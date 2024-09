Martín Santos y Natalia Jerez aprovecharon ‘la boda del año’ de Gabriela Tafur y Esteban Santos para publicar su primer beso en redes

Martín Santos y Natalia Jerez publicaron su primer beso en redes - crédito @martinsantosr/Instagram

La llamada ‘boda del año’ en Colombia, entre la abogada, empresaria y antigua reina de belleza Gabriela Tafur y Esteban Santos, el hijo menor del expresidente Juan Manuel Santos, sirvió como escenario para reconfirmar la relación entre Natalia Jerez y Martín Santos, primogénito del exmandatario.

La pareja llevaba varios meses sin dejarse ver junta; sin embargo, el evento familiar sirvió como muestra de que el amor entre la actriz bogotana y el mayor de los Santos está más firme que nuca, tanto así que publicaron su primer beso en redes.

El matrimonio de la exreina colombiana generó gran expectativa, entre otras cosas por la posible llegada de Martín Santos y Natalia Jerez tomados de la mano; sin embargo, este hecho no sucedió, puesto que el primogénito del expresidente arribó a la boda de su hermano menor tomado del brazo de Valentina, la hermana menor de Gabriela Tafur.

Martín Santos y Natalia Jerez posaron juntos para la nueva foto familiar que registró la unión de los Santos con los Tafur - crédito @eventiquecolombia/Instagram

Algo que también extrañó a los invitados y espectadores en redes sociales fue el detalle de no ver a la actriz haciendo parte de los momentos protocolarios de la celebración, así como tampoco compartiendo el especial momento en su perfil de Instagram; no obstante, al día siguiente sorprendieron con la romántica imagen en la que, además de posar, generaron nuevas expectativas sobre otra posible boda en la familia, pues el primogénito del expresidente y ‘Tutina’ de Santos es el único de sus tres hijos que no ha llegado al altar, razón por la que muchos cibernautas se empezaron a preguntar si será el siguiente en dar el sí.

La actriz Natalia Jerez, que está próxima a estrenar la segunda temporada de la serie Manes en Prime Video, producción que la trajo de vuelta a las pantallas, luego de una pausa en la televisión en la que se dedicó por completo a su rol de madre, no se ha referido en ningún medio a su romance con Martín; sin embargo, la pareja ha sido captada en varias oportunidades disfrutando de conciertos y festivales musicales, así como también en redes ha dejado registros de sus viajes.

Ahora, Natalia posó al lado de su suegra, María Clemencia Rodríguez, en la foto oficial que registró la unión entre las familias Santos y Tafur, lo cual confirma que la actriz, a la que también se espera ver pronto en el regreso de El Capo, junto a Marlon Moreno y María Adelaida Puerta, es acogida por la familia de su novio.

Natalia Jerez y Martín Santos cuánto llevan juntos

En 2018, la actriz que saltó a la fama con su antagónico de Luisa Mattos en Juego Prohibidos, se tomó un descanso frente a las cámaras luego de haber hecho parte del elenco de la serie que narró la vida del humorista Garzón. Ese mismo año la vida personal y sentimental de la también presentadora dio un giro.

Natalia Jerez acompaña a su pareja Martín Santos a los eventos familiares - crédito @estebansantos10/Instagram

Tras terminar una larga relación de casi seis años con el actor Juan Fernando Sánchez, Natalia Jerez se dio una nueva oportunidad en el amor con el fotógrafo Mateo Páez con quien tuvo a su única hija Carlota a la que le dedicó varios años su tiempo completo.

Fue en marzo del 2022 que se empezó a rumorar sobre el posible noviazgo entre Jerez y Martín Santos, especulaciones que la pareja no desmintió, pero tampoco confirmó. Sin embargo, un año después, con motivo del cumpleaños número 34 del abogado los guiños y pistas entre ellos empezaron a hilar su relación a través de las redes sociales; ya que finalmente dejaron ver que comparten espacios juntos.

A inicios de 2024, la Isla de Barbados se convirtió en cómplice para hacer público su romance, debido a que ambos subieron en sus cuentas de Instagram imágenes de lo que fue su paso por la isla en donde también se le midieron a realizar otras actividades extremas fuera del agua. De hecho, esta sería su primera foto oficialmente juntos, aunque estén cubiertos con lentes y cascos, se animaron a posar como pareja.

Martín Santos y Natalia Jerez disfrutaron del país de Rihanna dentro y fuera del mar - crédito @mijerez/Instagram

Sin bien cada uno registró el viaje por separado, se pudo corroborar que compartieron espacios en común y posteriormente el hijo mayor del expresidente dejó la primera foto entre ellos aunque con el rostro cubierto por cascos de moto.

Desde entonces, ha sido cada vez más común ver a Natalia hacer parte de la celebraciones familiares de la familia Santos incluido el matrimonio de Esteban en donde se animaron a compartir su primer beso en público.