los recursos se utilicen en inversión social y no en ‘contratitis’ en ‘amiguitis’, o lo que es peor como sucedió, lamentablemente, en La Guajira, en burda corrupción”.