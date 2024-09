Recién nacido fue abandonado en ciclorruta de Mosquera: estaba en la bolsa amniótica y tenía su cordón umbilical

Bebé fue abandonado en plena ciclorruta en Mosquera - crédito @PoliciaNacional/X

Un lamentable hallazgo dio a conocer la Policía Nacional en la tarde del sábado 7 de septiembre, en el municipio de Mosquera (Cundinamarca), luego del llamado ciudadano que alertó un paquete extraño que estaba a un lado de la ciclorruta contigua al río Bogotá.

Al llegar al lugar y verificar lo que se encontraba envuelto, se percataron de que se trataba de un recién nacido, que había sido dejado a su suerte a la intemperie y sin elementos que permitiera protegerlo del inclemente frío del municipio. Incluso, el bebé ni siquiera había sido retirado de la bolsa amniótica y aún preservaba su cordón umbilical.

“En línea con los principios del humanismo, comprometidos con la protección a la infancia y a la adolescencia, en un verdadero milagro de vida, nuestros policías logran rescatar a un recién nacido abandonado en el municipio de Mosquera. Nuestros uniformados son alertados por la comunidad sobre un bebé recién nacido, que se encontraba a un costado de la ciclorruta del río Bogotá”, afirmaron las autoridades.

Ante la vulnerabilidad extrema en la que se encontraba el infante, una de las uniformadas que atendió el caso lo trasladó con urgencia al hospital de Mosquera para recibir los primeros auxilios y lograr estabilizarlo. “De manera inmediata, nuestra patrullera Alexandra Mejía, con valor, valentía, compromiso y arrojo, lo toma entre sus brazos, brindándole calor al infante. Inmediatamente, fue trasladado a un centro médico asistencial donde recibió cuidados especiales”, complementaron las autoridades.

De manera extraoficial se conoció que este caso de abandono habría ocurrido el 4 de septiembre, en el barrio Planadas de dicho municipio. El bebé, de 34 semanas de gestación, habría presentado un paro cardiorrespiratorio, por lo que fue trasladado a un hospital en Bogotá. “Llegó al hospital de Mosquera un bebé de 34 semanas, no había terminado de salir de su bolsita y aún tenía el cordón, fue encontrado abandonado en planadas Mosquera, entiendo que no podemos juzgar y que no conocemos la situación de las personas, sin embargo, espero que esta información y mensaje llegue a la mujer que hizo esto, sin juzgar y sin señalar (sic)”, informó un usuario de Facebook.

Asimismo, el internauta afirmó que el neonato fue bautizado como Ángel y, para el cinco de septiembre, continuaba luchando por su vida en dicho centro médico. “Si en este grupo se encuentra esta mujer no hay oración más poderosa que la de una madre y si en algún momento pensó que su hijo iba a morir aún está vivo luchando por su vida y si sobrevive a esto probablemente su propósito en el mundo es muy grande. A la mujer, no entiendo su situación pero espero empiece a planificar la vida de todo ser es valiosa (sic)”, puntualiza la publicación.

El hecho provocó reacciones de rechazó por parte de algunos usuarios en relación con la actitud de la madre, que se presume, habría sido la que abandonó a su propio hijo, mientras que otros extendieron la invitación a mujeres que viven situaciones similares a buscar ayuda en algunas instituciones dedicadas a atender estos casos.

“Qué culpa tienen esas pobres criaturas de la irresponsabilidad de uno como adulto Dios quiere ese angelito se mejore y encuentre una persona que si lo quiera no como la mamá llegar hacerle eso a su propio hijo pero acuérdense que el carma existe y cobra muy caro”; “Tantas personas queriendo tener una familia y tanta maldad sin recibir justicia”; “Mujer si no te crees con posibilidad de llevar sola tu embarazo no esperados hay gente linda que te puede ayudar @40diasxlavidaco @UnidosxlaVidaCo (sic)”, fueron las reacciones al respecto.