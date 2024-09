Angélica Lozano advirtió los riesgos que tendría el país de aprobarse el presupuesto del 2025: “No tiene sentido aprobar algo tan inflado”

Angélica Lozano criticó que en el proyecto se reduzca el presupuesto a varios ministerios como Vivienda y Agricultura - crédito Sergio Acero/Colprensa

Cada vez se acerca el momento de que el Congreso debata y vote el Presupuesto General de la Nación para el año 2025, cuyo monto supera los 523 billones de pesos, pero que es una cifra inferior al presupuestado para este año, que fue de 533 billones de pesos, respectivamente.

No obstante, las críticas por la inclusión de 12 billones de pesos para el trámite de una nueva ley de financiamiento, o más conocida como reforma tributaria, ha generado tensiones entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y el legislativo, liderado por Efraín Cepeda, actual presidente del Senado.

Sin embargo, otros sectores políticos de oposición e independientes han manifestado sus críticas, no solamente por la radicación de un nuevo proyecto económico, sino por las generalidades que contiene el presupuesto del año entrante, que fue radicado por el Ministerio de Hacienda.

Una de las férreas críticas al monto destinado para el funcionamiento de la nación para el 2025 es la senadora Angélica Lozano, del partido Alianza Verde, y que actualmente es la presidenta de la Comisión Cuarta del Senado, que alertó sobre las deficiencias del proyecto presentado por el Gobierno Petro, y sostuvo que no brinda las soluciones necesarias para el país.

A través de su columna de opinión publicada en El Tiempo, la congresista considera que el presupuesto general del 2025 “tiene falencias graves, está desbalanceado y desconectado con la realidad del país”, y advirtió que este no cumple con los principios de responsabilidad fiscal.

“El próximo año se esperan recaudar 304 billones de pesos, esto significa un incremento de 46 billones de pesos respecto a lo estimado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. De esos 46 billones de pesos que esperan recaudar de más, 12 billones de pesos se explican por la Ley de Financiamiento, entonces ¿de dónde van a salir los 34 billones de pesos restantes? Nadie sabe”, escribió la senadora en el citado medio de comunicación.

Aumentos y recortes al mantenimiento de ministerios y dependencias

También, Lozano mostró su preocupación ante los montos asignados a varias dependencias como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) por concepto de adecuada gestión, algo que calificó como “irresponsable”.

“Esperan un recaudo de 14 billones de pesos adicionales por adecuada gestión (...) pensar que estos recursos se multiplicarán por cuatro es, por lo menos, irresponsable. Ni qué decir de los 30 billones de pesos que tienen catalogados como otros recursos de capital, que son en realidad endeudamiento y que se incrementan 170 por ciento sin una explicación razonable”, comentó.

A su vez, Angélica Lozano manifestó que, para 2025, “el 92 por ciento está comprometido en gastos inamovibles como el servicio de la deuda, pensiones y vigencias futuras. El servicio de la deuda, que se ha incrementado en un 19 por ciento, es una carga que el país deberá soportar durante varios años”.

Baja ejecución presupuestal

Adicionalmente, la congresista de Alianza Verde cuestionó que el Gobierno Petro piense en radicar una nueva reforma tributaria, mientras que la ejecución del presupuesto del 2024 no está en los niveles óptimos. “A julio de este año, hay 18 sectores con una ejecución de inversión por debajo del 30 por ciento. Algunos ministerios que tienen ejecuciones altas no son por buena gestión, sino por simples transferencias a fiducias para parquear la plata ahí y no girarla”, explicó.

Frente a ello, la senadora puso como ejemplo el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que actualmente lidera Luis Carlos Reyes, exdirector de la Dian, que “de los 496.000 millones de pesos que han movido a fiducias, solo han ejecutado el 24 por ciento, algo que es gravísimo”.

También, recalcó la reducción de presupuesto para otros ministerios como Vivienda y Agricultura, que tienen un recorte del 11 y 45 por ciento, respectivamente. “Estos recortes son un contrasentido en un contexto de reactivación económica”, añadió.

Finalmente, la congresista pidió al Gobierno que presenten una alternativa para que el monto presupuestado para el año entrante sea coherente y razonable con las finanzas del país. “No tiene sentido aprobar un presupuesto inflado para que, luego, el Gobierno a su antojo recorte el gasto público. Es momento de ser sinceros y dar un debate serio sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas. Es fundamental imprimir confianza en lugar de billetes”, puntualizó.