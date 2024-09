El asesinato de Edwin Arrieta a manos de Daniel Sancho será objeto de estudio en universidad de España

Daniel Sancho y Edwin Arrieta. Foto: Edwin Arrieta/Instagram y Daniel Sancho/Facebook

El asesinato del colombiano Edwin Arrieta a manos del español Daniel Sancho en agosto de 2023 en Bangkok (Tailaindia) capturó la atención mundial debido a que el condenado a cadena perpetua por el crimen es hijo del actor ibérico Rodolfo Sancho. Pese a que el Tribunal tailandés tenía intenciones de condenarlo a pena de muerte, finalmente se redujo la sentencia debido a que el acusado colaboró con las autoridades desde las primeras indagaciones alrededor del crimen.

El seguimiento a todo el caso inspiró una serie, El Caso Sancho, que se publicó en Max el pasado 9 de abril. En los últimos días, se dio a conocer que el caso también será objeto de estudio en un espacio académico en territorio español.

En efecto, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), una institución de educación superior del sector público, habilitó la realización de la conferencia denominada ‘Aproximación al Caso Daniel Sancho: Crimen en Tailandia’.

En la descripción del evento se lee que dicha conferencia “profundizará, desde el punto de vista criminológico, en el caso de Daniel Sancho, nacional español sentenciado a cadena perpetua en Tailandia. En primer lugar, la conferencia hará una introducción al caso, sustentándose en las bases de la criminología, para después, centrarse en el perfil psicológico de los implicados y en la competencia penal en casos de criminales españoles en el extranjero”.

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) será el lugar en el que se dicte la conferencia, orientada a entender los pormenores del homicidio de Edwin Arrieta a manos de Daniel Sancho - crédito UNED Madrid

La conferencia constará de tres módulos que incluyen:

- Desarrollo del Caso Daniel Sancho e introducción a las teorías criminológicas (ponente José Antonio Varela, criminólogo).

- Perfil Criminológico y Comunicación Verbo-Corporal de Daniel Sancho (ponente Juan Ángel Anta, criminólogo).

- Delito de homicidio y/o asesinato por un nacional español en territorio extranjero (ponente José Jaime Tapia, magistrado-juez).

La conferencia tendrá lugar el próximo martes 10 de septiembre y está abierta a todo el público, y se podrá seguir ya sea asistiendo al aula magna de la universidad ubicada en Madrid, o bien seguirla por el canal de YouTube ‘UNED Vitoria-Gasteiz’ desde las 6 a. m. (hora de Colombia).

Padre de Daniel Sancho afronta acusaciones por audios despectivos y manipulación de testigos

Rodolfo Sancho fue señalado por referirse de manera despectiva a Edwin Arrieta en unos audios que intercambió con un testigo que pudo ser clave para cambiar la suerte de Daniel Sancho - crédito Sitthipong Charoenjai/EFE

Rodolfo Sancho quedó en el punto de mira después de que se hicieran públicas unas grabaciones de audio en las que se refiere al fallecido cirujano colombiano Edwin Arrieta con términos despectivos.

De acuerdo con lo informado por distintos medios españoles, dichos audios sugieren que el actor intentaba manipular testigos para mejorar la situación legal de su hijo. Entre ellos se incluyó Nilson Domínguez, testigo que se retractó de testificar, y que reveló detalles de supuestas presiones e intentos de coacción por parte de Rodolfo. Su abogada, Milenyi González, presentó todas las pruebas disponibles, incluidos mensajes de texto y audios que implican al padre del acusado chef español.

Según reveló González, Rodolfo contactó a Domínguez en octubre de 2023 para pedirle que testificara a favor de su hijo, ofreciéndole beneficios a cambio. Entre estos supuestos beneficios se incluían facilidades para la compra de una casa. Los mensajes intercambiados revelaron instrucciones para que Domínguez vinculara a Arrieta con acoso sexual y amenazas. Aunque la familia de Sancho se ofreció a correr con todos los gastos del viaje, Nilson afirmó sentirse presionado y en peligro, por lo que decidió no viajar.

“Me decía [Rodolfo]que a mí me podía haber pasado lo mismo que a Daniel, yo le dije, pero a mí no me pasó. Me sentí en peligro y yo hice lo que tenía que hacer”, afirmó Domínguez, según el diario español Lecturas.

Los audios revelados contienen declaraciones despectivas de Rodolfo hacia Edwin, refiriéndose a él como “el innombrable” y “el indeseable”. La abogada de Nilson sostiene tener pruebas irrefutables de estos términos. “Hay uno de los mensajes donde le dice ‘el innombrable’, ‘el indeseable’, así se refería Rodolfo hacia Edwin”, señaló la abogada en el programa Código 10. Aparentemente, el actor justificaba estas descalificaciones argumentando que “el cirujano indeseable se merecía manchar su nombre a pesar de estar muerto”.

En respuesta, los abogados de Sancho emitieron un comunicado en el que niegan haber contactado a Nilson, asegurando que fue el propio Nilson el que se puso en contacto con ellos, y detallando que también había presentado una denuncia contra Arrieta.